18 пушистых созданий, чьи проделки заслуживают отдельного сериала

Домашние животные — это не просто хвостатые соседи по квартире. Зачастую они настоящие герои бытовых комедий, мастерски сочиняющие абсурдные сценарии на ходу. Они превращают будни в череду забавных происшествий, удивляют своими выходками и нередко становятся героями историй, которые потом пересказываются знакомым годами.