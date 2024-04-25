Как выглядели в своих первых крупных ролях знаменитые актеры и их дети
22 минуты назад
Дети актеров нередко идут по стопам своих родителей, надеясь если и не переплюнуть их, то как минимум сделать карьеру не хуже. Конечно, удается это далеко не всем, но некоторые все-таки становятся не менее знаменитыми. И вот нам стало любопытно, и мы решили посмотреть, как выглядели известные актеры и их дети в своих первых запоминающихся ролях.
Кейт Бекинсейл («Авиатор», 2004) и Лили Мо Шин («Невыносимая тяжесть огромного таланта», 2022)
Мелани Гриффит («Грозовой понедельник», 1988) и Дакота Джонсон («Немножко женаты», 2012)
Джуд Лоу («Талантливый мистер Рипли», 1999) и Рафферти Лоу («Афера Оливера Твиста», 2021)
Стеллан Скарсгард («Невыносимая легкость бытия», 1988) и Билл Скарсгард («В космосе чувств не бывает», 2010)
Ума Турман («Опасные связи», 1988) и Майя Хоук («Маленькие женщины», 2017)
Дэвид Теннант («Лос-Анджелес без карты», 1998) и Тай Теннант («Дом Дракона», 2022)
Мерил Стрип («Самый смертоносный сезон», 1977) и Луиза Джейкобсон («Позолоченный век», 2022-...)
Клинт Иствуд («За пригоршню долларов», 1964) и Скотт Иствуд («Вход в никуда», 2011)
Энди Макдауэлл («Секс, ложь и видео», 1989) и Рэйни Куэлли («Безумцы», 2007-2015)
Если вам интересно наблюдать за изменениями актеров, то у нас есть для вас подходящие статьи:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 крохотных котят, которые были величиной с булавочную головку, а выросли в здоровяков, чей «тыгыдык» сотрясает стены
Животные
1 год назад
17 особенностей жизни в Дании, которой есть чем зацепить, кроме банальной Русалочки
Путешествия
1 год назад
«Ты что, поправилась? Замуж не вышла? Когда родишь?» Почему люди задают бестактные вопросы
Авторские колонки
1 год назад
14 детей знаменитостей, которые унаследовали и приумножили красоту своих родителей
Культура
1 год назад
17 человек, которые поселились в старых домах и невольно стали искателями сокровищ
Народное творчество
1 год назад
15+ человек рассказали про нахалов, от наглости которых у них просто подгорает
Народное творчество
1 месяц назад
10 свекровей со звездного олимпа, которые заполучили невесток себе под стать
Семья
8 месяцев назад
Душевный рассказ о девочке из детдома, которая смогла научить любить массу людей вокруг
Семья
11 месяцев назад
10 признаков того, что от данного работодателя можно получить только дырку от бублика и головную боль
Народное творчество
10 месяцев назад
15 работников свадебной индустрии поделились случаями из практики, которые хоть в мемуары включай
Народное творчество
1 год назад
В самолете мужчина отказался пересесть ради чужого ребенка и снискал уважение всего интернета
Путешествия
7 месяцев назад
Интриганка пыталась сорвать девушке свадьбу, но на одном моменте жестко просчиталась
Народное творчество
1 месяц назад