15 человек наткнулись на нечто настолько неординарное, что мозг закипеть может

Народное творчество
1 час назад

Мир полон сюрпризов. Пропавшие вещи находятся там, где вы и не думали их искать, а общественную уборную может одновременно с вами посетить дикая птица. Самое главное — вовремя достать телефон и успеть запечатлеть необычную находку.

«Я встретила на выставке сестру»

«Кто-то повесил обручальное кольцо на статую в парке»

«Кепка, которую я потерял 3 года назад, нашлась под диваном»

«Дикая индейка в общественном туалете»

«Я нашел именно ту улочку, которая нарисована у меня на картине»

«Обнаружил на пляже флакон с таинственной жидкостью»

Руконожка Ай-Ай
1 час назад

Надеюсь, ему не пришло в голову это попробовать)

А то у нас пару лет назад был случай - гулял дядько вдоль моря, смотрит - рыбу вынесло на берег. Он с большого-то ума ее взял, принес домой и пожарил.
А рыбка оказалась не сардинкой, а фугу...очнулся в больнице, а мог и в ящик сыграть.

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  • Я медбрат. На фото стандартный флакон для лекарств. Конкретно в этом, который вы нашли, кажется, инсулин: он быстро портится и начинает выглядеть вот так. По этой причине его и хранят в холодильнике. © CrashTestWolf / Reddit

«На музыкальном фестивале нашел крохотный декоративный ножичек»

«Нашей разделочной доской мы пользуемся уже 30 лет. На днях нашел в комиссионке ее точную копию, совершенно новую»

«Мне попался на пляже малюсенький кокос»

shanghai48
1 час назад

Похоже, это продолжение истории про маленький ножичек...

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«Ровно наполовину зеленый апельсин»

«Фото с обложки книги, которую я нашла в магазине, сделано в том же магазине и в том же ряду, где лежала книга»

«У меня в шкафу откуда-то взялся живой заяц»

«Мне сегодня улыбнулся камешек!»

«На прогулке мне попался гигантский одуванчик»

«Вот такой симпатяга прилетел ко мне на крыльцо. Это розовый кленовый мотылек»

Вот бы все насекомые были такими же очаровательными, как этот мотылек. Тогда люди бы намного меньше их боялись. Может, даже держали бы в качестве питомцев.

А вот в этой подборке у нас еще много необычных находок и явлений. Например, вы знаете, что будет, если постирать в машинке коробок спичек?

Фото на превью No_Insurance_6436 / Reddit

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