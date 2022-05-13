16 питомцев, которые показали разные стороны своего хвостатого «я»
Собаки не только похожи на своих хозяев, но и с годами приобретают черты их характера. Как и их владельцы, они могут вести себя неодинаково с разными людьми и в различных обстоятельствах — так, что мы сами порой поражаемся их проснувшейся «второй личности».
Редакция ADME решила поднять вам настроение подборкой питомцев, которые показали разные стороны своего «я», а их хозяева не преминули запечатлеть это на фото.
«Моя собака по кличке Картоха в момент, когда она похожа на бешеного волка, и ее нормальное „я“»
«Взяла котенка на передержку. Чтобы найти ему новых хороших хозяев, в приюте посоветовали выложить фото, отражающие его „я“. Вот что у меня вышло»
Во время купания и после получения заслуженной награды
Она счастлива и знает это
«Моя Дейзи многолика»
До и после большого зевка
«Две стороны моего кота»
«Мой кот то безудержно напорист, то вдруг завораживает нежным взглядом»
Фото для соцсети и реальность
- Определенно, я предпочитаю реальность! © Japanesewillow / Reddit
«Мона засыпала у меня на коленях, и тут я чуть пошевелилась»
До и после того, как ей сказали, что она хорошая девочка
«Мой пес прикладывает недюжинные усилия, чтобы съесть арахисовое масло»
«Мой маленький сердитый балбес»
«До и после того, как я сказал своему коту, что он самый красивый мальчик»
«Вот как выглядят мои любимцы до пробежки и после»
«Дети моего друга принесли домой котенка. Вот он до купания и вот после»
Бывали ли случаи, когда ваши питомцы проявляли нетипичное для них поведение или вели себя особенно комично? С нетерпением ждем ваших увлекательных историй.
Фото на превью mishalaluna / Reddit
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