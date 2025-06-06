20+ вещей, которые сделаны плохо, но мы привыкли и поэтому терпим

В мире нет ничего идеального, кроме Киану Ривза и котиков, и с этим приходится мириться. Но некоторые повседневные вещи могли бы быть и поудобнее в использовании, если бы их создатели хорошенько подумали. Возмущенные пользователи поделились своей болью и перечислили вещи, которые доставляют им дискомфорт. А некоторые рассказали, что придумали, чтобы сделать свою жизнь немного легче с помощью простых лайфхаков. Почитайте, ведь вы наверняка сталкивались с чем-то подобным.

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