18 пушистых созданий, чьи проделки заслуживают отдельного сериала
Домашние животные — это не просто хвостатые соседи по квартире. Зачастую они настоящие герои бытовых комедий, мастерски сочиняющие абсурдные сценарии на ходу. Они превращают будни в череду забавных происшествий, удивляют своими выходками и нередко становятся героями историй, которые потом пересказываются знакомым годами.
- Когда работала в секонд-хенде, был у нас один постоянный покупатель, приходил всегда с мопсом. Мы уже к нему привыкли, собачка всегда была желанным гостем. И вот как-то прибегает к нам этот мужчина и спрашивает, не видели ли мы его собаку, а мы уже закрывались. На всякий случай я решила проверить зал, обыскали почти все, пока не услышали чей-то храп. Оказалось, мопс пробрался в зал и уснул под вешалками, прикрытый одеждой. © Не все поймут / VK
- Заболел хомяк. Лежит в клетке, еле дышит, голову поднимет — и тут же роняет обратно. Дети в истерике, жена паникует. Беру коробку, перекладываю его туда, чтобы везти к ветеринару. И тут вдруг у него изо рта с грохотом выпадает гайка. Огромная такая, тяжелая. Мы все на нее смотрим, потом на хомяка, а он, как ни в чем не бывало, поднимает голову, встряхивается и начинает бегать по коробке, как будто ничего и не было. © Палата № 6 / VK
«Она разбудила меня в 2 часа ночи, чтобы поиграть».
- У моей кошки есть забавная привычка — она прячет свою «добычу» в обуви. Шарики, клубки, игрушки. Все это неизменно оказывается в ботинках в коридоре.
А еще у нас на кухне за раковиной была небольшая дыра, через которую в квартиру время от времени пробирались мыши. Папа все обещал ее заделать, но постоянно откладывал.
И вот однажды ночью наша Пуся поймала очередную «игрушку» и, следуя своим кошачьим традициям, спрятала добычу в папин ботинок. Утром, спеша на работу, он сунул ногу в обувь и сразу понял: что-то не так. На следующий день дыры в кухне уже не было. © Подслушано / Ideer
- У подруги было три кошки, а затем она завела кота породы экзот. Котик был красивым и флегматичным, в основном спал под батареей и не метил углы. Однако вскоре подруга заметила, что ее кошечки начали поправляться. Поначалу подумала, что переедают, и уменьшила их рацион. В итоге кошки дружно окотились и родили 10 котят. Подруга не могла поверить, что виноват новоприобретенный кот, хотя котята явно пошли в папу.
Она попробовала убедить себя, что кошки просто сбегали на улицу через форточку. А когда я пришла к ней спустя несколько месяцев, котят было уже 15, и они заполнили весь дом. Вскоре кота отвезли к ветеринару, где выяснилось, что он не был кастрирован, как обещали заводчики. К счастью, все котята оказались очень милыми, и их удалось успешно пристроить, а неосторожного отца прооперировали. С тех пор они живут спокойно. © Татьяна Лобанова / ADME
Я уже к этой фотке писала недавно, что она красоточка милая. Удалили что ли ... Нну, повторюсь - красавица!
«Подобрала малышку, а она оказалась с „сюрпризом“».
- Была у парня в гостях, он пошел в душ, а перед этим сказал псу: «Рой, присмотри за ней». Тот сел напротив, сверлит меня взглядом. Я не выдержала, думаю, ну не сдаст же он меня? Взяла телефон парня, разблокировала. И тут слышу в полной тишине тяжелый вздох. Поднимаю глаза — Рой, как будто намеренно, лапой нажал на свой пищащий мяч. Положила телефон на место. © Палата № 6 / VK
- Однажды мой парень купил пакет вяленой говядины и забыл на кухонном столе. На утро пакет, как ни в чем не бывало, стоял, где оставили.
А вот когда на следующий день я вернулась домой после долгого отсутствия — лакомство пропало! Я, конечно, заподозрила, что это коварный бойфренд все съел и просто спрятал улики. Но прошел месяц, мы переставляли кровать и обнаружили под ней изорванные остатки упаковки. Оказалось, что это дело лап наших котов! Они выбрали время, утащили пакет, затащили его под кровать и на пару слопали все мясо!
С тех пор прошло 12 лет, но стоит только открыть что-то сушеное и мясное — хвостатые уже тут как тут, ждут своего часа. © XMissZeldaX / Reddit
«Трой и Эбед из одного помета, и они неразлучны».
- Была у меня как-то кошка, в прошлом — жительница амбара, а значит, первоклассная мышеловка. А еще у меня был хомяк. И как-то раз он сбежал. Ну, думаю, все, не жилец, не стал даже искать бедолагу. И вдруг из кухни раздается громогласное мяуканье. Захожу, а там моя кошка загнала хомяка в угол, не давая ему сбежать, и смотрит на меня с видом: «Эй, это случайно не твое?» © Unknown author / Reddit
- Говорят, что питомцы обычно походят на своих хозяев, и я всегда с этим соглашался. Пока у меня самого не появилась кошка с очень странной привычкой. Она может спать весь день, но стабильно пару раз заходит, чтобы обнюхать мой глаз. Спокойно подходит, тщательно изучает, а потом уходит обратно дремать, будто так и надо. И вот я задумался: если животные действительно похожи на своих хозяев, то каким же чудаком надо быть, чтобы ко мне попало вот такое чудо? © Подслушано / Ideer
«Спасла черного пушистика как будто бы не с нашей планеты».
- Как-то в квартиру залетела муха. А у меня два кота: один молодой, энергичный, второй — умудренный опытом, ленивый аристократ.
Сижу, наблюдаю. Юнец с горящими глазами носится по всей квартире, пытаясь поймать добычу. Прыгает, карабкается, подстерегает — безрезультатно. Второй лежит в кресле и спокойно за всем этим наблюдает.
«Обленился совсем? Даже мух не ловишь?», — говорю ему.
Кот медленно поднимает на меня взгляд, встает и величественно удаляется на подоконник. Тем временем молодой выдыхается и плюхается на пол, а наглая муха делает над ним победный круг и летит к окну.
Фатальная ошибка.
Не вставая с места, старший кот молниеносно взмахнул лапой — и мухи не стало. Затем повернулся и одарил зрителей таким взглядом, что его можно было прочитать без слов: «Учись, мелкий». © Ирина Александровна / ADME
- Во дворе моего дома живет кошачья семейка — мама и ее дочка, которая как две капли воды похожа на нее, но при этом жуткая трусиха. Решила, что раз уж она такая нежная и впечатлительная, заберу ее в дом. Принесла в комнату, а там у меня шкаф-купе с зеркалом во всю стену. Кошка, и без того напряженная от смены обстановки, вдруг резко сорвалась с места и понеслась прямо в «спасительный проход» — решила, что это выход, где ее ждет мама. Ее удивлению не было предела, когда «портал» не открылся, а лишь больно ударил по носу. © Подслушано / Ideer
«Кажется, с одной из моих плюшевых игрушек что-то не так».
- Наша кошка строго придерживается правила «никаких телефонов в постели». Заметив мерцание экрана после того, как на ночь потушили свет, она тут же втискивается между ним и лицом владельца, и упорно остается в таком положении до тех пор, пока нарушитель не выключит и не спрячет свой мобильный. © goodhonestirony / Reddit
- У нас дома живет кошка — стерилизованная, на улицу не выпускаем. И вот прихожу я с работы, а она мирно спит на диване в обнимку с каким-то котенком! Котенку всего несколько месяцев, откуда взялся — непонятно. Наша квартира на восьмом этаже, окна были закрыты, муж весь день на дежурстве (в любви к розыгрышам не замечен), дочь уже несколько дней у бабушки. Дверь была заперта, и ключей я никому не оставляла. Написала в домовой чат — никто не признается. В общем, теперь у нас две кошки. © Подслушано / Ideer
«Котика Леву в октябре кто-то бросил на улице со сломанными зубами. Вот как он выглядит, пообжившись в своей новой семье».
- У нас дома есть черный кот, а сами мы живем на втором этаже. Однажды возвращаюсь домой и прямо у двери своей квартиры вижу кошку с котятами. Малыши еще совсем крошечные, только глазки начали открывать. Узнала кошку — она принадлежит соседям с первого этажа. Но самое интересное — кошка белая, а все котята черные. Кажется, пришла к нашему коту за алиментами! © Подслушано / Ideer
- Когда я рос, у нас была совершенно безумная кошка. Ее любимым развлечением было запрыгнуть на дверную створку и затаиться, чтобы в нужный момент спрыгнуть на ничего не подозревающих людей в проходе. Казалось, она просто обожала крики и хаос, которые следовали за этим. Как-то раз я, не проверив, резко захлопнул дверь в коридор — и тут же услышал отчаянное царапанье, суету, а затем глухой удар с другой стороны.
Не волнуйтесь, кошка осталась цела. И даже нашла способ отомстить мне позже. © Unknown author / Reddit
«День, когда я вытащила эту малышку из-под нашей машины, и она же шесть месяцев спустя».
- Каждую ночь, как только я ложусь спать, моя кошка начинает жалобно и протяжно мяукать. Сначала я думал, что-то случилось, вставал, включал свет и проверял, в чем дело.
Оказалось, что она приносит мне свою игрушечную мышь. Возможно, считает меня бесполезным охотником или просто хочет убедиться, что у меня есть «провизия» на ночь.
Так продолжается уже шесть лет. Теперь по утрам я просыпаюсь как минимум с одной, а иногда и с тремя игрушечными мышами в спальне. © izrhulkse / Reddit
- Когда я купил свой первый дом, сначала спас из приюта брошенного бульмастифа, а вскоре приютил и котенка. Знакомил их осторожно — не знал, какой у собаки был прошлый опыт с другими питомцами, поэтому, уходя из дома, закрывал котенка наверху.
Спустя пару месяцев я начал замечать странные дела. Возвращаюсь домой — а они уже вместе сидят внизу, хотя я ни разу не забыл закрыть дверь на верхний этаж. Как выбирается котенок, оставалось загадкой.
Разгадка нашлась случайно. Однажды я вернулся домой и услышал шум. Заглянул в коридор и увидел, как котенок подпрыгивает, цепляется за дверную ручку, а в этот момент пес аккуратно толкает дверь головой. Идеальная командная работа!
После этого я перестал их разлучать. Они стали лучшими друзьями. © JessJJC / Reddit
«Они дрыхнут так каждый день».
- Когда мне было лет десять, я абсолютно уверенно заявила маме, что вырасту и куплю себе волка. Ну не могла я понять, почему собака — это нормально, а волк уже перебор. Мама тогда только покивала и сказала что-то вроде: «Посмотрим». Прошло много лет, конечно, про волка я уже не думала, но недавно увидела объявление: «Отдам в добрые руки. Необычный пес». Открываю фото, там огромная пушистая морда с диким взглядом. Ну все, думаю, судьба. Позвонила, договорилась, приезжаю... и это реально волк. Ну, то есть гибрид, но на волка похож больше, чем на собаку. Хозяин рассказывает: взял щенком, но не справился, слишком сложный. Смотрю на этого зверя, он на меня, молча, внимательно. Я говорю: «Ну что, поехали домой?» А он раз и лизнул мне руку. Короче, теперь у меня волк. Ну, почти. © Карамель / VK
- Бабушка занимается разведением собак, продает щенков, следит, чтобы они попадали в хорошие руки. В одном из последних пометов родился щенок, у которого на лбу было странное лысоватое пятнышко. Мы с бабушкой переживали, что никто его не купит, ведь обычно люди выбирают самых красивых, а тут такой нюанс. Но жизнь, как всегда, выкинула финт. Позвонила женщина, сказала, что ищет щенка для семьи, попросила прислать фото. Я отправил, особо ни на что не надеясь, но через пару минут мне пришло сообщение: «Берем! Когда можно приехать?» Когда они пришли за щенком, мы не сразу поняли, почему он им так понравился. А потом заметили, что и у самой женщины, и у ее мужа, и у обоих детей на лбу такие же пятнышки родимые. Они даже засмеялись, сказали, что это судьба, и что теперь этот щенок — настоящий член их семьи. © Палата № 6 / VK
А вот еще несколько историй о питомцах, которые тронут сердце даже Снежной королевы: