19 звезд, чей новый образ оказался для нас таким же неожиданным, как единорог посреди трассы

Быть заметными — часть работы знаменитостей. И чтобы выполнить ее, селебрити примеряют разные образы: от элегантных до экстравагантных. Но порой появление звезды с новой прической или в броском наряде бывает настолько непредсказуемым, что мы просто дар речи теряем.

Мэйси Уильямс

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Мэйси запомнилась зрителям по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов». Это шоу для многих актеров стало ступенькой к новым карьерным высотам, и мы до сих пор с интересом следим за судьбой полюбившихся исполнителей.

Наташа Лионн

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Кайли Дженнер

Норман Ридус

ALAIN JOCARD / AFP / East News

Дженнифер Лопес

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Даже не верится, что Дженнифер уже за 50: так свежо она выглядит. Конечно, у актрисы есть свои секреты красоты, которые она, к слову, и не думает скрывать от публики.

Пенелопа Крус

Chris Pizzello / Invision / East News

Мерил Стрип

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Зендея

Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News , Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Селена Гомес

Jordan Strauss / Invision / East News

Педро Паскаль

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Наоми Кэмпбелл

ALAIN JOCARD / AFP / East News

Кэти Перри и Орландо Блум

Тимоти Шаламе

Scott Garfitt / Invision / East News

Флоренс Пью

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Дженна Ортега

Jordan Strauss / Invision / East News

Мерьем Узерли

Balkis Press / ABACA / Abaca / East News

Николь Кидман

CHARLY TRIBALLEAU / AFP / East News

Ирина Шейк

Некоторые наряды звезд кажутся довольно простенькими. Но это только до тех пор, пока знаменитость не повернется спиной к публике.

Фото на превью Balkis Press / ABACA / Abaca / East News