16 фрагментов новогоднего счастья прямиком из семейного фотоальбома

Вы заметили, что новогодняя атрибутика появляется на улицах всегда неожиданно и порой будто бы некстати? До Нового года-то может быть много времени, да и настроения никакого нет. А потом ходишь мимо сверкающих елочек и витрин и начинаешь медленно подумывать, что подарить близким, что бы такое поставить на новогодний стол, хоть и закончится все, как обычно, родными «Оливье», «Мимозой» и холодцом, верно? Есть еще один отличный способ создать нужный настрой для праздника — открыть старый альбом, чтобы оживить воспоминания и то ожидание чуда, когда от счастья тебя отделяет несколько шагов, да и те — до новогодней елки. Давайте вместе будем погружаться в атмосферу праздника 80-х, 90-х и нулевых.

«На дворе 1986 год, я студентка 1-го курса, приехала на учебу, начала самостоятельную жизнь и еще не знаю, что скоро у меня появится дочка»

«1990 год. В садике была веранда с наклоненной крышей, на которой постоянно образовывались сосульки. Я мелкая в прыжке доставала их и грызла. Лед был чистый и очень вкусный»

«В более сознательном возрасте пробовала есть сосульки — гадость: привкус выхлопа, пыль... А те сосульки прямо хорошие такие были. Таких „едоков“ было несколько. И воспитатель прямо бдила. Только мы за веранду — тут же хвостом. Обидно. Но я была бы не я, если бы не решила эту проблему: убегала за веранду, прыгала, ломала 2–3 сосульки. Одну — в карман, другую в снег прятала, а с третьей шла „на выход“, где меня уже ждала воспитательница. Про предыдущие сосульки она не догадывалась и изымала только одну».

«В институте нас знали как „двух Юрок“, хулиганами были. После диплома разъехались кто куда. Наконец-то увиделись с лучшим другом под Новый 1999 год»

«Новый год с братом. Самые счастливые воспоминания»

«Это одно из самых теплых воспоминаний — встречаем 1999 год. Девочки наши нарисовали поздравительную стенгазету, сами написали стихи. Но главное, что живы и здоровы мама с папой и мы вместе»

«1989. 2-летняя дочь Ксюша нагло приставала к догу, а он спокойно все терпел. Зима была снежной и очень веселой»

«Волшебный Новый год 25 лет назад»

«Екатеринбург. Дедушка часто водил посмотреть, „как лед замерз“»

«Новый 1994 год. Я с другом, Дед Мороз и мой любимый батя»

«Новый 2002 год. Оканчиваю школу и чувствую себя очень взрослой. Но прическу комментировать не берусь — я так сделала, потому что мне казалось, что это очень креативно»

«Школьная елка накануне 1999 года. Я первый в колпачке и валенках»

«Папа из командировки привез подарок на Новый год — потрясающую цветную шубку. Ни у кого такой не было! С тех пор обожаю бирюзовый цвет»

Из счастливого снежного детства

«Мой папа — Дед Мороз»

«Костюм Снегурочки соорудила бабушка. А я просто повторяю позу искусственной Снегурки, которая стоит под елочкой, потому что очень хочу быть на нее похожей»

«Так вышло, что я родилась прямо перед Новым годом — 24 декабря. Мы с подружками танцевали, играли, смотрели „Один дома“ и писали письма Дедушке Морозу»

«Мы с сестрой помешались на нарядах и всячески старались друг друга перещеголять. Я нарядилась в супермодный яркий свитер и лосины, а она в журнале „Cool“ удачно подсмотрела, как модно повязывать платок на шею»