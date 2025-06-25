20+ человек, которых будет сложновато узнать на старых фото

Иногда люди так меняются со временем, что на встрече одноклассников их трудно бывает узнать даже тем, кто проучился с ними бок о бок не один год. Кому-то для таких изменений нужно просто вырасти, а кому-то — приложить некоторые усилия. В любом случае, результат у пользователей из нашей статьи получился поистине впечатляющим. Взгляните.

«18 лет и 30»

Вот так сюрприз будет на встрече выпускников! © this_is_bull_04 / Reddit

«21 и 28»

«18 лет и 32 года. Прошла путь от пренебрежения к себе до любви и заботы о себе»

«17 лет и 23 года»

Я отказываюсь верить, что это один и тот же человек! © andre_avi / Reddit

«15 лет и 19»

«22 года и 25 лет»

«19 лет и 28»

«На первом фото мне 16, на втором — 23»

Насколько же брови и волосы на лице меняют внешность человека. Это вдохновляет! © whatitdo25 / Reddit

«12 лет и 21 год. Я даже не стремилась измениться — само получилось»

Из неловкого подростка превратилась в великолепную женщину. Классика, пусть природа сделает свое дело! © Unknown author / Reddit

«18 лет и 24 года. Я начала следить за собой и нашла свой стиль»

«14 лет и 23 года. Начес мне никогда особо не подходил»

Ты выглядишь так, будто должен стать знаменитым. © Imaginary-Box-5684 / Reddit

«14 лет и 24 года»

© saukga / Reddit Кошачья прислуга 18 часов назад справа по-дурацки снято. С таким подборотком не надо задирать голову. Того и гляди , проткнет бумагу фотки.

Слева пышечка, но ракурс подобран лучше, и поэтому общее впечатление не пугающее - - Ответить

«Мое преображение после того, как я начала ухаживать за собой»

«На фото мне 15 и 28 лет»

Вот это преображение! Ты была милой, но сейчас просто потрясающая. © templeofthemadcow / Reddit

«10 лет и 32 года. Я эволюционировал, как покемон»

Ты сейчас даже не похож на того паренька. © f***art / Reddit

«Я в 6 лет и в 30. Мне кажется, я в детстве все равно была очень милая»

У вас фантастическая улыбка, которая излучает позитивную энергию! © Wadevonp / Reddit

«В детстве я экспериментировала со стилем. А это мое свадебное фото.»

Ты так похожа на Блейк Лайвли! Всегда приятно оглядываться назад и смотреть, как сильно мы изменились. © GranolaH****e / Reddit

«5, 20 и 27 лет. Мои двадцать с небольшим лет были эволюционными!»

«Изменения с 14 до 22 лет. Кстати, я не пользуюсь, косметикой»

«Изменения от 16 лет до 30»

Ого! Возраст тебе к лицу! © toxicojos / Reddit