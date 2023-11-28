История Людмилы Зыкиной, ради которой мужчины были готовы хоть луну с неба достать, а вот верность хранить отказывались
Даже те люди, которые не знакомы с творчеством Людмилы Зыкиной, знают о том, что она была великой певицей. Уникальный голос и невероятное трудолюбие принесли женщине богатство и славу. Она сумела завоевать немало наград, а песни после ее исполнения тут же обретали невероятную популярность. Вот только в любви Зыкиной отчаянно не везло.
Людмила Георгиевна в 1965 году и Елена Дудина в роли певицы в сериале «Людмила».
- Людмила Георгиевна родилась в Москве 10 июня 1929 года. Ее отец работал на хлебозаводе, а мать была санитаркой в больнице. Семья жила в деревянном доме на окраине города. Пока родители работали по две смены подряд, девочка оставалась с бабушкой. Будущая певица помогала по хозяйству: кормила кур, поросят и коров.
- В детстве она пела на семейных сборищах, играла на гитаре и баяне: «Бывало, соберутся у нас в доме соседи. И как же пели, какими соловьями разливались! Бабушка замолчит, вступит мама, отец ей вторит. Потом и я подпевать начала», — вспоминала Зыкина. Знала наизусть народные песни, которые услышала от бабушки.
- При этом будущая звезда любила играть с мальчишками в волейбол, футбол и в хоккей. Разбиралась в моторах, могла запросто отремонтировать велосипед.
Людмила Георгиевна в 1975 году.
- Людмила Зыкина с юных лет не боялась тяжелой работы. Еще до того, как она выбрала для себя карьеру певицы, девушка работала швеей, токарем и санитаркой. Позже звезда говорила о тех годах: «Чтобы управлять станком, подставляла скамеечку. Работать было интересно, но все время хотелось спать — я же еще и в школе училась, уроки допоздна готовила. Но норму перевыполнила».
- Следующее место работы для Зыкиной выбрал отец, он помог ей попасть на хлебозавод. Однако оттуда девушка быстро ушла, после того как познакомилась певицей, которая солировала в филармонии. Женщина предложила Людмиле выступать вместе в госпиталях. Правда, сама Зыкина почти не исполняла песни. Она была на подтанцовке у солистки.
- В хор имени Пятницкого певицу взяли даже несмотря на то, что она пропустила первый тур. 17-ти летняя Людмила Георгиевна гуляла с подружками по улицам. Они случайно наткнулись на объявление о наборе в хор, и девушка поспорила с подружками, что не испугается пойти на прослушивание. В результате она не только попала на коллектив, хотя на это место претендовало множество певцов, но и выиграла у подружек 6 порций мороженого.
- Людмила постигала премудрости пения, ездила с хором на гастроли, но через 2 года ее сценическая жизнь неожиданно закончилась. Мать Зыкиной ушла из жизни, и от горя девушка потеряла голос. Людмиле пришлось оставить хор, но сидеть без дела она не могла, а потому устроилась в типографию, где работала брошюровщицей. Примерно в это же время ее отец завел новую семьи и Зыкина решила съехать из родительского дома.
Кадр из сериала «Людмила».
- Спустя 2 года к ней вернулся голос. В своей книге «Течет моя Волга» Зыкина писала: «И вдруг неожиданно для себя я что-то запела и поразилась. Голос вернулся! Я тогда захлебнулась от счастья. Пою!».
- Вскоре певица нашла новую работу: присоединилась к Хору русской песни Центрального телевидения и радио. Большое влияние на девушку оказала художественный руководитель хора. Она учила певицу, как правильно вести себя на сцене.
- Во время первых гастролей во Франции Зыкина решила прислушаться к советам стилистов и вернулась на родину с распущенными волосами и в кокетливой мини юбке. Руководство было в шоке от внешнего вида Людмилы. Певице намекнули, что подобные наряды ей носить не пристало и посоветовали впредь забирать волосы в строгий пучок и надевать только длинные юбки. Этой рекомендации она следовала всю жизнь.
- В общей сложности 13 лет Зыкина работала в хоровых коллективах и участвовала в крупных конкурсах. В 1957 году она стала лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
- В 1960 певица приняла участие в конкурсе артистов эстрады. На прослушивании она выступала без инструментального сопровождения. Победив, решила, что пора начинать сольную карьеру. «Уж больно хотелось доказать всем, кто не верил в меня, что я могу быть первой», — вспоминала она.
- В 1960 году певица покорила новую вершину — ей предложили стать солисткой Москонцерта. Со своим коллективом она объездила почти весь мир и даже выступила в Арктике, где ее голос смогли услышать вживую полярники.
- Людмила Зыкина исполняла известные произведения на вьетнамском, исландском, норвежском и других языках.
- Когда французский актер Марсель Марсо увидел Людмилу Георгиевну на сцене в Париже, он не смог сдержать удивления. А потому подошел к певице и честно признался: «Когда я шел на концерт, то думал, что на сцену выйдет эдакий „мужик-холл“. А увидел очень красивых и очень талантливых женщин».
- Удивительный голос Зыкиной смог заворожить многих известных людей по всему миру. Среди ее искренних почитателей были Шарль Азнавур, Мирей Матье и Марк Шагал. Во время гастролей она как-то встретилась с группой «Битлз». Джон Леннон был буквально очарован ее выступлением и подарил на память небольшой сувенир. Даже существует легенда о том, что ливерпульская четверка посвятила Людмиле песню.
Людмила Георгиевна в 1982 году.
- В 1977 году Людмила Зыкина создала собственный ансамбль. Артисты Людмилу Георгиевну называли просто «мама». Первые концерты ансамбля состоялись в «Карнеги-холле» в Нью-Йорке.
- В репертуаре Людмилы Зыкиной немало песен о женской судьбе. «Слезы», «Мне березка дарила сережки», «Твой отец». Певица говорила, что сначала пела в основном бесхитростные и слащавые песни, а ей хотелось чего-то серьезного. Позже в ее репертуаре появились новые композиции. Например, знаменитый хит о любви дочери и матери: «Оренбургский пуховый платок». «Я как бы размышляю над судьбой этой старой женщины, прожившей нелегкую жизнь. Женщина-мать всегда прекрасна, всегда достойна восхищения», — рассуждала Зыкина.
Людмила Георгиевна в 1985 году.
- Людмила Георгиевна не страдала от отсутствия мужского внимания. Ходили слухи о ее романах с известными личностями, звездами и влиятельными персонами. Она 4 раза связывала себя узами брака, но счастья ей ни одно замужество не принесло. Зыкина сетовала: «Четыре мужа, и ни с одним я не была счастлива!».
- Увы, тот мужчина, который любил певицу искренне и сильно, не мог подарить ей счастья. Зыкина признавалась: «Я не могла с этим человеком соединиться, потому что он был несвободен. А ведь он меня любил, осыпал черешней с ног до головы».
- Первого мужа певица повстречала, когда ей было 22 года. Ее избранником стал инженер автозавода Владлен Позднов. Девушка мучительно переживала потерю голоса, но любовь оказала целительно воздействие и она вновь смогла запеть. Вскоре она попала в хор Центрального телевидения и радио и стала ездить с ним на гастроли. Частые разлуки плохо сказывались на отношениях молодых супругов.
- На гастролях в Индии Зыкина услышала мрачное предсказание: «Расстанешься с мужем, у него роман». Но звезда только отмахнулась от этих слов. Каково же было ее изумление, когда по возвращении домой она узнала от подруги, что муж уже полгода как живет с другой. Певица горько отмечала: «Я не смогла простить предательства. Страдания после разрыва выплескивала в своих песнях. Одна из них была про измену: «Все трое перессорились, все трое разошлись».
Кадр из сериала «Людмила».
- Со своим вторым мужем Людмила Георгиевна встретилась в троллейбусе. Журналисту Евгению Свалову сразу понравилась девушка, которая возвращалась с репетиции. Он предложил ее проводить до дома. А вскоре они поженились.
- Евгений красиво ухаживал за любимой: ждал с гастролей, всегда встречал с цветами, возил на рыбалку, что ей очень нравилась. Но люди судачили: пока Зыкина на гастролях, ее муж развлекается с другой. А однажды дерзкая любовница позвонила певице и открыто заявила о себе. Звезда повела себя решительно. Она смело заявила мужу: «Мне не хочется унижать ни тебя, ни себя. Давай расстанемся».
Кадр из сериала «Людмила».
- Но не предательства любимых мужчин больше всего терзало сердце Зыкиной. Женщина мучительно страдала из-за того, что у нее не было детей. К сожалению во время первой беременности у Людмилы возникли осложнения, и после этого она стала бесплодной. Звезда тщательно скрывала ото всех причину своей бездетности, отговариваясь напряженным гастрольным графиком.
- Людмила Зыкина долгие годы крутила роман с женатым мужчиной. Тот был готов на все ради певицы, даже собирался бросить семью, но ничего из этого не вышло. Певица наотрез отказалась принять такую жертву со стороны любимого мужчины. Значительно позже выяснилось, что его жена, зная об этом, была искренне благодарна Зыкиной за то, что та не разрушила их семью. Со временем страстный роман перерос в крепкую дружбу.
- Людмила Георгиевна не только выступала на сцене, но и снималась в документальных, а так же художественных лентах. Среди ее работ были фильмы: «Когда песня не кончается», «Соберите Венеру» и новогодняя комедия «Похищение».
В фильмах «Когда песня не кончается» и «Похищение».
- Прежде чем решиться выйти замуж в третий раз, Зыкина встречалась с преподавателем иностранных языков Владимиром Котелкиным три года. Ради жены он пожертвовал карьерой. Но он хотел семейного уюта и детей.
- Спустя 10 лет этот брак тоже распался. «Я слишком люблю то, что делаю. Может быть, поэтому у меня и семья не сложилась. Ежедневно репетиции, почти каждый день концерты, иногда по два в день. Кому из мужчин понравится жена, которая приходит за полночь уставшая», — делилась певица.
- Четвертый муж, баянист Виктор Гридин, был младше певицы на 14 лет и ради брака с ней оставил семью. Прожили душа в душу 17 лет. А потом он увлекся молодой певицей Надеждой Крыгиной. Когда Зыкина встретилась с разлучницей лицом к лицу, реакция ее была неподражаема. «Ну что, Гридин за тобой ухаживает? Надь, ты же знаешь, что нас в этой жизни уже ничего не связывает. Витя сложный, ты тоже девка непростая. Как хотите, так и поступайте», — сказала Зыкина.
- Когда спустя несколько лет Виктора не стало, звезда тут же связалась с его родными и стала помогать им. А еще назвала фестиваль в Курске в честь бывшего мужа.
Людмила Зыкина и ее четвертый супруг Виктор Гридин.
- Людмила Зыкина начала выступать, не получив специального образования, и решила это исправить в 1977 году, получив диплом Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. После этого она занялась воспитанием будущего поколения певцов и стала преподавать на кафедре народного хора в Московском государственном институте культуры. При этом в начале 80-х годов прошлого века звезда ежегодно давала 100-120 концертов.
- В 1999 году имя Людмилы Зыкиной получил алмаз весом 51 карат. Сейчас драгоценный камень хранится в Алмазном фонде.
- Певица была отличным водителем и искренне любила сидеть за рулем. На дороге она вела себя аккуратно, и, хотя по должности ей полагался водитель, услугами его почти не пользовалась. Зыкина как-то вспоминала: «Однажды в честь какой-то даты мне подарили „Мерседес“. Я еще подумала тогда: „Зачем он мне. Все равно же украдут!“. Так и случилось. И уже потом я сама купила „Шевроле“, на котором езжу до сих пор. У меня есть водитель, но так как я вожу машину с 1962 года, то и сама сажусь за руль».
Кадр из сериала «Людмила».
- В конце 1980-х Зыкина большую часть времени проводила на репетициях, занималась жизнью коллектива, решала деловые вопросы, но все реже выходила на сцену. «Я например, не умею петь под фонограмму. Пока есть голос, надо петь, а если уже нет, надо уходить со сцены и искать себе другую специальность», — говорила она.
- Однажды ей предложили место на телевидении, если она заплатит 50 тысяч. «Да лучше я эти деньги отдам своим музыкантам. Мне не нужна „раскрутка“. Я давно уже получила большую популярность и никогда не упаду низко, никакую пошлость петь не буду. Было время, когда я жила на 60 копеек», — возразила Людмила Георгиевна.
Людмила Зыкина, 1996 год.
- Все свое наследство звезда переписала на троих племянников, но сохранить его родственники не смогли. Уже спустя некоторое время даже коллекция ее украшений была распродана.
- В конце жизни песни Зыкиной редко крутили по телевидению и радио. «Мне объяснили, что мой репертуар — неформат», — жаловалась она. Да и здоровье подводило. Даже на концерты ее выводили под руки. Но не петь она не могла — это было смыслом ее жизни.
Талант и красота не являются гарантом семейного счастья. Так для многих известных людей оно осталось недостижимой мечтой: