17 покупателей с прибабахом, от которых уже даже денег не хочется

Народное творчество
9 часов назад

Все мы со своими заморочками, но о некоторых кадрах можно слагать легенды. А уж те, кто работает с людьми, точно повидали всякого. Чего только стоит женщина, которая ест сливочное масло прямо из витрины магазина или дамочка, уверяющая, что оплата «за шоколадку» — это дорого.

  • Мне хорошо за 30, уже не девочка. Работаю в магазине. И вот вчера покупатель зовет покупатель, мол: "Девушка!" Я подошла, а он как ляпнет: "Ой, так вы уже не девушка!". Ну я проглотила, улыбнулась и выдала ему: "Ничего страшного, я тоже подумала, что вы мужчина". Выражение его лица в тот момент бесценно, ибо нечего! На звание молодухи не претендую, но как минимум это было бестактно с его стороны. © Подслушано / Ideer
  • Работаю в магазине, где продаются голубцы. Просто сварить и все. Однажды залетел мужчина и начал орать, что у наших голубцов рис на зубах хрустит. Я в шоке, спрашиваю, как он их готовил. Мужчина выпучил глаза и резко спросил: "Их что, готовить надо?" После моего положительного кивка покупатель покраснел и быстро убежал. После этого мы его больше не видели. Никогда. © Подслушано / Ideer
  • Я сомневалась, надо ли мне с этим связываться, но в итоге решила продать детскую коляску. Она всего 9 месяцев использовалась, но я захотела купить только прогулочную, она легче и компактнее. Почти сразу у меня ее купили, но до этого успела позвонить женщина и предложила мне коляску ей отдать. Я думала, такие истории в сети выдуманные, ан нет. Она сказала, что, раз у меня есть деньги на такие дорогие коляски, значит и подарить ее я могу. Логика отличная. © Алина / ADME
  • Работаю в магазине бытовой техники. Женщина лет 50 пришла покупать электромясорубку. Так она и кусок мяса с собой принесла, чтобы проверить как прибор его перекрутит. © Виталий Сорока / ADME
  • Когда-то работала в фотосалоне. Чего только не было. Как-то пришли люди, попросили отсканировать картинку из журнальчика, затем развернуть людей, стоящих в кадре спиной (!) и вставить вместо их голов фотки, которые они принесли...
    А еще бабулька одна как-то устроила скандал: мы должны были отдать ей фоторамку чуть ли не бесплатно, на основании того, что она заслуженная кто-то там.
    Еще одна девушка приносила файл в маленьком разрешении, долго возмущалась, что плохо напечатали. На все наши объяснения она отвечала, что сама работала в фотосалоне, все знает и ее не проведешь. А потом настаивала, что мы ей, как коллеге по цеху, должны перепечатать бесплатно. Потом все-таки призналась, что работала кассиром и ничего в этом не понимает. © Ешкина кошка / ADME
  • Ходил по магазину, хотел купить овощей. Смотрю, и вижу, как девушка выбирает огурцы, да не просто, а ломает пополам. Что понравилось, берет, если нет — кладет обратно разломанными. Спрашиваю:
    — А зачем вы так делаете?
    — Чтобы понюхать, я умею отличать хорошие от плохих по запаху.
    — А те, что «плохие»? Вы не будете за них платить?
    — Э-э-э...*уходит*
    Я быстро нашел охранника и сообщил о ней. Не знаю что это было.
    P.S. Интересно, как она выбирает другие продукты? Например, помидоры — давит и смотрит? © DarkRou / Pikabu
  • Работаю в магазине. Много повидала недовольных покупателей, чаще всего недовольство вызывают очереди, ценники и прочее. Но на днях меня удивила одна женщина: ее недовольство заключалось в том, что ее, видите ли, очень быстро обслужили на кассе! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Я как-то продавала коляску, которая простояла пару лет в гараже. Перед тем, как выложить объявление, тщательно осмотрела, с ней все оказалось в порядке. Пришла покупательница, мы вместе с ней все осмотрели — порядок. Купила. А на следующий день пишет мне, мол, какая я недобросовестная, так как продала коляску с порванным капюшоном, фото даже прислала. Но мы же с ней вместе все проверяли, ничего порвано не было. Я по доброте душевной предложила скинуть ей на карту часть денег в качестве скидки, мало ли и правда вдвоем не доглядели. На что она ответила, что вообще-то рассчитывала на полный возврат денег, при этом коляска должна была остаться у нее... © Мама Дорогая / ADME
  • Я лично видел бабку, которая достала с витрины сливочное масло. Потом открыла его и ногтем отковырнула кусок и в рот положила. На мое заметное удивление бабка сказала, что проверяет так на вкус — маргарин это или масло. © AstroVladik / Pikabu
  • Однажды я выставила на одной интернет-площадке пустяковую вещицу — вешалку для украшений в виде дамской фигурки. Указала символическую оплату — всего лишь плитку шоколадки. И потом на счет этой вещи мне какая-то незнакомая дамочка написала лишь одно слово: «Дорого». © Мятный*** / ADME
  • Пришла к нам в магазин блондинка за конкретным заказом, по артикулу. Я и вынесла ей со склада рулон пупырчатой пленки.
    — Я не эту заказывала!
    — Эту, девушка. Вот артикул, вот размеры.
    — Не эту, говорю вам! На картинке рулон был маленький, а это громадина какая-то!
    Я поняла, что взрослому человеку объяснять что-либо про масштаб уже поздно. Просто продала ей из зала маленький рулон. Она ушла довольная. © Незабудка / ADME
  • Сегодня заехал в магазин купить булку с сыром. Весь товар предоставлен на витрине, рядом — металлические щипцы и пакеты. Подхожу к месту продажи и вижу как женщина пожилых лет, пусть и опрятно одетая, проверяет руками (!) каждую булку, неоднократно. Далее диалог. Я:
    — Женщина, есть же щипцы, попробуйте ими проверить, гигиена все-таки!
    — Мне так удобнее! © Dobro.22rus / Pikabu
  • Работаю в Jysk, это скандинавский магазин мебели и текстиль для дома. Однажды два солидных пожилых господина серьезно требовали продать им автозапчасти. © Natasha Shishlo / ADME
  • Продавал я однажды землянику на трассе. Останавливается машина, не помню какая, но дорогая иномарка. Выходит солидный дядя:
    — Сколько стоит земляника?
    — 250 за баночку.
    — Дорого, давай 2 банки за 500 куплю?
    Купил и довольный уехал. © metezhnik / Pikabu
  • Женщина (лет 70) с сыном (лет 50) подошли к примерочным. Их 5 штук, но везде задернуты шторки. И вот слышу их диалог. Мама:
    — Проверь, может есть свободные.
    — Шторки закрыты, значит занято
    — А вдруг кто-то просто так закрыл, по инерции?
    — Нет, мам, давай подождем.
    — А если никого нет, мы будем зря ждать?
    — А вдруг есть?
    Они так пару минут спорили и мама-таки убедила сына заглянуть! Но сначала она сама посмотрела снизу и сказала, что в кабинке никого нет. Бедолага отдернул штору, а там был человек! © Svetlana Svetlana / ADME
  • Рубрика: «Золотые цитаты наших покупателей». Дама бальзаковского возраста, говорит, ей нужно сделать оверлок ковровой дорожки. Пришла в 13:30. Мастер на обеде с 13 до 14 каждый день. Так она с возмущением: «Я вчера была, он тоже был на обеде. Чего это, он каждый день на обед у вас ходит?!» © George79spb / Pikabu
  • Работаю в пункте выдачи интернет-заказов. Работа мне очень даже нравится, но в последнее время меня начало вымораживать одно действие постоянных покупателей. Они начинают диктовать номер заказа, как только меня увидят. Прошу их: «Подождите, пожалуйста, я скажу, когда вы можете сказать номер». Так они просьбу просто игнорируют, «додиктовывают» номер до конца, а потом, когда я прошу назвать номер снова, слышу в ответ: «Я уже вам его назвал (а)». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

А вот еще несколько человек, которые теперь долго будут отходить от своего похода в магазин:

Комментарии

Уведомления
Elena Kulagin
1 день назад

Так много ненормальных людей на свободе, не удивительно что мы так живём. Вещи, которые настолько очевидны, для их понимания просто недоступны .

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