Почему на роль Вещи в «Уэнсдэй» взяли человека и что известно о румынском фокуснике, который воплотил этот образ

В ноябре 2022 года интернет покорил сериал о девочке Уэнсдэй из семейки Аддамс. Шоу бьет рекорды по просмотрам, а танец главной героини стал вирусным в сети. А еще оказалось, что Вещь сыграл реальный человек. Расскажем, как фокуснику из Румынии удалось вывести персонажа на новый уровень и сделать его любимчиком зрителей.