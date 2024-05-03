20 красноречивых доказательств того, что в шкафах наших мам и бабушек порой скрываются просто отпадные вещички

Раньше говорили, что мода циклична: мол, лет через 50 она обязательно вернется. А теперь мы даже и не знаем, как назвать то, что происходит, ведь в трендах порой оказывается сразу несколько эпох, и среди них бывают в том числе довольно «молодые». Так что можно смело надевать одежду своих мам, бабушек и даже прабабушек, как это делают и героини нашей статьи.

«Моей бабушке 90 лет, и мы с ней любим вместе выбирать одежду. Недавно она подарила мне пальто, которое сама сшила в 50-е годы»

«Надела выпускное платье прабабушки и пошла в нем слушать музыку со своим парнем»

© bonesbugsnferns / Reddit Евга 56 минут назад Вот это платье не в первый раз встречаю и всё понять не могу: это у него крой неудачный или у неё размеры не те? - - Ответить

«Платок, который я унаследовала от прабабушки. Он приблизительно из эпохи 70-х»

«Этот халат достался мне в наследство от бабушки. В нем чувствуется атмосфера 60-х»

«Красуюсь в брючном костюме своей бабушки. Я так счастлива, что он у меня есть»

Завидую! Это вещь вне времени, и она вам очень идет. © Skeleturtle / Reddit

«Платье моей мамы. Оно примерно 1976 года, сидит идеально! Мама была так рада видеть меня в нем, что сделала миллион фотографий»

«Разбиралась в шкафу и наткнулась на великолепные платья, которые раньше принадлежали моей прабабушке. Они просто потрясающие!»

«Эта куртка Levi’s досталась мне от мамы»

«Ношу винтажное платье в сочетании с серебряной сумочкой своей двоюродной бабушки»

«Я в модном платье своей мамы»

«Винтажное платье моей прабабушки»

«Мама носила это платье, когда встречалась с моим отцом. Она была тогда примерно моего возраста»

«Бархатный комбинезон 70-х годов, доставшийся мне от бабушки»

«Нашла в подвале платье своей мамы для выпускного, на который она ходила в 1974 году»

© CriticalLabValue / Reddit Elean 27 минут назад Интересно, это платье подразумевает хоть какое-то движение в нём, или оно предназначено для стояния? Ему же даже ветер не понадобится для открытия интересных видов - - Ответить

«Джинсы Guess, купленные мамой в 1985 году. Мои любимые»

«Это юбка моей мамы. Она говорит, что ей как минимум 20 лет!»

«Это настоящее винтажное платье от моей мамы»

«Шелковое свадебное платье моей двоюродной тети Хелены. Она жила в сельской местности, а там в то время замуж выходили в черном»

Это платье шикарное. Настоящее сокровище. © RubyCarlisle / Reddit

«Моя бабушка в выпускном платье примерно в 1954 году, и я в ее выпускном платье в 2005 году»

«Платье моей мамы и винтажная деревянная сумочка, расписанная вручную»

Не мешало бы тебе его погладить! © itrallydoesntmatter / Reddit