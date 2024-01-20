12 актеров и актрис, которые в кино с младых ногтей, а мы уже и забыли их такими

Когда мы смотрим уже не первые десяток фильмов с любимыми актерами, мы иногда забываем, как же они выглядели, когда только начинали входить в мир кино. А ведь некоторые делали свои первые актерские шаги, когда были еще совсем малышами. Тех, кто начал покорять киноиндустрию в совсем молодом возрасте, вы увидите в нашей статье.

Татьяна Друбич

Свои первые роли актриса сыграла в 1972 и в 1975 годах. Во время съемок в первой картине «Пятнадцатая весна» ей было 11 лет, а во второй 15. Но девочка, когда подросла, решила не связывать жизнь с кино и даже получила профессию врача-эндокринолога. Но навсегда порвать с актерской карьерой она не смогла, поэтому в ее жизни случилось еще несколько знаковых ролей в фильмах «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и в других.

Ольга Сутулова

Впервые актриса Ольга Сутулова появилась в сериале «Зал ожидания», где сыграла девочку Свету, сериал вышел на экраны в 1998 году. Девушке тогда было 18 лет. С тех пор ее карьера пошла в гору и на сегодняшний день в послужном списке актрисы несколько десятков ролей. Самые известные картины, в которых она снималась: «Рожденная звездой», «Sпарта», «Последний министр» и другие.

Наталья Селезнева

Впервые маленькая Наташа появилась в фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер» режиссером которого был Анатолий Граник. Но прославилась Наталья стала гораздо позже, после выхода фильма Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Сейчас Наталья Селезнева оставила свою актерскую карьеру, а последние фильмы, в которых она появилась, — это «Страна хороших деточек» и «Новогоднее дежурство».

Светлана Немоляева

Дебютировала будущая народная артистка в 8-летнем возрасте в картине «Близнецы» 1945 года. Светлана сыграла много ролей, но настоящая слава пришла к ней уже в зрелом возрасте, после съемок в картинах Эльдара Рязанова. Сейчас актриса, несмотря на свой солидный возраст, продолжает играть в театре и сниматься в кино.

Татьяна Догилева

Свою актерскую карьеру Татьяна начала в подростковом возрасте, тогда она снялась в фильме «Отдать швартовы!», после чего тоже было несколько ролей, которые не стали широко известны зрителю. Известность обрушилась на Догилеву в начале 80-х после таких фильмов, как «Вокзал для двоих», «Покровские ворота» и «Блондинка за углом». Сейчас актриса все так же активно снимается.

Дарья Мороз

Дарья Мороз родилась в актерской семье, что позволило ей, будучи младенцем, дебютировать в фильме «Милый, дорогой, любимый, единственный» режиссера Динары Асановой, повзрослев, в возрасте 14 лет она сыграла Ленку в картине «Кризис среднего возраста». Сейчас актриса активно продолжает сниматься в сериалах и кино.

Мария Фомина

Мария с детства занималась в детской театральной студии, и это дало свои плоды. Она начала сниматься, будучи ребенком, и увидеть ее можно в таких фильмах, как «Папа», «Разведчики. Последний бой», «Папины дочки». Но более значимые роли все-таки состоялись, когда она повзрослела. В последние годы она снялась в сериалах "Контейнер","Заступники«, «Хороший человек» и других.

Лариса Удовиченко

© Юлька / Одесская киностудия , East News East News

Лариса начала сниматься в кино, будучи маленькой девочкой. Ее первая роль состоялась в 1970 году в фильме «Счастливый кукушкин», а через 2 года она снялась в картине «Юлька». На сегодняшний день в списке ее работ более 120 фильмов и сериалов и он продолжает увеличиваться.

Анна Каменкова

В 6 лет Аня Каменкова попала в киноленту «Девочка ищет отца». За нее актриса получила свою первую награду на II Международном кинофестивале в Аргентине (Мар-дель-Плата, 1960). Несмотря на успех, продолжила карьеру актриса намного позже. Сейчас она активно снимается в кино и радует поклонников новыми ролями.

Владимир Шевельков

Первая значимая роль в кино досталась Владимиру в 18 лет — в фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К.». После этого актер пробовал себя в разных сферах, в том числе был ведущим различных программ.

Мария Миронова

Мария родилась в семье актеров, и сама судьба велела ей попробовать себя в кино. Будучи ребенком, она приняла участи в фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльбери Финна», там она сыграла племянницу судьи. Продолжила сниматься Миронова и дальше, играя совершенно разные роли в комедийных, драматических и исторических фильмах.

Федор Стуков

Федор стал знаменитым еще в детстве, сыграв в фильмах «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Родня» и «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Этого очаровательного рыжеволосого мальчишку было невозможно не заметить. Актер не забросил свою карьеру и продолжает сниматься до сих пор.