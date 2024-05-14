15 человек, у которых день прошел зря, если не удалось ни перед кем порисоваться

Вот не лень же кому-то обсуждать чужие успехи, реальные или вымышленные. :) Ну, подумаешь, нравится вашим знакомым пускать пыль в глаза – вам-то что за дело? Если речь о явном мошенничестве, тогда и в полицию обратиться не грех, а во всех остальных случаях... как-то неприятно это выглядит. Сильно смахивает на обычную зависть.