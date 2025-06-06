15 человек, которые изменились до неузнаваемости и встретили лето новыми людьми

Никакие изменения не происходят по щелчку пальцев, им всегда предшествуют какие-то действия. Это касается как внешних трансформаций, так и внутренних. В этой статье мы сравнили снимки людей, прошедших немалый путь, и от их результатов мурашки по коже. Эти герои точно времени даром не теряли.

«Результат 60 месяцев работы. Мое самочувствие теперь, кстати, гораздо лучше»

«Потихоньку работаю над своим телом после третьей беременности»

«Между снимками 6 лет и 6 процедур»

«Мы с подружкой до и после того, как каждая из нас стала легче более чем на 60 кг»

«Между этими фото 10 месяцев. Моя шея вернулась!»

«Между этими фото прошло полгода. И уже 2 года я такая, как на втором снимке»

© littleoliviah / Reddit irina a 2 часа назад Воу!.. сложно поверить, что всего пол- года.

Да и ранее спортивные девочки, так не выглядят после родов.

А неспортивные- точно за полгода в такую форму не придут.

Короче - не верю🤔 - - Ответить

«Я в 25 лет и в 35»

«Результат, которого я добилась с помощью дисциплины и специалиста»

«Я подлечила зубы, отрастила волосы, поколдовала над лицом, а еще стала легче на 43 кг. Чувствую себя другой женщиной!»

«Я готова покорять этот мир!»

«Это был долгий путь»

«Вы можете сравнить родинки рядом с моим носом, чтобы убедиться, что на обеих фото я»

6 раз листала туда-сюда, чтобы убедиться, что это ты. © Dear-Wolverine577 / Reddit

«Несколько месяцев назад я сделала риносептопластику. Наконец-то я могу дышать нормально, а еще черты моего лица будто бы смягчились»

«Минус 22 кг за год»