14 человек, которые решили измениться и сделали это
Фотоподборки
2 часа назад
Мы не всегда довольны тем, как выглядим или как себя чувствуем, но часто не можем решиться изменить свои привычки и образ жизни. Пользователи из этой статьи нашли в себе силы для того, чтобы стать такими, какими хотели, а потом гордо предъявили результаты всему интернету. И они вдохновляют.
«Это было нелегко»
«Я в 35 и 39 лет»
- Я тебя даже не знаю, но так тобой горжусь! © Mojoprimrose / Reddit
«Слева мне 29, справа 35»
- Вау! Ты прятала такие красивые глаза! © IamAqtpoo / Reddit
«Бросила стрессовую работу и отношения, занялась здоровьем и начала любить себя»
«6 тренировок в неделю и 5 км бега в день сделали свое дело»
А кроме этого есть еще что-то в жизни, или только "надо подкачаться"?
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«Выбралась из плохого эмоционального состояния»
«Я в 34 и в 35»
«Вылечила кожу, отрастила брови и нашла свой стиль!»
Молодец. Кожу вылечить - это не фунт изюма. У сына было хуже, сейчас вроде норм, но это всего 2 месяца пока, и лечили интенсивно, кремами и таблетками, за нехилые деньги .
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«В 20 лет и в 24»
«После рождения ребенка и сейчас»
«18 лет и 20. Как я вам?»
«Между этими фото — 15 месяцев»
Оземпик? Хотя за 15 месяцев можно и самой))Молодец.Надо удержать изменения!
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«Я в 25 и в 29»
«13 и 25 лет»
Фото на превью A***_u*** / Reddit
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