16 питомцев, которые показали разные стороны своего хвостатого «я»

Собаки не только похожи на своих хозяев, но и с годами приобретают черты их характера. Как и их владельцы, они могут вести себя неодинаково с разными людьми и в различных обстоятельствах — так, что мы сами порой поражаемся их проснувшейся «второй личности».

Редакция ADME решила поднять вам настроение подборкой питомцев, которые показали разные стороны своего «я», а их хозяева не преминули запечатлеть это на фото.

«Моя собака по кличке Картоха в момент, когда она похожа на бешеного волка, и ее нормальное „я“»

«Взяла котенка на передержку. Чтобы найти ему новых хороших хозяев, в приюте посоветовали выложить фото, отражающие его „я“. Вот что у меня вышло»

Во время купания и после получения заслуженной награды

Она счастлива и знает это

«Моя Дейзи многолика»

До и после большого зевка

«Две стороны моего кота»

«Мой кот то безудержно напорист, то вдруг завораживает нежным взглядом»

Фото для соцсети и реальность

«Мона засыпала у меня на коленях, и тут я чуть пошевелилась»

До и после того, как ей сказали, что она хорошая девочка

«Мой пес прикладывает недюжинные усилия, чтобы съесть арахисовое масло»

«Мой маленький сердитый балбес»

«До и после того, как я сказал своему коту, что он самый красивый мальчик»

«Вот как выглядят мои любимцы до пробежки и после»

«Дети моего друга принесли домой котенка. Вот он до купания и вот после»