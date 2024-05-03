Вот это платье не в первый раз встречаю и всё понять не могу: это у него крой неудачный или у неё размеры не те?
20 красноречивых доказательств того, что в шкафах наших мам и бабушек порой скрываются просто отпадные вещички
Раньше говорили, что мода циклична: мол, лет через 50 она обязательно вернется. А теперь мы даже и не знаем, как назвать то, что происходит, ведь в трендах порой оказывается сразу несколько эпох, и среди них бывают в том числе довольно «молодые». Так что можно смело надевать одежду своих мам, бабушек и даже прабабушек, как это делают и героини нашей статьи.
«Моей бабушке 90 лет, и мы с ней любим вместе выбирать одежду. Недавно она подарила мне пальто, которое сама сшила в 50-е годы»
«Надела выпускное платье прабабушки и пошла в нем слушать музыку со своим парнем»
«Платок, который я унаследовала от прабабушки. Он приблизительно из эпохи 70-х»
- Определенно, ты выделяешься в нем! © Altruistic-Order-661 / Reddit
«Этот халат достался мне в наследство от бабушки. В нем чувствуется атмосфера 60-х»
Атмосфера дело такое, надо проветрить и постирать.
А вообще для дома симпатичный
«Красуюсь в брючном костюме своей бабушки. Я так счастлива, что он у меня есть»
- Завидую! Это вещь вне времени, и она вам очень идет. © Skeleturtle / Reddit
«Платье моей мамы. Оно примерно 1976 года, сидит идеально! Мама была так рада видеть меня в нем, что сделала миллион фотографий»
«Разбиралась в шкафу и наткнулась на великолепные платья, которые раньше принадлежали моей прабабушке. Они просто потрясающие!»
«Эта куртка Levi’s досталась мне от мамы»
«Ношу винтажное платье в сочетании с серебряной сумочкой своей двоюродной бабушки»
Ткань красивая, и в целом Платье симпатичное, но имхо подол с стиле нью-лук подошел бы больше. Баллон тут странно смотрится
«Я в модном платье своей мамы»
«Винтажное платье моей прабабушки»
Мода не придумывает ничего нового. Зато так талантливо обрабатывает старое...
«Мама носила это платье, когда встречалась с моим отцом. Она была тогда примерно моего возраста»
«Бархатный комбинезон 70-х годов, доставшийся мне от бабушки»
«Нашла в подвале платье своей мамы для выпускного, на который она ходила в 1974 году»
Интересно, это платье подразумевает хоть какое-то движение в нём, или оно предназначено для стояния? Ему же даже ветер не понадобится для открытия интересных видов
«Джинсы Guess, купленные мамой в 1985 году. Мои любимые»
«Это юбка моей мамы. Она говорит, что ей как минимум 20 лет!»
У меня в гардеробе есть вещи, которым больше 20 лет, и они нифига не винтажные, обычные вещи, которые я иногда ношу
«Это настоящее винтажное платье от моей мамы»
«Шелковое свадебное платье моей двоюродной тети Хелены. Она жила в сельской местности, а там в то время замуж выходили в черном»
- Это платье шикарное. Настоящее сокровище. © RubyCarlisle / Reddit
«Моя бабушка в выпускном платье примерно в 1954 году, и я в ее выпускном платье в 2005 году»
«Платье моей мамы и винтажная деревянная сумочка, расписанная вручную»
- Не мешало бы тебе его погладить! © itrallydoesntmatter / Reddit
Кстати, о родителях и детях. Мы тут решили сравнить, как выглядели в своих первых ярких ролях крутые актеры и их дети.