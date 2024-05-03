20 красноречивых доказательств того, что в шкафах наших мам и бабушек порой скрываются просто отпадные вещички

Народное творчество
4 минуты назад

Раньше говорили, что мода циклична: мол, лет через 50 она обязательно вернется. А теперь мы даже и не знаем, как назвать то, что происходит, ведь в трендах порой оказывается сразу несколько эпох, и среди них бывают в том числе довольно «молодые». Так что можно смело надевать одежду своих мам, бабушек и даже прабабушек, как это делают и героини нашей статьи.

«Моей бабушке 90 лет, и мы с ней любим вместе выбирать одежду. Недавно она подарила мне пальто, которое сама сшила в 50-е годы»

«Надела выпускное платье прабабушки и пошла в нем слушать музыку со своим парнем»

Евга
56 минут назад

Вот это платье не в первый раз встречаю и всё понять не могу: это у него крой неудачный или у неё размеры не те?

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«Платок, который я унаследовала от прабабушки. Он приблизительно из эпохи 70-х»

«Этот халат достался мне в наследство от бабушки. В нем чувствуется атмосфера 60-х»

Евга
55 минут назад

Атмосфера дело такое, надо проветрить и постирать.
А вообще для дома симпатичный

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«Красуюсь в брючном костюме своей бабушки. Я так счастлива, что он у меня есть»

«Платье моей мамы. Оно примерно 1976 года, сидит идеально! Мама была так рада видеть меня в нем, что сделала миллион фотографий»

«Разбиралась в шкафу и наткнулась на великолепные платья, которые раньше принадлежали моей прабабушке. Они просто потрясающие!»

«Эта куртка Levi’s досталась мне от мамы»

«Ношу винтажное платье в сочетании с серебряной сумочкой своей двоюродной бабушки»

«Я в модном платье своей мамы»

«Винтажное платье моей прабабушки»

Заиц.
43 минуты назад

Мода не придумывает ничего нового. Зато так талантливо обрабатывает старое...

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«Мама носила это платье, когда встречалась с моим отцом. Она была тогда примерно моего возраста»

«Бархатный комбинезон 70-х годов, доставшийся мне от бабушки»

«Нашла в подвале платье своей мамы для выпускного, на который она ходила в 1974 году»

Elean
27 минут назад

Интересно, это платье подразумевает хоть какое-то движение в нём, или оно предназначено для стояния? Ему же даже ветер не понадобится для открытия интересных видов

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«Джинсы Guess, купленные мамой в 1985 году. Мои любимые»

«Это юбка моей мамы. Она говорит, что ей как минимум 20 лет!»

O_о
1 час назад

У меня в гардеробе есть вещи, которым больше 20 лет, и они нифига не винтажные, обычные вещи, которые я иногда ношу

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«Это настоящее винтажное платье от моей мамы»

«Шелковое свадебное платье моей двоюродной тети Хелены. Она жила в сельской местности, а там в то время замуж выходили в черном»

«Моя бабушка в выпускном платье примерно в 1954 году, и я в ее выпускном платье в 2005 году»

«Платье моей мамы и винтажная деревянная сумочка, расписанная вручную»

Кстати, о родителях и детях. Мы тут решили сравнить, как выглядели в своих первых ярких ролях крутые актеры и их дети.

Фото на превью mooski89 / Reddit

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