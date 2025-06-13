14 человек, которые решили измениться и сделали это

Мы не всегда довольны тем, как выглядим или как себя чувствуем, но часто не можем решиться изменить свои привычки и образ жизни. Пользователи из этой статьи нашли в себе силы для того, чтобы стать такими, какими хотели, а потом гордо предъявили результаты всему интернету. И они вдохновляют.