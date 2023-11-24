15 знаменитостей, которые выбрали очень неудобную обувь, но с достоинством носили ее весь вечер

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Образы знаменитостей для выхода в свет могут быть стильными и эффектными, но не всегда удобными. Нередко ради шикарной пары обуви звездным красавицам приходится терпеть множество неудобств — от тесных ремешков на босоножках до туфель не по размеру. Часто их дискомфорт остается незаметным для поклонников, но некоторые моменты все же попадают на снимки фотографов.

Кейт Уинслет упустила небольшую деталь — свой большой палец

Adhemar Sburlati/Broadimage/EAST NEWS , Adhemar Sburlati/Broadimage/EAST NEWS

Босоножки Кейт Мосс выглядят немного тесноватыми

Invision/Invision/East News

Можно лишь предположить, как прекрасная Пенелопа Крус передвигается в этих туфлях не по размеру

Europa Press/Contacto/ABACA/Abaca/East News

Дженнифер Лопес тоже ошиблась с размером туфель

Abel Fermin/Everett Collection/East News

Пальцы Эми Адамс оказались пережаты тугими ремешками

Fotogramma/AND/ABACA/EAST NEWS

Босоножки Кэти Холмс не смогли подчеркнуть красоту ее ног

Carlos Piaggio/The Grosby Group/EAST NEWS

Остается только догадываться, насколько сложно Леди Гага ходить на таких высоких каблуках

Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

Пятки Ким Кардашьян то и дело соскальзывают в сторону

White Label/East News

А стопа Джессики Симпсон скользит вперед

Matt Sayles/Invision/AP/East News

Рашида Джонс не смогла удержать все пальцы на стельке

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Обувь Джулианны Мур была настолько неудобной, что пальцы вывалились из ремешков

Matt Baron / BEImages/EAST NEWS

Туфли Лии Мишель велики на несколько размеров. Ходьба в них кажется тем еще испытанием

ADMEDIA/SIPA/EAST NEWS

Судя по тому, как напряглись пальцы Шарлиз Терон, ей очень больно

Drew Altizer/Sipa USA/East News

Пальцам Кэти Перри не нашлось места на стельке

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS , Evan Agostini/Invision/AP/East News

А стопы Дженнифер Энистон оказались перетянуты тугими ремешками эффектных босоножек