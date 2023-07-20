Драматичная история слепой трехлапой кошечки со счастливым финалом

Несколько дней назад приют для животных Greenville Humane Society опубликовал в соцсетях пост, рассказав историю об их подопечном — слепом трехлапом котенке. Казалось бы, тот был обречен жить в стенах сообщества, но не прошло и часа, как приют сообщил, что одна семья собирается забрать котенка себе и уже оформляет документы. Вот подробности этой истории со счастливым концом.

Вермишелька (Noodle) попала в приют в конце мая 2023 года после того, как ее сбила машина. Местные ветеринары сделали все возможное, чтобы спасти переднюю левую лапку котенка, но ее все-таки пришлось ампутировать.

Через несколько недель, в течение которых Вермишелька быстро шла на поправку, ее подготовили к стерилизации. Но во время операции у нее внезапно остановилось сердце. Медицинская бригада тут же вмешалась и смогла завести «мотор» малышки. Но, к сожалению, из-за этого Вермишелька потеряла зрение на оба глаза. И очень маловероятно, что оно когда-нибудь полностью восстановится. После операции котенку пришлось приспосабливаться не только к жизни на трех лапах, но и к слепоте на оба глаза.

«Несмотря на все, через что ей пришлось пройти, она все еще милая, дружелюбная 3,5-месячная кошечка. Мы бы хотели найти ей уютный, постоянный дом, где она могла бы вырасти уверенной в себе кошкой. Ей было бы лучше всего в доме с другой дружелюбной кошкой, которая может помочь ей освоиться и быть ее проводником на протяжении всей жизни. Если вы считаете, что Вермишелька хорошо подойдет для вашего дома, загляните к нам поскорее!» — говорится в посте Greenville Humane Society, опубликованном вечером 10 июля. Невероятно, но буквально через час приют опубликовал обновление, сообщив, что котенка решила забрать одна семья (на фото ниже), и она уже занялась оформлением нужных документов. Примечательно, что это произошло в Национальный день котенка.

А позже общество защиты животных опубликовало дополнение, написав, что у котенка теперь есть свой аккаунт в одной из соцсетей. И, судя по опубликованным там фотографиям и видео, Вермишелька вполне приспособилась к жизни в новых условиях, которые ей уготовила судьба. И теперь она окружена вниманием, заботой и любовью.