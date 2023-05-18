Мы сравнили, как выглядят наряды с подиумов на моделях и на звездах. И теперь не можем определить, на ком они смотрятся лучше
Знаменитости всегда привлекают внимание общественности своими нарядами на красных дорожках и других светских мероприятиях. И иногда они выбирают для таких выходов модные наряды с подиума, которые созданы для того, чтобы выглядеть эффектно в объективе камер. Но чаще всего образы знаменитостей выглядят совсем иначе, чем на моделях.
Valentino — Приянка Чопра
Carolina Herrera — Блейк Лайвли
Zuhair Murad — Хайди Клум
Dilara Findikoglu — Аня Тейлор-Джой
Bibhu Mohapatra — Пурна Джаганнатан
Givenchy — Мэдлин Клайн
Roberto Cavalli — Доджа Кэт
Versace — Приянка Чопра
Dolce & Gabbana — Бейонсе
Giorgio Armani — Рэйчел Вайс
Versace — Зендея
Saint Laurent — Кери Расселл
Altuzarra — Рэйчел Броснахэн
Zuhair Murad — Джессика Честейн
Zuhair Murad — Крисси Тайген
Genny — Клэр Холт
Michael Kors — Мелани Лоран
Y/Project — Рианна
Многие знаменитости предпочитают надевать то, что было продемонстрировано на подиуме, так как эти образы были разработаны профессионалами и соответствуют последним модным тенденциям. И иногда звезды их немного изменяют или дополняют.
Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News, SUJIT JAISWAL / AFP / East News
AdMe/Дизайн/Мы сравнили, как выглядят наряды с подиумов на моделях и на звездах. И теперь не можем определить, на ком они смотрятся лучше
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