14 человек, которые решили измениться и сделали это

Фотоподборки
2 часа назад

Мы не всегда довольны тем, как выглядим или как себя чувствуем, но часто не можем решиться изменить свои привычки и образ жизни. Пользователи из этой статьи нашли в себе силы для того, чтобы стать такими, какими хотели, а потом гордо предъявили результаты всему интернету. И они вдохновляют.

«Это было нелегко»

«Я в 35 и 39 лет»

«Слева мне 29, справа 35»

«Бросила стрессовую работу и отношения, занялась здоровьем и начала любить себя»

«6 тренировок в неделю и 5 км бега в день сделали свое дело»

«Выбралась из плохого эмоционального состояния»

«Я в 34 и в 35»

«Вылечила кожу, отрастила брови и нашла свой стиль!»

Кошачья прислуга
1 час назад

Молодец. Кожу вылечить - это не фунт изюма. У сына было хуже, сейчас вроде норм, но это всего 2 месяца пока, и лечили интенсивно, кремами и таблетками, за нехилые деньги .

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«В 20 лет и в 24»

«После рождения ребенка и сейчас»

«18 лет и 20. Как я вам?»

«Между этими фото — 15 месяцев»

«Я в 25 и в 29»

«13 и 25 лет»

Фото на превью A***_u*** / Reddit

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