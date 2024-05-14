Сценарий просто так? Они первый день в деле? Такие вещи делают по предоплате
15 человек, у которых день прошел зря, если не удалось ни перед кем порисоваться
Есть такие индивидуумы, которые пытаются произвести впечатление на окружающих. И тут в ход идут разные способы: кто-то просто любит приврать, а другие же набирают кредитов, лишь бы пощеголять дорогими вещами. Когда правда выясняется, все эти позеры выглядят нелепо.
- Есть у меня тетя, живет с дочкой и внуком. Дочь в разводе. Но у них в семье то новенький велосипед у внука появится, то модный телефон у дочки, то еще что. При том, что мама — пенсионерка, а дочь без стабильной работы. Оказывается, доча просит свою мать брать вещи в кредит, обещает, что сама все выплатит. Но по факту платит тетя. А ее дочь изображает жизнь в духе «у меня все есть».
- Муж продал наследную квартиру, накупил акций, а со временем решил, что можно жить с дивидендов. Вот только расходы семьи значительно превышают его доход. Живет в моей квартире и катается на моей машине. Я в принципе не скажу, что меня что-то не устраивает. Он взял на себя часть быта (не могу сказать, что половину, но достаточно много), начал проводить много времени с ребенком, возить в больницу и на дачу моих родителей по первой просьбе. Бесит другое: муж завел себе блог в стиле «успешный успех»: фоточки с моря, расслабленное утро, он в машине, он с сыном и все под соусом «смелый мачо, успешный инвестор, могу себе позволить». Учит кого-то, объясняет, как на пенсию в тридцать выйти, собрал двадцать тысяч фанатов. Вот просто... Я работаю, а у него успешный успех. Знали бы его подписчики, кто ему купил его телефон и за чей счет он на пляже чилит. © Подслушано / Ideer
- Злит, когда знакомые начинают выспрашивать, чего это мы с мужем до сих пор без квартиры, без машины, детей нет, они вот все уже успели, и хорошо. Ага, только самые активные непрошеные советчики у родителей живут в тридцатник. Остальным же помогали: кому квартирой, кому машиной, кому наследство досталось, у одной любительницы про успех порассуждать вообще дядя богач. А я из глухого села, мужа же в 19 лет выгнали на вольные хлеба за «неповиновение». Мы своим трудом на все одни пашем, а это ой как непросто. И жить-то нормально хочется, и в кино сходить, и на море съездить, а не жевать пустые макароны и каждую копейку на ипотеку складывать. Бесит! © Подслушано / Ideer
- Я стала заниматься йогой, когда это еще не было трендом. Одна коллега увидела у меня коврик, расспросила и стала громко причитать, мол, это какой-то непонятный вид спорта, а ты уверена, что оно тебе надо? И даже какие-то слухи про меня начала распускать, что я странная. Прошло несколько лет. И что я вижу? У нее в соцсетях вся страница забита фотками с йоги. Я думаю, она туда не ради здоровья ходит, а потому, что йога стала модной в нашем городе.
- Я очень восхищалась своей знакомой: всего добилась сама, зарабатывает больше мужа, книги пишет (я почитала — лютый треш, но кто-то же покупает, значит, она востребована). А потом я вдруг узнала, что знакомой тупо повезло унаследовать несколько квартир. И живет она на деньги от их сдачи. А книжки издавала за свой счет. Я не смогла ей эту ложь простить и общаться перестала. © Unknown author / Pikabu
- Я работал в крупном и пафосном банке. Был свидетелем того, как менеджер побрезговал обслуживать мужчину в шортах. Я скажу так. Люди, которые выглядят модно, носят костюм и дорогие часы, обычно в долгах. Клиенты, которые носят обычную одежду, не чувствуют необходимости пускать пыль в глаза, потому что они уже богаты. © Henry Temple-Baxter / Quora
- Я сценарист. К нашей съемочной команде обратился весь такой из себя серьезный дядечка из столицы. Глава какого-то там фонда, бизнесмен. Мол, есть книжка, хочу по ней фильм снять, но нужно сначала сделать тизер, показать его спонсорам, и те дадут денег. Мы сказали, что тизер стоит где-то 5000 долларов, так как у него историчка и нужна массовка. Он ответил, что деньги есть. Хорошо. Мы бесплатно (как жест доброй воли) написали сценарий тизера, уже договорились с массовкой, костюмами, всех взбаламутили. И тут дядечка заявляет: «Ой, я что-то потратился. Денег нет. Может, вы поможете найти финансирование?» Все, больше бесплатно я и пальцем не пошевелю!
- Как же бесит этот успешный успех. Бывшая одноклассница стала коучем в интернете. Рассказывает про тяжелое детство, когда есть было нечего, и как она сейчас гребет миллионы. Только вот в классе она была самой богатой, родители подарили ей дом на окончание школы. Передвигались еще в «те тяжелые времена» они исключительно на гелендвагене. Дальше ей купили апартаменты в столице. И ведь люди смотрят и верят в эту чушь! © Подслушано / Ideer
- Есть такой бородатый анекдот про то, как гопник наехал на реконструктора в кольчуге, надетой под плащ. Испугался и принял его за Дункана Маклауда — того самого, из сериала «Горец». Я этот анекдот уже лет 5 как в разных вариациях слышала, но однажды знакомый парнишка пытался мне рассказать эту историю от первого лица. Как будто это с ним случилось. Может, хотел покрасоваться передо мной? Но я была в шоке от такого откровенного и глупого вранья. Сказала ему, что слышала этот анекдот, когда он еще пешком под стол ходил. Так парень и не особо смутился, поржал и замял тему. Эх, показушник.
Про Маклауда - это про ооочень многие истории тут, когда берут седую историю с баша и оформляют ее в аиде чата в вацапе 😁
- Одноклассница закончила курсы психологов и, конечно, стала коучем. Теперь постит сторис типа «подпишитесь на мой курс, и после личной терапии деньги потекут рекой». Она рассказывает за деньги всем желающим, как достичь успеха. Люди видят красивую картинку, хотят жить так же и исправно несут ей свои кровные. И все бы ничего, вот только одноклассница на самом деле из очень богатой семьи. Для примера: на рождение ребенка родители скинулись и купили им с мужем роскошную квартиру в Дубае.
В жизни эта горе-блогерша ни дня не работала. Сами понимаете, что реальная ценность ее советов стремится к нулю. Однако уточню, человек свято верит, что делает хорошее дело и искренне пытается помогать. Она с института поддерживает всякие приюты с животными. Как бы там ни было, когда какой-нибудь блогер рассказывает вам об успехе, подумайте, возможно, там аналогичная история. © Abraham.Simpson / Pikabu
- Студенческие годы. Парень позвал на свидание — в кофейню, а кофе я люблю. Ухажер такой, мол, не парься, я тебя угощаю. На следующий день заходим в кофейню, я изучаю меню с авторским кофе. А такой кофе дороже. Парень это видит и грустно говорит, что у него хватит лишь на 2 маленьких капучино. Тут уже грустно стало мне. Даже неловко, что я его объедаю. Мягко предложила заплатить каждому за себя, он согласился.
- Знакомая ведет курсы, как построить крепкий брак. Что очень мило, ибо она уже несколько лет, как уехала от мужа и детей и живет в другой стране, общаясь с ними только по видеосвязи. Но пипл хавает. © Unknown author / Pikabu
- Летела прямым рейсом в Новый Орлеан, билеты дорогие. Решила понаблюдать за пассажирами и понять, кто из них действительно богат, а кто прикидывается. Была одна пара, которая, как мне кажется, притворялась. Все были одеты довольно неформально (перелет длился 5 часов), но эта пара носила дизайнерские шмотки, словно на встречу на высшем уровне собрались. Еще они очень громко разговаривали, чтобы все уж наверняка слышали, что они едут в лучший отель. Также они достали стюардессу мелкими придирками. Мне было жаль девушку. © Sue Given / Quora
- Я чинил яхты 11 лет. Большинство клиентов были по-настоящему богатыми людьми. Они общались вежливо и непринужденно, даже когда приходилось разруливать какие-то проблемы. А вот позеры, которые лишь строили из себя богачей, становились неприятными типами при первых признаках проблемы. Для меня дизайнерская одежда, крутые тачки, красивые номерные знаки и массивные часы — это признак того, что человек создает видимость, что он богат. © Mark Snare / Quora
- Была у меня лучшая подруга, что называется, не разлей вода. Она уехала в столицу, и связь оборвалась. Спустя почти семь лет нашла ее в соцсетях. Мы были очень рады! Рассказала, что вышла замуж, родила ребенка, раскручивает свой бизнес. Я, конечно, немного позавидовала по-белому, но была счастлива за нее. Тут намечается у меня командировка в столицу. Я ей пишу, мол, давай встретимся. А она: «К сожалению, как раз в этот момент уезжаю в Грецию». Жаль.
А тут, пока была в командировке, захожу в магазин возле гостиницы и вижу ее там. Только не сразу ее узнала, потому что это была не гламурная фифа с фоток из ее соцсетей. Подруга работала обычным продавцом. Она упорно прятала глаза. А когда я уже складывала продукты в пакет, расплакалась и убежала в подсобку. Потом мы все-таки поговорили. Оказалось, что все ее рассказы — это выдумка. Живет она в общежитии, работает продавцом. Ни мужа, ни детей. Фотки только умеет хорошо обрабатывать. Хотелось ей, видите ли, пустить пыль в глаза. Не сержусь, мне просто стало ее жалко. © Подслушано / Ideer
Положа руку на сердце, многие из нас любят чуть-чуть приврать, немного приукрасить действительность. Но на этих фотографиях понты вышли из-под контроля.
Комментарии
Вот не лень же кому-то обсуждать чужие успехи, реальные или вымышленные. :) Ну, подумаешь, нравится вашим знакомым пускать пыль в глаза – вам-то что за дело? Если речь о явном мошенничестве, тогда и в полицию обратиться не грех, а во всех остальных случаях... как-то неприятно это выглядит. Сильно смахивает на обычную зависть.
"Ага, только самые активные непрошеные советчики у родителей живут в тридцатник"
Переведите фразу, плиз!