Мы посмотрели, как менялись актеры сериала «Корона», и нашли, чему изумляться

Создатели исторического сериала «Корона» столкнулись с непростой задачей: актеры должны были быть похожи на прототипов, которых публика отлично знает по новостям. А еще каждые 2 сезона шла смена основного состава: центральных персонажей играют 2–3 актера. Всего вышло 5 сезонов. Посмотрим, что же в итоге получилось.

Елизавета II

Елизавету II сыграли Клэр Фой, Оливия Колман и Имельда Стонтон. Да, глаза вас не обманывают: пожилая королева — это Долорес Амбридж из «Гарри Поттера». Критики высоко оценили игру Имельды. Любопытный факт: у Оливии карие глаза, и линз она не носит, хотя королева — голубоглазая. При подготовке к роли первым двум актрисам пришлось опираться на архивные кадры, а вот Имельда должна была показать ту версию королевы, которую все зрители видели в новостях по телевизору. Стонтон удалось передать образ и характер Елизаветы II, поэтому ее актерскую игру и считают самой виртуозной на данный момент.

Принц Филипп

Мужа Елизаветы II сыграли 3 актера, это Мэтт Смит, Тобайас Мензис и Джонатан Прайс. Вы могли видеть Мэтта Смита в роли принца Дэймона в «Дома Дракона». Актер поделился забавным случаем, во время игры в поло к нему подошел принц Гарри и назвал его «дедушкой». «Ага, он смотрит сериал!» — сделал вывод польщенный артист.

Принцесса Маргарет

Принцесса Маргарет, младшая сестра королевы, тоже представлена блестящим трио. Это Ванесса Кирби, Хелена Бонем Картер и Лесли Мэнвилл. По удивительному совпадению дядя Хелены был гвардейцем в Виндзоре и хорошим другом принцессы. Однажды актриса лично говорила с принцессой Маргарет. Сестра королевы подошла к ней и спросила: «Ты становишься лучше [в актерском мастерстве], не так ли?» Хелена тогда оробела и даже испугалась. Самой известной чертой принцессы Маргарет были ее голубые глаза. Сначала создатели сериала хотели, чтобы Хелена надела цветные линзы, но потом от этой идеи отказались. Актриса специально носила серьги с голубыми вставками, чтобы отдать дань памяти принцессе.

Питер Таунсенд

Питер Таунсенд — возлюбленный принцессы Маргарет. «Она была девушкой необычайной, яркой красоты, заключенной в невысокой стройной фигуре и сосредоточенной вокруг больших фиолетово-голубых глаз, красивых губ и лица, такого же гладкого, как персик», — восхищенно вспоминал Питер. Увы, разница в 16 лет и другие обстоятельства не позволили им пожениться. Мужчину сыграли Бен Майлз и Тимоти Далтон.

Елизавета Боуз-Лайон, королева-мать

В роли матери Елизаветы II предстали Виктория Хэмилтон, Марион Бейли и Марсия Уоррен. Виктория Хэмилтон заявила в интервью: «Я не стала бы королевской особой даже за все деньги мира». Она сравнила принадлежность к королевской семье с жизнью в «золотой клетке».

Принц Чарльз

Принца Чарльза, первенца Елизаветы II, воплотили на экране Джош О’Коннор и Доминик Уэст. Эта роль принесла 31-летнему Джошу «Золотой глобус» и известность, которая его ошеломила: «Страшно и немного странно, когда тебя узнают [на улицах], но, с другой стороны, это происходит из-за признания твоей работы, и это действительно приятно».

Камилла Паркер-Боулз

Далее — Эмеральд Феннел и Оливия Уильямс в роли Камиллы Паркер-Боулз. Кстати, Эмеральд встретилась лицом к лицу с настоящей Камиллой на благотворительном мероприятии. Они поболтали и сфотографировались. Позже актриса пошутила: «Я переживала, что меня могут бросить в Тауэр, но пока все хорошо».

Принц Эдвард

Роль самого младшего ребенка королевы исполнили Ангус Имри и Сэм Вульф. Эта роль принесла 25-летнему Ангусу известность, критики отзываются о его игре крайне благожелательно. Интересно, что мама молодого человека — известная в Англии комедийная актриса.