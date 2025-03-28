10+ добрых поступков, которые согрели сильнее шерстяного пледа

Истории
1 час назад

Иногда доброта — это не громкие поступки, а что-то крошечное, почти незаметное: улыбка, чужое плечо в трудный момент, лишняя котлета в контейнере или пара слов в поддержку. Эти истории — про людей, которые не прошли мимо. И пусть они сами, может, уже забыли, но те, кому они помогли, — нет.

  • Захожу в метро, прикладываю карту к турникету — недостаточно средств. Чертыхаясь, иду к кассам. За стеклом сидит грустная симпатичная женщина средних лет. Здороваюсь, протягиваю карту и деньги, жду пополнения баланса. Она что-то печатает на клавиатуре, и в этот момент я говорю ей: "Какой красивый маникюр у вас!" Казалось бы, ничего особенного, но она расцвела после этого и сказала: "Спасибо, это я перед отпуском сделала!" Она пополнила мой проездной, мы попрощались. Уходя, я увидел, как радостно она улыбается и разглядывает свои руки. © Kukuruzya / Pikabu
  • Была с детьми в супермаркете, младшему срочно понадобилось сменить памперс. Пока возилась с ним на пеленальном столике, мой неуправляемый 2-летка начал разносить все вокруг. Я не знала, что делать. И тут одна женщина взяла старшего на себя: они корчили друг другу смешные рожицы, считали раковины и прыгали с плитки на плитку на полу. Это заняло всего 2-3 минуты, но я до сих пор благодарна ей за помощь. © bexallday / Reddit
  • В 9 лет у меня был черный кролик, я его обожал. Но однажды мама сказала мне, что случайно оставила дверь открытой, и он убежал. Я горевал, и родители предложили мне купить другого кролика. В зоомагазине рассказываю свою печальную историю продавщице, а она отвечает: "Хм, у меня рядом с домом есть лес, и когда я иду на работу, я вижу стаю диких кроликов. Так недавно к ним присоединился еще один, черный. Он выглядит очень счастливым!" Мои глаза загорелись! Я был уверен, что это именно мой кролик, и с ним все в порядке! Он живет счастливой дикой жизнью! После этого я успокоился и принес домой нового кролика. И лишь много времени спустя я понял, что она солгала мне. Спасибо ей за то, что помогла мне пережить мое детское горе. © Ienzo94 / Reddit
  • У меня недавно сигналка затупила на подземной парковке. Начала орать, все мигает, сигналит, не заводится. Брелок не реагирует. Не могу ничего сделать. Подошел мужчина, отодвинул меня в сторону и и говорит: "Инструмент есть?" Я: "Нет". Принес свой инструмент и все починил. С ним была красивая девушка, она все это время стояла и с восхищением на него смотрела. © kate_smetana
  • Стажировалась в крупной компании в другом городе. Еду на экзамен, по результатам которого будет ясно, возьмут меня на должность или нет. Красивая, в платье, на шпильках, в шубе. И пробиваю колесо! Выхожу из машины, пытаюсь достать запаску. Я ж в теории-то знаю, как менять колесо. Но во мне 42 кг веса, а колесо тяжелое. Кое-как его достала и разревелась от осознания, что я его сама не смогу поменять, плюс на экзамен опаздываю. Мужчины ехали мимо, ржали. Я от этого ревела еще сильнее. В итоге остановилась машина со строителями. Заменили мне колесо. Столько лет прошло, а я все еще посылаю им лучи добра и благодарности! Экзамен, кстати, сдала. © lizaveta_panova
  • Мне было 19 лет, я впервые уехала из дома в большой город и устроилась на работу. Я никогда раньше не уезжала от мамы и даже не оставалась одна дольше 2 недель. Я практически ничего не умела готовить и питалась чем придется. Как-то я пожаловалась коллеге, что соскучилась по домашней еде, и эта добрая женщина на следующий день пришла с пятью домашними блюдами в контейнерах. Никогда этого не забуду. © drugdealersdream / Reddit
  • Стою в очереди и вижу: кассирша словно издевается над мальчиком. Он сильно заикается, а она смеется и заставляет его повторять скороговорку снова и снова. У меня внутри все закипело, и я наехала на нее. А она мне в ответ рассказала, что раньше работала логопедом. Когда-то мальчик не смог выговорить название сладости и просто показал пальцем. Женщина пожалела его, угостила и придумала игру: каждое слово – шаг вперед, каждое правильно сказанное название – маленькая победа. Недавно снова встретила их – мальчик уверенно разговаривал, почти не запинаясь. © Палата №6 / VK
  • Плохо спала из-за работы допоздна. Всего три часа сна, и снова по коням. Забежала в магазин купить энергетик и что-то перекусить. Стою, выбираю из содержимого на полках, и тут раздаётся звонок на мой телефон. "Здравствуйте, машина с таким-то номером ваша? А не вы ли ключи потеряли?" Ключей в моем кармане действительно не оказалось! Побежала сломя голову к машине, где меня ждал мой спаситель, ещё и отругал, что сумку внутри оставила. © Подслушано / Ideer
  • У меня появился кот! Заметила, что возле заброшенной стройки кошка тащит куда-то котенка. Котенок был для кошки тяжеловат, унести не получалось. Какое-то время она с ним посидела, а потом просто оставила под забором на бетонной плите. Так он там и сидел. Ночи уже прохладные, иду куда-то и вижу этот незаметный рыжий комочек. На третий день стал как тряпочка, сидел в одной ямке, голову не поднимал, не шевелился, не ел. Прикупила соску, но состояние у котенка было такое, что соска бы не спасла. Забрала его, к ветеринару сходили. Оказалось, что маленький совсем, вот и не ел, даже пить из мисочки не умел. Кормлю из соски специальным котьим молочком и паштет для котят он лижет. © NiceCatSmile / Pikabu
  • Всегда нейтрально относился к котейкам на улице, пока жена не приволокла одного и не уломала меня его оставить. Вырос красивый и пушистый любимец семьи. Теперь не могу спокойно проходить мимо уличных котеек, подкармливаю иногда, в морозы грею в машине. Люди крутят пальцем у виска — здоровый мужик при должности, несерьезно... А я переживаю, что всем не поможешь. © Подслушано / Ideer
  • В вагон метро зашел бездомный — грязный, пахнущий, в старой одежде. Рядом сидела тетка, но сразу смоталась. Напротив — парень. И тут он тянется к бездомному. Сначала подумала, что хочет сказать что-то неприятное. Поворачиваю голову, а он дает бедняге булку в синем пакете и выходит на своей остановке. Сейчас бездомный сидит и уплетает эту булку. Очень трогательно. © Подслушано / Ideer
  • Встречалась с перспективным парнем, работающим в международной компании. Ему предложили работать в головном офисе в другой стороне, а он начал метаться, ведь с одной стороны я, а с другой — долгожданное повышение. У меня к нему не было настолько сильных чувств, ради которых ему стоило бы остаться, призналась ему честно в надежде как-то облегчить муки выбора. После моих слов он выбрал уехать. Мы обнялись на прощание, и через несколько недель он отбыл на новое место работы. Недавно встретила его, разговорились. Сказал, что хорошо обустроился, недавно купил свое жилье, а сюда приехал навестить маму. Поблагодарил меня за мою честность, так как тогда он больше склонялся к тому, чтобы остаться со мной. На сердце тепло стало, рада за него очень. © Подслушано / Ideer
  • Разбила боковое зеркало на своей машине. Все хотела заменить, но то денег не было, то времени. И вот выхожу из магазина на стоянку, а под дворником записка с номером телефона и подпись: "Я нечаянно задел ваше зеркало и не смог вас дождаться! Извините!" Весь день ходила довольная, что на халяву отремонтирую. А потом вечером позвонила и... не смогла соврать, успокоила несчастного, посмеялись. Сама как-нибудь исправлю! © Подслушано / Ideer
  • День рождения. Отмечать не планировала, денег на подарки нет. И вдруг — уведомление: перевод на карту. Потом еще и еще. Оказалось, это девчонки с форума, мы давно болтаем, но ни разу не встречались. Муж и семья не поздравили, а тут — до слез приятно. © Подслушано / Ideer
  • Сопровождали вагон на ремонт, обычный товарняк, буржуйка, паллеты вместо лежанок. Ехать пять суток, набрали еды, но в вагоне холодно — через час мы окружили буржуйку. Остановка на разъезде, и мы, взяв ведра, побежали за желтой глиной к луже, мазали щели и услышали тихое "мяу"... Кошка и четверо котят. Взяли пушистых пассажиров, огородили занавесом половину вагона, чтобы тепло не уходило, и весь путь рассказывали друг другу байки у буржуйки, поглаживая котят. Пушистое семейство до сих пор живет у нас в депо. © Подслушано / Ideer
  • Когда мне было 12 лет, мы с моими двоюродными братом и сестрой отправились в книжный магазин. Мы купили несколько книг, а затем вышли на улицу и начали их читать. За нами наблюдал старичок. Через 10 минут он встал со скамейки и вошел в магазин. Позже он вышел с тремя подарочными картами, подошел к нам с улыбкой и сказал: «Мне нравится видеть, как дети читают». И вручил карты нам. Это было здорово! © GabeTheNerd / Reddit
  • Мама родила меня в 18, с отцом развелась в 19, мы вернулись в дом ее родителей - маленькую трешку, где кроме нас жили бабушка с дедушкой, мама и две ее сестры. Никому не было до меня дела, кроме маминой младшей сестры. Благодаря ей в 4 года я уже уверенно читала, понимала время на часах, складывала и вычитала простые числа. Но одно из самых ярких воспоминаний - как мы с ней лепили снеговика. Мне было лет 5, ей 13. Слепили, раскрасили, воткнули морковку и одели. Но когда я утром вышла на улицу, вместо снеговика была груда снега. Я залетела домой в слезах, рассказала все ей. Она сказала мне ждать дома, а сама пошла "посмотреть". А потом зовет меня и показывает следы, идущие от места, где был снеговик, до школы. Она сказала, что он захотел учиться, а эта груда снега просто с крыши упала. Благодарна ей за все до сих пор. © Emmochka7186 / Pikabu
  • Назначили моему 5-летнему сыну рентген легких. Он нервничает, пытаюсь его подбодрить, но он все равно встревожен. Предвижу истерику и слезы. Из кабинета выглядывает медработник и приветливо обращается к нему: "Привет, заяц! Пойдем я тебя сфотографирую, бери маму с собой и заходи. Но аппарат у меня особенный, он умеет делать только фотографии супергероев. Снимай одежду выше пояса и подходи. Так, сейчас наденем на тебя броню, чтобы совсем круто получилось (на шею и на пояс привязали защитные накидки). Здорово выходит. А теперь покажи мне карате. Подними руки вверх, сожми кулаки и над головой скрести руки. Круто! Сейчас мама выйдет на секунду и я тебя сфотографирую. Все, готово! Получилось очень супергеройское фото! Я его передам твоему доктору, чтобы он посмотрел". Ушли оттуда мы довольные, без потерянных нервных клеток, слез и криков. Спасибо, прекрасный человек. © kuklaplum / Pikabu

Большинство героев этих историй даже не подозревают, что когда-то сделали чей-то день легче, теплее или просто — немного лучше. А ведь именно в таких поступках и прячется та самая настоящая человечность.

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