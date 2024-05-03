15 человек наткнулись на нечто настолько неординарное, что мозг закипеть может

Мир полон сюрпризов. Пропавшие вещи находятся там, где вы и не думали их искать, а общественную уборную может одновременно с вами посетить дикая птица. Самое главное — вовремя достать телефон и успеть запечатлеть необычную находку.

«Я встретила на выставке сестру»

«Кто-то повесил обручальное кольцо на статую в парке»

«Кепка, которую я потерял 3 года назад, нашлась под диваном»

«Дикая индейка в общественном туалете»

Может, ты случайно зашел в туалет для птиц? © cybercuzco / Reddit

«Я нашел именно ту улочку, которая нарисована у меня на картине»

«Обнаружил на пляже флакон с таинственной жидкостью»

© No_Insurance_6436 / Reddit Руконожка Ай-Ай 1 час назад Надеюсь, ему не пришло в голову это попробовать)



А то у нас пару лет назад был случай - гулял дядько вдоль моря, смотрит - рыбу вынесло на берег. Он с большого-то ума ее взял, принес домой и пожарил.

А рыбка оказалась не сардинкой, а фугу...очнулся в больнице, а мог и в ящик сыграть. - - Ответить

Я медбрат. На фото стандартный флакон для лекарств. Конкретно в этом, который вы нашли, кажется, инсулин: он быстро портится и начинает выглядеть вот так. По этой причине его и хранят в холодильнике. © CrashTestWolf / Reddit

«На музыкальном фестивале нашел крохотный декоративный ножичек»

Воу-воу, а ну положи нож, мне не нужны проблемы! © Mimic_Liger / Reddit

«Нашей разделочной доской мы пользуемся уже 30 лет. На днях нашел в комиссионке ее точную копию, совершенно новую»

«Мне попался на пляже малюсенький кокос»

«Ровно наполовину зеленый апельсин»

«Фото с обложки книги, которую я нашла в магазине, сделано в том же магазине и в том же ряду, где лежала книга»

«У меня в шкафу откуда-то взялся живой заяц»

«Мне сегодня улыбнулся камешек!»

«На прогулке мне попался гигантский одуванчик»

«Вот такой симпатяга прилетел ко мне на крыльцо. Это розовый кленовый мотылек»