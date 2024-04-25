Как выглядели в своих первых крупных ролях знаменитые актеры и их дети

22 минуты назад

Дети актеров нередко идут по стопам своих родителей, надеясь если и не переплюнуть их, то как минимум сделать карьеру не хуже. Конечно, удается это далеко не всем, но некоторые все-таки становятся не менее знаменитыми. И вот нам стало любопытно, и мы решили посмотреть, как выглядели известные актеры и их дети в своих первых запоминающихся ролях.

Кейт Бекинсейл («Авиатор», 2004) и Лили Мо Шин («Невыносимая тяжесть огромного таланта», 2022)

Мелани Гриффит («Грозовой понедельник», 1988) и Дакота Джонсон («Немножко женаты», 2012)

Джуд Лоу («Талантливый мистер Рипли», 1999) и Рафферти Лоу («Афера Оливера Твиста», 2021)

Стеллан Скарсгард («Невыносимая легкость бытия», 1988) и Билл Скарсгард («В космосе чувств не бывает», 2010)

Ума Турман («Опасные связи», 1988) и Майя Хоук («Маленькие женщины», 2017)

Дэвид Теннант («Лос-Анджелес без карты», 1998) и Тай Теннант («Дом Дракона», 2022)

Мерил Стрип («Самый смертоносный сезон», 1977) и Луиза Джейкобсон («Позолоченный век», 2022-...)

Клинт Иствуд («За пригоршню долларов», 1964) и Скотт Иствуд («Вход в никуда», 2011)

Энди Макдауэлл («Секс, ложь и видео», 1989) и Рэйни Куэлли («Безумцы», 2007-2015)

Если вам интересно наблюдать за изменениями актеров, то у нас есть для вас подходящие статьи:

Фото на превью The Aviator / Warner Bros., The Unbearable Weight of Massive Talent / Lionsgate

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