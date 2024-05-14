17 покупателей с прибабахом, от которых уже даже денег не хочется

Что-то в историях "женщина лет 50" звучит как диагноз. Достали!
-
-
Ответить
Все мы со своими заморочками, но о некоторых кадрах можно слагать легенды. А уж те, кто работает с людьми, точно повидали всякого. Чего только стоит женщина, которая ест сливочное масло прямо из витрины магазина или дамочка, уверяющая, что оплата «за шоколадку» — это дорого.
Что-то в историях "женщина лет 50" звучит как диагноз. Достали!
А вот еще несколько человек, которые теперь долго будут отходить от своего похода в магазин:
Так много ненормальных людей на свободе, не удивительно что мы так живём. Вещи, которые настолько очевидны, для их понимания просто недоступны .