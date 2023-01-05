Почему на роль Вещи в «Уэнсдэй» взяли человека и что известно о румынском фокуснике, который воплотил этот образ
В ноябре 2022 года интернет покорил сериал о девочке Уэнсдэй из семейки Аддамс. Шоу бьет рекорды по просмотрам, а танец главной героини стал вирусным в сети. А еще оказалось, что Вещь сыграл реальный человек. Расскажем, как фокуснику из Румынии удалось вывести персонажа на новый уровень и сделать его любимчиком зрителей.
- Впервые Вещь появилась в оригинальных комиксах 1954 года. На особняке Аддамсов висела табличка с предупреждением «Осторожно, Вещь» — по аналогии с табличками «Осторожно, злая собака». Позже идею развили создатели фильмов и сериалов. Теперь Вещь — неотъемлемая часть семейки. Для Аддамсов она одновременно и домашний питомец, и член семьи.
- В первых экранизациях персонаж представлял собой безмолвную кисть, появляющуюся то из коробки, то из-за предмета. Она не выполняла особых функций и уж точно не была ключевым персонажем. Тогда Вещь играл Тед Кэссиди — актер, также исполнивший в сериале «Семейка Аддамс» 1960-х годов роль дворецкого. Мужчина, как правило, лежал на тележке вне зоны видимости камер и просовывал руку в отверстие в коробке.
- В новом сериале эту специфическую роль исполнил 25-летний Виктор Доробанту. Он родился в Румынии. До этого мужчина выступал с фокусами.
- В полнометражном фильме 1991 года Вещь «ожила». В культовой картине 90-х ее сыграл фокусник Кристофер Харт. Персонаж бегал, помогал героям, общался с ними. В одном из интервью Доробанту рассказал, что хоть поначалу и не связывался с Кристофером напрямую, но вдохновлялся его работой. «Однажды Кристофер поделился лайфхаком, как держать кисть, чтобы не онемели руки», — признался он.
- Фокусники, конечно же, обсуждали своего героя. Они сошлись на том, что Вещь в 90-х и Вещь сейчас — два разных персонажа. Взять хотя бы внешний вид — в новом сериале этот «герой» выглядит гораздо более реалистично и пугающе. А еще позаимствовал из поп-культуры неприличные жесты, да и в целом, кажется, чувствует себя гораздо раскованнее.
- На съемках Виктор носил синий костюм, который полностью закрывал его тело. Все для того, чтобы его без проблем можно было «вырезать» из кадра при монтаже. Фокусник сказал, что чувствовал себя вполне комфортно и прекрасно все видел, ведь на глазах у него была сетка. Он даже упомянул, что костюм согревал его в непогоду.
- Доробанту рассказал, как происходил съемочный процесс. Так как он мужчина немаленький, команде пришлось попотеть, чтобы прятать его от камер. Он ложился в различные ямы и углубления, прятался за дверьми и щитами. Иногда съемочной группе приходилось буквально приподнимать всю площадку, чтобы Виктору было где расположиться.
- В первом эпизоде фокуснику пришлось лежать под кроватью и просунуть руку в отверстие в матрасе.
- Жесты, которые показывает Вещь, на 50 % основаны на реально существующих языках жестов. «Остальные 50 % — чистая импровизация. Я пытался реагировать на слова актрисы и выражать эмоции», — сказал Доробанту.
- Кстати, сперва мужчина не поверил, что его приглашают на прослушивание. «Я думал, это шутка. Они звонили мне снова и снова, пока не убедили прийти. На кастинге я понял, что вряд ли получу роль — вокруг была куча крутых фокусников. Но в итоге я прошел», — рассказал Виктор.
- Именно режиссер сериала Тим Бертон настоял, чтобы персонажа играл реальный человек. По словам Дженны Ортеги, которая сыграла Уэнсдэй, Доробанту требовались часы подготовки. «Бертон уделял макияжу руки буквально часы. Сцены с Вещью заняли очень много времени», — поделилась актриса.
- Виктор признался, что играть Вещь было очень нелегко не только из-за того, что приходилось принимать максимально неудобные позы: «Нужно проявлять все эмоции через руку. У нее нет ни голоса, ни субтитров. Это тяжело».
- Другим актерам, конечно, тоже бывало несладко. Например, Дженна Ортега в кадре ни разу не моргнула — такова была задумка режиссера.
- Кстати, за несколько лет до начала съемок Виктор сделал себе татуировку с Вещью. «Мне понравилось, что в такой маленькой вещи живет большая личность», — рассказал он. Это судьба, не иначе.
А вы уже посмотрели нашумевший сериал? Догадались ли о том, что персонажа сыграл реальный человек, или думали, что все это качественные спецэффекты?
Фото на превью Wednesday / MGM Television and co-producers
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