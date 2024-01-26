19 звезд, чей новый образ оказался для нас таким же неожиданным, как единорог посреди трассы
Быть заметными — часть работы знаменитостей. И чтобы выполнить ее, селебрити примеряют разные образы: от элегантных до экстравагантных. Но порой появление звезды с новой прической или в броском наряде бывает настолько непредсказуемым, что мы просто дар речи теряем.
Мэйси Уильямс
Мэйси запомнилась зрителям по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов». Это шоу для многих актеров стало ступенькой к новым карьерным высотам, и мы до сих пор с интересом следим за судьбой полюбившихся исполнителей.
Наташа Лионн
Кайли Дженнер
Норман Ридус
Дженнифер Лопес
Даже не верится, что Дженнифер уже за 50: так свежо она выглядит. Конечно, у актрисы есть свои секреты красоты, которые она, к слову, и не думает скрывать от публики.
Пенелопа Крус
Мерил Стрип
Зендея
Селена Гомес
Педро Паскаль
Наоми Кэмпбелл
Кэти Перри и Орландо Блум
Тимоти Шаламе
Флоренс Пью
Дженна Ортега
Мерьем Узерли
Николь Кидман
Ирина Шейк
Некоторые наряды звезд кажутся довольно простенькими. Но это только до тех пор, пока знаменитость не повернется спиной к публике.