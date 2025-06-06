15 человек, которые изменились до неузнаваемости и встретили лето новыми людьми

Фотоподборки
4 часа назад

Никакие изменения не происходят по щелчку пальцев, им всегда предшествуют какие-то действия. Это касается как внешних трансформаций, так и внутренних. В этой статье мы сравнили снимки людей, прошедших немалый путь, и от их результатов мурашки по коже. Эти герои точно времени даром не теряли.

«Результат 60 месяцев работы. Мое самочувствие теперь, кстати, гораздо лучше»

«Потихоньку работаю над своим телом после третьей беременности»

«Между снимками 6 лет и 6 процедур»

Алина
7 часов назад

Справа похожа нa дочку варианта слева😅 Отличный результат же!!

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«Мы с подружкой до и после того, как каждая из нас стала легче более чем на 60 кг»

«Между этими фото 10 месяцев. Моя шея вернулась!»

«Между этими фото прошло полгода. И уже 2 года я такая, как на втором снимке»

irina a
2 часа назад

Воу!.. сложно поверить, что всего пол- года.
Да и ранее спортивные девочки, так не выглядят после родов.
А неспортивные- точно за полгода в такую форму не придут.
Короче - не верю🤔

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«Я в 25 лет и в 35»

«Результат, которого я добилась с помощью дисциплины и специалиста»

«Я подлечила зубы, отрастила волосы, поколдовала над лицом, а еще стала легче на 43 кг. Чувствую себя другой женщиной!»

«Я готова покорять этот мир!»

«Это был долгий путь»

«Вы можете сравнить родинки рядом с моим носом, чтобы убедиться, что на обеих фото я»

Задумчивая Горгулья
49 минут назад

Какой-то бред, зачем мне убеждаться, что это он, если это не он. А даже если он, то какая вообще разница. Абсолютно другие волосы, брови, и глаза у человека.

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«Несколько месяцев назад я сделала риносептопластику. Наконец-то я могу дышать нормально, а еще черты моего лица будто бы смягчились»

«Минус 22 кг за год»

«Так изменилось мое лицо после того, как я стала легче на 41 кг»

Фото на превью littleoliviah / Reddit

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
4 часа назад

Не удивительно что очень быстрое похудение у людей нна фото. С уколами и таблетками это легко. Хотя все в основном пишут что только благодаря изменению режиму питания и проч. им удалось похудеть, но нна Reddit врут без зазрения совести.

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tama
1 час назад

Так не факт, что девчули с фото не откатят вес назад через пару лет.. Только фото отката мы вряд ли увидим... Нереально за полгода самостоятельно скинуть 50 кг и подтянуть обвисшую кожу.. Потребуется или резекция желудка, или медикаменты...или в волшебную сказку попасть

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