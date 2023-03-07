10+ неподражаемых героинь наших любимых мультиков, которые запросто утрут нос даже Чудо-женщине

За последние годы героини мультиков сильно изменились. Это больше не шаблонные девушки, от которых требуется только быть милыми и покорно ждущими чуда (или своего принца). Но и задолго до всех этих модных веяний юным зрителям показали много волевых женских персонажей. Мы решили вспомнить самых крутых героинь мультфильмов нашего детства, которых не стыдно ставить в пример.

Шапокляк (серия мультфильмов о Чебурашке)

Если оставить в стороне вредный характер Шапокляк, то этой героиней можно только восхищаться. Ей явно немало лет, раз ее даже называют старухой. Но несмотря на это, Шапокляк остается бодрой и жизнерадостной. Героиня рушит все возрастные стереотипы и доказывает, что цифра в паспорте не помеха активному образу жизни. А еще что быть игривыми имеют право не только юные девушки. Хоть Шапокляк и старуха, а живет на полную катушку.

Фрекен Бок («Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся»)

На самом деле фрекен Бок — очень мудрая женщина. Она всегда находит время на то, чтобы отвлечься от работы, отдохнуть и уделить внимание себе любимой. Так, присматривая за Малышом, она не пропускает приемы пищи и выкраивает хотя бы несколько минут, чтобы побаловаться чаем с плюшками. Кстати, зрители защищают фрекен Бок и говорят, что считать ее отрицательной героиней не стоит. Она терпит проделки чужого ребенка и добросовестно выполняет свои обязанности. При этом не кричит на Малыша и не обращается с ним излишне сурово. А ведь не каждый выдержит испытание непоседливым ребенком. Так что у фрекен Бок еще и отличная выдержка.

Забава («Летучий корабль»)

Царевна Забава — пример смелой девушки. В мультике показаны времена, когда родители выбирали, за кого их дочери пойдут замуж, и не спрашивали желания своих чад. Главная героиня же не боится идти наперекор воле отца. Она показывает, что женщина способна сама решить, с кем ей быть, и вообще имеет право на собственные желания.

Миледи («Пес в сапогах»)

Миледи в одиночку справляется с порученной ей работой покруче целого отряда профессиональных котов Кардинала. Именно она добывает важную информацию о королевских подвесках. Героиня сама организовала беспризорных котов и успешно руководила ими. Да, Миледи не смогла довести дело до конца, но упорно старалась это сделать, в то время как другие давно сдались.

Графини Вишни («Чиполлино»)

Эти дамы показывают, что такое истинная женская дружба и родственная связь. Они избегают ссор, всегда понимают и поддерживают друг друга. Графини остались одни: ни родителей, ни мужей. При этом они находят в себе силы управлять целой деревней. А на доходы содержат не только себя, но и родственников — герцога Мандарина и барона Апельсина. Очень волевые и великодушные женщины.

Маленькая разбойница («Снежная королева»)

Эта героиня — пример независимого женского персонажа. Она не боится отстаивать собственные интересы, несмотря на то, что вокруг нее полно бандитов. Так, она берет под свое крыло Герду и ради этого идет наперекор своей матери-атаманше. При этом Маленькая разбойница не показана стереотипно: хотя эта девочка своенравная и дерзкая, ее сердце не каменное. Она искренне сочувствует Герде и помогает ей найти Кая.

Дюдюка («Подарок для слона» и «Клад»)

Самое важное, что умеет Дюдюка, — это хвалить свои очевидные сильные стороны. В ее случае это умение превращаться в разных существ. При этом мудрая героиня обладает здравой долей самокритики. Она объективно оценивает себя и не боится признать, что она «фантастическая злюка, ябеда и вредина». Дюдюка еще и очень амбициозна. Она не унывает, если сталкивается с неудачей, и всегда ищет новые способы решения проблемы. Даже если дело всей ее жизни заключается в том, чтобы напроказничать.

Багира («Маугли»)

Багира — многогранная героиня со сложным характером. Она может быть одновременно грациозной и томной барышней, бойкой хищницей и нежной и заботливой матерью. Этого персонажа даже называют символом женской эмансипации. К Багире относятся с почтением все обитатели джунглей, перед ней трепещет даже главный злодей Шер-Хан. Все потому, что пантера знает себе цену и умеет постоять за себя. А авторитетом она пользуется неспроста. Вспомните, как она защищает Маугли или как безбоязненно говорит Шер-Хану всю правду о нем.

Алиса Селезнева («Тайна третьей планеты»)

Эта героиня разрушает стереотипы о космической индустрии, где мужчине обычно отдавалась роль покорителя вершин, а женщине — роль покорно ждущей его возвращения дамы. Алиса с малых лет бесстрашно исследует космос. Она показывает миллионам юных зрительниц, что девочки необязательно должны интересоваться тем, что обычно навязывает им массовая культура. Кстати, есть версия, что образ Алисы Селезневой был навеян автору ее тезкой — Алисой, попавшей в Страну чудес, еще одной героиней, демонстрирующей самостоятельность и несоответствие шаблонным образам представительниц женского пола в искусстве.

Мама Дяди Федора (серия мультфильмов о Простоквашине)