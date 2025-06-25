20+ человек, которых будет сложновато узнать на старых фото
Фотоподборки
55 минут назад
Иногда люди так меняются со временем, что на встрече одноклассников их трудно бывает узнать даже тем, кто проучился с ними бок о бок не один год. Кому-то для таких изменений нужно просто вырасти, а кому-то — приложить некоторые усилия. В любом случае, результат у пользователей из нашей статьи получился поистине впечатляющим. Взгляните.
«18 лет и 30»
- Вот так сюрприз будет на встрече выпускников! © this_is_bull_04 / Reddit
«21 и 28»
«18 лет и 32 года. Прошла путь от пренебрежения к себе до любви и заботы о себе»
«17 лет и 23 года»
- Я отказываюсь верить, что это один и тот же человек! © andre_avi / Reddit
«15 лет и 19»
«22 года и 25 лет»
«19 лет и 28»
«На первом фото мне 16, на втором — 23»
- Насколько же брови и волосы на лице меняют внешность человека. Это вдохновляет! © whatitdo25 / Reddit
«12 лет и 21 год. Я даже не стремилась измениться — само получилось»
- Из неловкого подростка превратилась в великолепную женщину. Классика, пусть природа сделает свое дело! © Unknown author / Reddit
«18 лет и 24 года. Я начала следить за собой и нашла свой стиль»
как же я люблю эту фразу " Следить за собой".
"Следи за собой, будь осторожен..." (с)
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«14 лет и 23 года. Начес мне никогда особо не подходил»
- Ты выглядишь так, будто должен стать знаменитым. © Imaginary-Box-5684 / Reddit
«14 лет и 24 года»
справа по-дурацки снято. С таким подборотком не надо задирать голову. Того и гляди , проткнет бумагу фотки.
Слева пышечка, но ракурс подобран лучше, и поэтому общее впечатление не пугающее
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«Мое преображение после того, как я начала ухаживать за собой»
- Ого, совершенно невероятные перемены! © NewSlangSoup / Reddit
«На фото мне 15 и 28 лет»
- Вот это преображение! Ты была милой, но сейчас просто потрясающая. © templeofthemadcow / Reddit
«10 лет и 32 года. Я эволюционировал, как покемон»
- Ты сейчас даже не похож на того паренька. © f***art / Reddit
«Я в 6 лет и в 30. Мне кажется, я в детстве все равно была очень милая»
- У вас фантастическая улыбка, которая излучает позитивную энергию! © Wadevonp / Reddit
«В детстве я экспериментировала со стилем. А это мое свадебное фото.»
- Ты так похожа на Блейк Лайвли! Всегда приятно оглядываться назад и смотреть, как сильно мы изменились. © GranolaH****e / Reddit
«5, 20 и 27 лет. Мои двадцать с небольшим лет были эволюционными!»
«Изменения с 14 до 22 лет. Кстати, я не пользуюсь, косметикой»
«Изменения от 16 лет до 30»
- Ого! Возраст тебе к лицу! © toxicojos / Reddit
«На первом фото мне 14 лет, на втором — 34 года»
Фото на превью ctruon1 / Reddit
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Смысл сравнивать, когда ты подросток и когда уже взрослый человек))
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