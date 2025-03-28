10+ добрых поступков, которые согрели сильнее шерстяного пледа

20+ человек рассказали без каких блюд не представляют себе настоящее новогоднее застолье
Кухня
3 месяца назад
Иногда доброта — это не громкие поступки, а что-то крошечное, почти незаметное: улыбка, чужое плечо в трудный момент, лишняя котлета в контейнере или пара слов в поддержку. Эти истории — про людей, которые не прошли мимо. И пусть они сами, может, уже забыли, но те, кому они помогли, — нет.
Большинство героев этих историй даже не подозревают, что когда-то сделали чей-то день легче, теплее или просто — немного лучше. А ведь именно в таких поступках и прячется та самая настоящая человечность.