10 правил летнего этикета, которые помогут сохранить лицо даже в самое пекло

Лето — отличная пора для всякого рода активностей: прогулок по городу, пикников, пляжного отдыха. Однако в жаркое время года следует придерживаться некоторых правил этикета, которые должна знать настоящая леди.

Пляжную шляпу лучше не носить после 6 вечера

В дневное время шляпа с широкими полями добавит элегантности и стиля любому образу. Но вот носить ее вечером, особенно вне пляжа, — моветон, она предназначена чтобы защищать лицо от солнечных лучей, поэтому в темное время суток выглядит неуместно.

Мини-юбка на пикнике — моветон

Дело в том, что образ в мини-юбке на пикнике хорош лишь для красивых фотографий. В реальности же нужно будет сидеть на пледе, двигаться. Если юбка задерется, то будет неловко перед другими участниками пикника. Лучше на подобные мероприятия носить длинные юбки или штаны.

На прогулке обтягивающее мини-платье не красит образ

Если надеть на длительную прогулку короткое обтягивающее платье, то стоит быть готовым к тому, что каждые несколько метров придется его одергивать и переживать, а не задралось ли оно. Такое поведение выглядит неуклюже и сразу бросается в глаза то, что такой наряд некомфортен. Поэтому стоит надеть что-то менее облегающее и короткое.

Следует всегда поддерживать ухоженный вид ног

Многие виды летней активности предполагают, что придется разуваться и ходить босиком. Например, на пляже или во время катания на лодке. Чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно, стоит всегда поддерживать ухоженный вид ногтей и стоп.

Лучше оставить косметику с шиммером для холодного времени года

Кажется, что косметические продукты со светоотражающими частицами будут красиво переливаться на солнце, но на самом деле такой макияж визуально выглядит, как жирная кожа. Лучше отдать предпочтение косметике с матовым финишем.

Неприлично ходить в бикини вне пляжа

Иногда кажется, раз город — курортный, значит и до пляжа можно дойти в купальнике. Но на самом деле это считается неприличным. В городе находятся не только отдыхающие, но и местные жители, которым может быть не по нраву видеть полуголые тела. Поэтому лучше надевать купальник исключительно на пляж, а для города подготовить более закрытую одежду.

Не стоит перебарщивать с парфюмом

Особенно это касается пляжного отдыха. Во-первых, резкие запахи, даже если они дорогие и приятные, могут быть буквально «удушающими» для окружающих в жару. А во-вторых, нанесение слишком большого количества парфюма летом плохо сказывается на коже. Если очень хочется источать приятный аромат, то лучше воспользоваться солнцезащитным кремом с запахом кокоса.

Лето — не повод сильно обнажать кожу на работе

Эксперты по этикету не советуют надевать в офис открытую одежду в жаркое время года, даже если в компании это дозволено. Не стоит ходить на работу в майках, топиках, с глубокими вырезами или обнаженным животом. Придерживаться делового этикета в офисе позволяет показать себя с лучше стороны. Поэтому стоит держать на рабочем месте дополнительный пиджак на случай формальных встреч.

Солнцезащитные очки необходимо снимать в помещении

Этот аксессуар прежде всего нужен для защиты глаз от солнца, а уже потом как часть модного образа. В помещении нет необходимости в защите от ультрафиолета, поэтому очки следует снять. Также не нужно носить солнцезащитные очки на голове — это не повязка на голову.

Лучше воздержаться от некоторых модных трендов

Сейчас купальные плавки, которые в основном состоят только из завязок, очень популярны. Но эксперты по этикету считают, что лучше не следовать этому веянию моды. Такая модель оголяет места, которые должны быть прикрыты, и это выглядит вульгарно. Лучше выбрать более закрытый купальник.