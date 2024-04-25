Как выглядели в своих первых крупных ролях знаменитые актеры и их дети

Дети актеров нередко идут по стопам своих родителей, надеясь если и не переплюнуть их, то как минимум сделать карьеру не хуже. Конечно, удается это далеко не всем, но некоторые все-таки становятся не менее знаменитыми. И вот нам стало любопытно, и мы решили посмотреть, как выглядели известные актеры и их дети в своих первых запоминающихся ролях.