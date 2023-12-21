12 секретов француженок, благодаря которым они остаются красивыми феечками даже в буран

Франция традиционно ассоциируется у нас с модой. Не только парижанки, но и жительницы других городов даже в лютый мороз выглядят так, словно сошли со страниц глянцевых журналов. Вот несколько секретов, благодаря которым они остаются стильными при любой погоде.

Подчеркивают талию

Зима ассоциируется у нас с пуховиком, который превращает девушку любой комплекции в прямоугольного снеговика. Но у француженок есть секрет. Они надевают поверх пуховика ремень, благодаря которому становится видно талию. Не беда, если изначально зимняя одежда продавалась без ремня — его можно подобрать по стилю и позже.

Вместо шапки носят платок

В интернете есть куча видео-инструкций в стиле «Как изящно завязать платок так, чтобы при этом было еще и тепло». Француженки давно взяли этот прием на заметку, поэтому даже зимой выглядят элегантно.

Выбирают однотонные свитера с замочком на горле

Выбирайте простые свитера и пуловеры однотонного цвета, с застежкой-молнией у ворота или высоким воротником. И еще один стильный трюк от французских модниц — попробуйте носить свитер поверх верхней одежды, например, пальто или шубы.

Носят сапоги с квадратным носом

Сейчас в стране багетов и беретов на пике популярности сапоги с квадратным носом. Помимо формы, есть еще одно условие. Лучше отдавать предпочтение обуви «природного» цвета, например коричневого или бордового.

Не забывают про лаконичные сумки

Француженки дополняют образ лаконичными сумками. Они, как правило, выполнены в одном цвете и отлично держат форму. При этом размер сумки не имеет значение — это может быть как большой шоппер, так и маленькая кросс-боди.

Отдают предпочтение прямым джинсам

IPA/ABACA/Abaca/East News

Если еще 10 лет назад все повально носили только джинсы скинни, то сейчас выбор модных моделей гораздо шире. Это и mom-джинсы, и широкие джинсы с низкой посадкой. Ну а жительницы Франции часто носят прямые лаконичные mom-джинсы с высокой талией и без лишнего декора.

Не забывают про «гусиную лапку»

Одна модная французская блогер часто делится своими образами в социальных сетях. Ее находка — пуховик в гусиную лапку. Смотрится он необычно, но при этом стильно и лаконично. Так что верхняя одежда с необычным узором — свежее решение.

Выбирают брюки в полоску

Полосатые штаны не сделают вас похожей на Битлджуса. По словам стилистов, шерстяные классические брюки в вертикальную полоску добавят элегантности и стиля любому образу. Сочетать их круто с теплым свитером, который можно как заправить внутрь, так и носить навыпуск.

Выбирают правильные трикотажные платья

При словосочетании «зимние платья» мы представляем огромные бесформенные шерстяные мешки. Но у парижанок они ассоциируются с изящными облегающими трикотажными моделями с длинными рукавами.

Отдают предпочтение плотным черным леггинсам

Такие леггинсы — универсальный вариант. Их можно надеть как под свободные брюки (ради тепла), так и носить сами по себе, сочетая с высокими сапогами и длинными свитерами. Поверх можно накинуть шерстяное пальто.

Смело носят яркий кардиган

Парижанки носят кардиганы круглый год, и зима — не исключение. В это время года модницы лишь выбирают модели потеплее. Акцентный кардиган — простой способ добавить яркости в повседневный образ, собранный из базовых вещей.

Помнят, что многослойность — всегда классное решение

Зимой парижане выбирают многослойные образы. Они могут надеть объемный свитер, а затем обвязать вокруг шеи еще один свитер в качестве дополнительного утепляющего слоя. Или надеть толстое шерстяное пальто и накинуть свитер на плечи для создания стильного образа.