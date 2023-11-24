15 знаменитостей, которые выбрали очень неудобную обувь, но с достоинством носили ее весь вечер
Образы знаменитостей для выхода в свет могут быть стильными и эффектными, но не всегда удобными. Нередко ради шикарной пары обуви звездным красавицам приходится терпеть множество неудобств — от тесных ремешков на босоножках до туфель не по размеру. Часто их дискомфорт остается незаметным для поклонников, но некоторые моменты все же попадают на снимки фотографов.
Кейт Уинслет упустила небольшую деталь — свой большой палец
Adhemar Sburlati/Broadimage/EAST NEWS, Adhemar Sburlati/Broadimage/EAST NEWS
Босоножки Кейт Мосс выглядят немного тесноватыми
Invision/Invision/East News
Можно лишь предположить, как прекрасная Пенелопа Крус передвигается в этих туфлях не по размеру
Europa Press/Contacto/ABACA/Abaca/East News
Дженнифер Лопес тоже ошиблась с размером туфель
Abel Fermin/Everett Collection/East News
Пальцы Эми Адамс оказались пережаты тугими ремешками
Fotogramma/AND/ABACA/EAST NEWS
Босоножки Кэти Холмс не смогли подчеркнуть красоту ее ног
Carlos Piaggio/The Grosby Group/EAST NEWS
Остается только догадываться, насколько сложно Леди Гага ходить на таких высоких каблуках
Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News
Пятки Ким Кардашьян то и дело соскальзывают в сторону
White Label/East News
А стопа Джессики Симпсон скользит вперед
Matt Sayles/Invision/AP/East News
Рашида Джонс не смогла удержать все пальцы на стельке
Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News
Обувь Джулианны Мур была настолько неудобной, что пальцы вывалились из ремешков
Matt Baron / BEImages/EAST NEWS
Туфли Лии Мишель велики на несколько размеров. Ходьба в них кажется тем еще испытанием
ADMEDIA/SIPA/EAST NEWS
Судя по тому, как напряглись пальцы Шарлиз Терон, ей очень больно
Drew Altizer/Sipa USA/East News
Пальцам Кэти Перри не нашлось места на стельке
Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS, Evan Agostini/Invision/AP/East News
А стопы Дженнифер Энистон оказались перетянуты тугими ремешками эффектных босоножек
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