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Мы сравнили, как выглядят наряды с подиумов на моделях и на звездах. И теперь не можем определить, на ком они смотрятся лучше

Дизайн
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Знаменитости всегда привлекают внимание общественности своими нарядами на красных дорожках и других светских мероприятиях. И иногда они выбирают для таких выходов модные наряды с подиума, которые созданы для того, чтобы выглядеть эффектно в объективе камер. Но чаще всего образы знаменитостей выглядят совсем иначе, чем на моделях.

Valentino — Приянка Чопра

Pixelformula / SIPA / SIPA / East News

Carolina Herrera — Блейк Лайвли

x / Avalon / Photoshot / East News

Zuhair Murad — Хайди Клум

Dilara Findikoglu — Аня Тейлор-Джой

Avalon / Photoshot / East News

Bibhu Mohapatra — Пурна Джаганнатан

Givenchy — Мэдлин Клайн

Roberto Cavalli — Доджа Кэт

Versace — Приянка Чопра

ANGELA WEISS / AFP / East News, SUJIT JAISWAL / AFP / East News

Dolce & Gabbana — Бейонсе

Giorgio Armani — Рэйчел Вайс

Jana Call me J / ABACA / Abaca / East News

Versace — Зендея

Saint Laurent — Кери Расселл

Ik Aldama / DPA / East News

Altuzarra — Рэйчел Броснахэн

Zuhair Murad — Джессика Честейн

Jana Call me J / ABACA / Abaca / East News

Zuhair Murad — Крисси Тайген

x / Avalon / Photoshot / East News

Genny — Клэр Холт

Michael Kors — Мелани Лоран

Y/Project — Рианна

Многие знаменитости предпочитают надевать то, что было продемонстрировано на подиуме, так как эти образы были разработаны профессионалами и соответствуют последним модным тенденциям. И иногда звезды их немного изменяют или дополняют.

Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News, SUJIT JAISWAL / AFP / East News
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AdMe/Дизайн/Мы сравнили, как выглядят наряды с подиумов на моделях и на звездах. И теперь не можем определить, на ком они смотрятся лучше
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