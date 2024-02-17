15 человек, которые решили не иметь детей, но на бестактность окружающих не подписывались

Есть люди, которые просто обожают давать советы другим: где учиться, на какую работу устраиваться, как лучше подстричься и в какой цвет покрасить стены в квартире. Некоторые идут еще дальше и бесцеремонно высказывают свое мнение тем, кто не хочет иметь детей.

Троюродная сестра — мамочка по убеждению. Как-то я пожаловалась ей на запары на работе и бесячих клиентов. Она: «А я вот дома сижу и радуюсь, как круто быть в декрете. Рекомендую». Проходит время. Обсуждаем досуг выходного дня. Говорит: «Ой, не смогу, детей не с кем оставить». А я, злопамятная, решила вернуть ей ее шпильку: «А я вот без детей, куды хочу, туды лечу. Радуюсь, как круто быть не в декрете».

Мой коллега всегда саркастически говорит: «Ой, наверное, это так здорово», когда я упоминаю, что собираюсь расслабиться после работы или заняться чем-то в выходные. И да, это здорово! Я решила не заводить детей, чтобы в свободное время отдыхать так, как мне хочется. Я не виновата, что вы выбрали завести детей и посвящать свое время им. © kenzbaek / Reddit

Было мне 20 лет, вышла замуж. Хозяин нашей квартиры, мужик лет 60, спрашивает, хочу ли я иметь детей. Я сказала, мол, на Земле и так много народу и ребенка мы не планируем. У него стали глаза по пять копеек и он в ужасе пробормотал: «Но ведь это твое жизненное предназначение!» © Vicki Barnes / Quora

Звонит как-то мужу родственница и как присела ему на уши, мол, ребенка не планируете? Он ей и заявил, что мы в принципе детей не хотим. Она давай его переубеждать. А под конец и вовсе ляпнула: «Пока твоя женушка на переменит решения, даже не вздумай устраивать свадебную церемонию». Еще и заявила, что, когда увидит меня, обязательно поговорит со мной и попытается переубедить. © taco-belle- / Reddit

Читая истории пользователей, может показаться, что отдельные личности поставили себе цель испытывать нервы родственников на прочность. Как, например, родители, которые нашли и сожгли личный дневник сына.

Мне 27, парню 28, мы в отношениях уже 5 лет. И вчера вечером он спросил меня, можем ли мы попробовать завести ребенка. Я такая: «Ха-ха-ха, подожди, что?», потому что мы с самого начала решили, что никогда не заведем детей. Не говоря уже о том, что у меня есть сложности со здоровьем и беременность для меня была бы огромным риском. А потом он еще и добавил, что жениться он боится гораздо больше, чем заводить детей. И я вот прямо тогда и там решила, что из этого ничего не выйдет. © AelaMarie / Reddit

Родители были одержимы идеей передачи фамилии. Я — дочь, поэтому в расчет не принималась. Зато они выедали моему брату мозг свадьбой и детьми, мол, фамилию такую ценную надо передать непременно! И вот брат женится. Приходим к нему на свадьбу, а там родителей-то и нет. Оказалось, что они узнали, что невеста бесплодна и убеждали его ее бросить. А он детей и не планировал. Брат рассердился и вообще взял фамилию жены. © Подслушано / Ideer

Интересная штука — компромисс. Я не хочу детей, муж хочет. Я изначально говорила, что не хочу детей. Муж хотел, но вроде готов был смириться. Сейчас его позиция изменилась и он отчаянно выносит мозг мне, моей маме, моему папе, моим подругам, спасибо, до начальницы пока не дошел. Я говорю: «Нет». И со всех сторон мне талдычат этим «компромиссом». Я не хочу детей, муж хочет двух-трех, нам нужно прийти к компромиссу и родить одного. «К компромиссу» — нам, а «родить» — мне. Хорошо получается. И я, главное, отказываюсь от переговоров, я уперлась рогом, а он весь из себя хороший. © Подслушано / Ideer

Примерно неделю назад я пошла к своему терапевту и попросила назначение к гинекологу. Я сказала ему, что хочу сделать операцию, так как не хочу иметь детей. Тут он выдал: «Ты просто эгоистка!» — и посмеялся. © LadyJupitor / Reddit

Мы с моим коллегой проводили собеседование с девушкой. Она безо всяких на то оснований рассказала, что является матерью-одиночкой, у нее есть сын-подросток, и все, что она делает, делает для него. Мой коллега ответил, что он тоже родитель-одиночка, и просто сказал что-то коротко о том, какие замечательные у него дети. Мы двинулись дальше. В какой-то момент она заговорила о том, как бывший ее контролировал и манипулировал ею. Потом она спросила, есть ли у меня дети. Мой ответ был «нет». Она спросила, сколько мне лет. И после ответа заявила мне, что, когда я найду подходящего человека, я обязательно захочу детей. Но я-то уже в браке. Абсурдность ситуации в том, что весь этот разговор состоялся на собеседовании при приеме на работу. © Hotel_Lazy / Reddit

Мне 31 год, не замужем. И несколько месяцев назад я наконец купила дом. Когда моя коллега (старше меня на несколько лет, мать 2 детей), обычно милый и спокойный человек, узнала об этом, она очень обиделась и вот так странно отреагировала: «Почему ты просто не купила квартиру, раз детей у тебя нет? Зачем тебе вообще понадобился дом?» Когда я напомнила, что не хочу детей, она заявила, что я, по сути, украла этот дом «у семьи, которая могла бы им наслаждаться, а на заднем дворе могли бы играть детишки». © theditzydoc / Reddit

Мне на прошлый день рождения одна знакомая пожелала детишек, да поскорее. Пришлось обьяснить, что не надо на меня свои желания переносить, и что лучше стандартно желать «счастья-здоровья и денег побольше». А так вроде не особо часто выспрашивают, да и я своим мнением не размахиваю. © Epilobium / ADME

«Подруга сегодня утром объявила, что не собирается иметь детей и прикрепила это фото».

Моему мужу 24, мне 25. Мы поженились около 6 месяцев назад. Знаем друг друга уже почти 6 лет. Говорили о детях до брака и на 100 % решили их не заводить. У нас есть 4 домашних питомца, которых мы очень любим. Оба сосредоточены на карьере. И мы получаем тонны вопросов от людей, интересующихся тем, когда же у нас будут дети и настоящая семья, и спорящих, когда мы отвечаем, что у нас уже есть семья и мы не хотим детей. © hannahrichelle / Reddit

Проходила собеседование. Кадровик осторожно так спрашивает: «А вот вы как относитесь к мысли родить ребенка?» Я рассмеялась: если до сорока с лишним не родила, то теперь ничто не заставит меня подумать о ребеночке. В итоге взяли на работу. А потом выяснилось, что собеседовали меня на место, с которого ушли в декрет шесть женщин. © lesuerte / Pikabu

Мы с мужем только что превратили спальню в нашем доме в игровую комнату для себя. Первый вопрос, который все нам задают, звучит так: «А что, если у вас появятся дети? Разве вы не захотите сделать из той комнаты детскую?» Когда же мы говорим, что детей не планируем, то в ответ получаем язвительное: «Ну что ж, это мило». © SweetGlasgowSmile / Reddit

Несколько недель назад мы с моим парнем поехали навестить моих бабушку и дедушку. Все шло просто замечательно, пока бабушка не спросила, будут ли у нас когда-нибудь дети. Я ответила «нет» и попыталась деликатно объяснить почему. Во-первых, у меня больное сердце и другие серьезные медицинские проблемы, поэтому я бы плохо перенесла беременность. Во-вторых, я просто не хочу детей. И так далее и тому подобное. На что она мне сказала: «Иметь детей — твоя работа, и это исправит все твои проблемы со здоровьем». © Unknown author / Reddit