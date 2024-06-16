10 крепких пар знаменитостей, после которых поверит в любовь даже самый черствый сухарь

Мы с удовольствием читаем новости о личной жизни звезд. Как и все люди они ищут свою любовь, ссорятся, мирятся, расстаются и женятся. Вот несколько пар, чьи отношения длятся уже много лет и от этого, кажется, становятся только крепче.

Дмитрий и Елена Маликовы: в браке 24 года

East News , East News

Елена на семь лет старше своего мужа. Вместе пара с 90-х годов, супруги воспитывают двоих дочерей, а также сына, который появился на свет в 2018 году с помощью суррогатной матери. По словам Елены, главой семейства является Дмитрий, а она привыкла быть покорной женой.

Олег Меньшиков и Анастасия Чернова: в браке 19 лет

EAST NEWS , Ксения Угольникова / East News

Пара крайне редко появляется на публике вместе. Избранница актера младше его на 23 года. Познакомились будущие супруги на концерте. Анастасия тогда еще училась в ГИТИСе. После замужества женщина решила не продолжать карьеру актрисы. Детей у пары нет.

Илья Любимов и Екатерина Вилкова: в браке 13 лет

EAST NEWS , Ivanov Sergey/East News

Супруги познакомились на фотосессии, где Любимов просто присутствовал, а Екатерина стояла на морозе в платье. Отношения развивались довольно стремительно и через год актеры поженились. У супругов двое детей.

Дмитрий Дюжев и Татьяна Зайцева: в браке 16 лет

EAST NEWS , EAST NEWS

Подробности встречи с Татьяной Дмитрий не скрывает: он разглядел ее среди тысячи лиц на концерте Мадонны и сразу понял, что это судьба. Татьяна оказалась поклонницей актера, но вот заводить с ним отношения не спешила. Прежде чем пожениться, они долгое время встречались.

Гарик и Ольга Сукачевы: в браке 41 год

East News

Гарик Сукачев — один из немногих героев рок-н-ролла, кто всю жизнь провел с одной-единственной женщиной. Будущую супругу он встретил, когда ему было 16 лет, а ей — 14. Они долго встречались, пока родственники не спросили: «А не пора ли вам пожениться?» Влюбленные так и сделали. За годы семейной жизни пара, конечно, через многое прошла, но Ольга всегда поддерживала Гарика и его творчество. Например, чтобы он смог снять фильм «Праздник», она продала свой ресторан. А сам певец все свои песни до сих пор посвящает любимой жене.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан: в браке 47 лет

Михаил с Ларисой долго не замечали друг друга, хотя учились в одном институте. Познакомились они на сцене театра, где играли влюбленных, и не сразу заметили, как чувства их героев передались им самим. Примерно полгода им приходилось ото всех прятаться: отношения внутри труппы были запрещены. Почти сразу влюбленные начали вместе жить, а после 4 лет отношений, в 1977 году, поженились.

Борис Щербаков и Татьяна Бронзова: в браке 51 год

Tarakanov Vadim / East News

Борис и Татьяна, будучи студентами МХАТа, познакомились благодаря ошибке коменданта, который заселил их в одну комнату в общежитии. Татьяна, хотя и была уже на тот момент замужем, не смогла устоять перед обаянием юного актера. Как только она стала свободной, они с Борисом начали вместе жить, а после окончания Школы-студии сыграли свадьбу. А вскоре у них родился сын Василий.

Гарик Мартиросян и Жанна Левина: в браке 26 лет

EAST NEWS , East News

Даже спустя столько лет Гарик помнит день встречи с Жанной: 3 января 1997 года. Девушка тогда приехала в свой родной город Сочи повидать маму. Подруга пригласила ее на фестиваль КВН, где молодые люди впервые и встретились. Начался головокружительный роман, который закончился свадьбой на Кипре. Сейчас у пары двое детей.

Сергей и Елена Маковецкие: в браке 41 год

East News

История любви Сергея и Елены, которая началась с шутки, кажется почти невероятной. Однажды, пробегая по киностудии, актер услышал обращенный к нему вопрос: «Молодой человек, вы на мне женитесь?» Сергей тогда был в отличном настроении — он только что получил роль в фильме — и ответил в таком же шутливом тоне, что да, женится, и убежал. В этот же день он пошел отыскивать свою «супругу», которой оказалась Елена, дочь адмирала и актриса по образованию. Через полгода они действительно поженились.

Владимир Винокур и Тамара Первакова: в браке 50 лет

East News

Будущие супруги познакомились в Театре оперетты, 20-летняя Тамара была балериной, а Владимир — стажером, студентом ГИТИСа. Ему было уже 26 лет. Сначала они хотели оформить фиктивный брак: Винокуру нужна была прописка. Но с каждым днем молодые люди все больше влюблялись друг в друга и в конце концов решили все сделать «по-настоящему». В одном из интервью артист признался, что будущая жена до самой свадьбы была с ним на «вы», не разрешала покупать цветы и провожать до дома.