10+ добрых поступков, которые согрели сильнее шерстяного пледа

Иногда доброта — это не громкие поступки, а что-то крошечное, почти незаметное: улыбка, чужое плечо в трудный момент, лишняя котлета в контейнере или пара слов в поддержку. Эти истории — про людей, которые не прошли мимо. И пусть они сами, может, уже забыли, но те, кому они помогли, — нет.