История Людмилы Зыкиной, ради которой мужчины были готовы хоть луну с неба достать, а вот верность хранить отказывались

Даже те люди, которые не знакомы с творчеством Людмилы Зыкиной, знают о том, что она была великой певицей. Уникальный голос и невероятное трудолюбие принесли женщине богатство и славу. Она сумела завоевать немало наград, а песни после ее исполнения тут же обретали невероятную популярность. Вот только в любви Зыкиной отчаянно не везло.