Мы сравнили, как выглядят наряды с подиумов на моделях и на звездах. И теперь не можем определить, на ком они смотрятся лучше

Знаменитости всегда привлекают внимание общественности своими нарядами на красных дорожках и других светских мероприятиях. И иногда они выбирают для таких выходов модные наряды с подиума, которые созданы для того, чтобы выглядеть эффектно в объективе камер. Но чаще всего образы знаменитостей выглядят совсем иначе, чем на моделях.