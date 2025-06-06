20+ вещей, которые сделаны плохо, но мы привыкли и поэтому терпим
В мире нет ничего идеального, кроме Киану Ривза и котиков, и с этим приходится мириться. Но некоторые повседневные вещи могли бы быть и поудобнее в использовании, если бы их создатели хорошенько подумали. Возмущенные пользователи поделились своей болью и перечислили вещи, которые доставляют им дискомфорт. А некоторые рассказали, что придумали, чтобы сделать свою жизнь немного легче с помощью простых лайфхаков. Почитайте, ведь вы наверняка сталкивались с чем-то подобным.
В статье используются изображения, созданные с помощью ИИ.
- Почему в женской одежде такие маленькие карманы или их вообще нет?! © holomorphic_chipotle / Reddit
- Я покупаю одежду в мужском отделе. М-м, чудесные карманы! © wakingdreamland / Reddit
- Дамы, а почему никто не упоминает бюстгальтеры? Причина радости от снятия бюстгальтера в конце дня в том, что это просто орудие пыток! © notyourusualprincess / Reddit
- Моя стиралка орет на всю квартиру, причем писк у нее отвратительный. Она пищит сразу после стирки, затем еще — менее чем через минуту, а потом каждые 3-5 минут на протяжении пары часов. С ней не то что не поспишь, а находиться в одной квартире в такие моменты не хочется. © 1041618 / Pikabu
- Моя посудомоечная машина несколько раз подает громкий звуковой сигнал по окончании цикла. Настолько громкий, что его слышно на улице. Если не открыть дверцу, она снова запищит через 45 минут. А потом еще раз через 45 минут. И так до тех пор, пока вы не подойдете и не откроете ее. Отключить эту функцию или уменьшить громкость невозможно. По всей видимости, в сознании ее создателей не существует варианта, когда ты включаешь посудомоечную машину на ночь и идешь спать. © Unknown author / Reddit
- Бесконтактные раковины в общественных местах! Вода никогда не течет достаточно долго, чтобы смыть мыло с рук. © Unknown author / Reddit
- Корзины в продуктовых магазинах! Почему ручки приделаны поперек, а не вдоль? Из-за этого вы не можете удобно держать корзину сбоку, потому что при ходьбе вы ударите себя по ноге. © Typical-Cranberry-75 / Reddit
- А еще на этих корзинах бывают тонкие проволочные ручки, которые впиваются в пальцы! И к тому же могут защемить ладонь! © mydogatecheesecake / Reddit
- Наша микроволновка издает максимально громкий звук, когда заканчивает работу, и продолжает повторять его, пока вы не откроете дверцу. © Skye-DragonGirl / Reddit
- У моей нынешней микроволновки четыре невероятно громких сигнала, и даже если вы откроете дверцу, когда она пищит, она не замолчит, пока не прозвучат все четыре. © _melodyy_ / Reddit
- Этикетки на одежде, сделанные из ужасных материалов. Их невозможно снять, не повредив одежду, поэтому вы остаетесь с вечным раздражением на шее от острых углов этих этикеток. Почему их не могут производить из чего-то мягкого или просто напечатать свой логотип на ткани? Я не куплю одежду с такими этикетками, какой бы красивой она ни была! © hot*** / Reddit
Ой, этикетки это отврат, особенно, если пришиты одним швом с основным....создатели совсем не понимают человечество))
- Игрушки, у которых есть только один режим громкости — нереально громкий! У того, кто делает такие игрушки, наверняка нет своих детей. © agirl1313 / Reddit
- Дочке подарили игрушечную музыкальную черепаху. У игрушки не было кнопки выключения звука. Вот как включили ее при распаковке, так и все. А играть музыку она начинала от любого касания. Кнопки регулирования громкости не было. А чтобы добраться до батареек, надо было раскрутить всю игрушку полностью! И все это время она, не переставая, играла музыку так, что уши закладывало. Мы ее выкинули целиком. © FemmeDuNord / Pikabu
- Я наклеиваю скотч с внутренней стороны динамика, помогает! © ***Salsa / Reddit
- О, а еще с такими игрушками принято разрешать купаться. © JollyFather / Pikabu
Вот с этим соглашусь 😂 И запрещаю всем дарить ребенку поющие игрушки😂
В тех, которые всё-таки до нас добрались, лейкопластырем (он плотнее, чем скотч) заклеиваю динамик сразу же😂
- Бутылочки с жидким мылом. Трубка всегда идет прямо в середину бутылки, где есть выемка, и не может дотянуться до мыла, которое еще осталось на дне. © EverLasting*** / Reddit
- А если это не мыло, а что-то вязкое, типа лосьона, то вообще остается четверть бутылки. © PoorCorrelation / Reddit
- Почему тостеры поджаривают хлеб с одной стороны больше, чем с другой? Почему они часто пережаривают или недожаривают хлеб? Почему между дорогими и дешевыми тостерами нет никакой разницы, кроме названия бренда? Почему никто не разработал что-то получше?! © Unknown author / Reddit
- Пластиковая пленка поверх готовой еды. Она всегда рвется при открывании, и вы никогда не можете ее полностью снять. © Woffingshire / Reddit
- Пищевая пленка плохо рвется и липнет сама к себе, а не к тому, что я пытаюсь закрыть. © i_i_v_o / Reddit
- Раньше пищевая пленка была лучше. Я думаю, производителей заставили изменить состав. Может быть, потому, что в нем было что-то потенциально опасное? © OldMork / Reddit
- Вы правы. Производители удалили из состава поливинилиденхлорид (токсичное при сжигании вещество — прим. ADME). © Admiral_Catbar / Reddit
- Если пленку не просто класть на край миски, а растягивать при этом, она приклеивается гораздо лучше. © CompSciGtr / Reddit
Не знаю, у меня любой хлеб равномерно прожаривается. Хотя тостер бюджетный.
- Смесители для раковины. Вам приходится прикасаться к ручке чистыми руками, а перед этим-то вы прикасались к ней грязными (и все люди, которые пользовались этой раковиной до вас). Почему все они не имеют более удобного устройства? Может быть, даже педали? © brandnewsock / Reddit
- Светодиодные лампы, срок службы которых, как утверждается, составляет 13 лет, на самом деле начинают мерцать и выходят из строя раньше, чем некоторые лампы накаливания. Очень раздражает. © Unknown author / Reddit
- Производители чемоданов и сумок уделяют больше внимания удобству и мягкости верхней части ручки, а нижняя часть (часто еще и ребристая) врезается в руку под весом того, что находится в чемодане или сумке. © Spared-No-Expense / Reddit
- Носки. Их шьют швом внутрь, и он потом трется о пальцы ног. © TheRealBatmanForReal / Reddit
- Да! А если вы носите сапоги на каблуках, этот шов постоянно попадает под ноготь большого пальца ноги и слегка тянет его вверх весь день. © TheWildTofuHunter / Reddit
- Раздвижные душевые двери с перекрывающейся секцией, которую невозможно очистить, не сняв всю дверь! © StillHera / Reddit
- Зарядные кабели для телефонов постоянно ломаются и приходится заматывать их скотчем! © AimzBaby / Reddit
- Возьмите пружинку от шариковой ручки и наденьте на шнур. У меня работает как часы уже 10 лет. © 2lms3 / Reddit
Я купила себе кабель для зарядки в тканевой оплётке. Пользуюсь два или три года, всё в порядке.
- Зонтики! Ну хорошо, они как бы помогают вам оставаться сухими, но только если нет ветра и дождь идет отвесно. В противном случае они выворачиваются наизнанку при малейшем порыве ветра. Плюс, когда вы пытаетесь их сложить, они складываются как попало. © _oh_for_fox_sake_ / Reddit
- Пакеты для чипсов... Почему нет пакетов с многоразовой застежкой, хотя бы для больших размеров? Не все устраивают вечеринки! Некоторые люди просто хотят пару чипсинок, а как сохранить остальное, чтобы чипсы не зачерствели или в них что-то не попало? Да, я знаю, что есть зажимы для чипсов, но почему я должен покупать дополнительные товары, чтобы исправить плохой дизайн? © Downlowd / Reddit
- Консервные ножи. У меня никогда не было консервного ножа, который бы нормально работал. © Ray3369 / Reddit
А вот и еще несколько статей про непродуманный дизайн вещей:
Комментарии
Чипсы люблю, поэтому этот быстрый способ давно в ходу. Если так не понятно, есть куча видосов🤣
Когда (20 лет назад) родился сын, муж залез в микроволновку и отключил писк. Не помню, чтоб за эти годы были какие-то проблемы из-за отсутствия звукового сигнала. Зачем он вообще нужен..
Реально согласна по теме детских игрушек. Нам подарили игрушку, которая работает только с громкой музыкой. Выключателя звука нет вообще. Слава богу, она сломалась
У нас была игрушка барашек, который при касании начинал блеять. Чтобы отключить это блеяние, нужно было нащупать в животике кнопку и нажать н.а неё сильно. Эту кнопку довольно быстро заклинило и барашек начал включаться и выключаться сам по себе причём с разной громкостью почему-то. Естественно, это произошло ночью! После этого барашек получил имя "потусторонняя бяша". Пришлось выбросить потом, т.к. даже стирка не помогла.