17 покупателей с прибабахом, от которых уже даже денег не хочется

Все мы со своими заморочками, но о некоторых кадрах можно слагать легенды. А уж те, кто работает с людьми, точно повидали всякого. Чего только стоит женщина, которая ест сливочное масло прямо из витрины магазина или дамочка, уверяющая, что оплата «за шоколадку» — это дорого.