10+ вещей, которые истинные француженки никогда в жизни не наденут

Женщины любой национальности прекрасны, а элегантость и вкус не зависят от места рождения. Сегодня мы решили поговорить о стиле француженок и перечислить предметы одежды и аксессуары, которые жительницы этой страны стараются избегать.

Громоздкая бижутерия

face to face/FaceToFace/REPORTER/East news , Marechal Aurore/ABACA/EAST NEWS/East news

Французские девушки не слишком увлекаются массивной или череcчур яркой бижутерией. Пластиковые браслеты или огромные стекляшки в ушах им вряд ли понравятся, и потому увесистой массе побрякушек они предпочтут строгий золотой кулон и небольшие элегантные серьги. Такие украшения подойдут к любому наряду и никогда не выйдут из моды. В дневное время золото не будет притягивать к себе слишком много внимания, а вечером завершит образ, особенно в сочетании с красной помадой.

Лосины

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Отдельное место на полочке табуированных вещей во Франции отведено лосинам.

По мнению местного стилиста, они утолщают ноги и лишают образ изюминки. Если возникает желание надеть удлиненную тунику или юбку, то вместо лосин француженкам советуют выбирать плотные колготки 60 den. Ко всему прочему, моветоном считается комбинировать легинсы с короткими топами и блузами, которые оголяют ягодицы.

Скучное нижнее белье

Когда речь заходит о нижнем белье, француженки дают волю фантазии и покупают изысканные модели. Изящные кружевные бюстгальтеры не пылятся в ящике комода, они носятся постоянно и помогают чувствовать себя увереннее.

Телесные колготки и чулки

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Француженки не слишком жалуют колготки телесного цвета, они скорее приобретут черные однотонные. А самые смелые в любую погоду обходятся без них. Кстати, чулки популярностью не пользуются, так как кажутся им неудобными.

Потертые и рваные джинсы

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

Если француженки выбирают джинсы, то отдадут предпочтение темному и плотному дениму. Парижанки не гонятся за трендами, поэтому нам вряд ли удастся отыскать у них в гардеробе рваные джинсы. Девушки остаются верны классике и стараются покупать те вещи, которые прослужат им долгие годы.

Синтетические ткани

Француженки предпочитают качество, а не количество. Одним из главных секретов создания парижского стиля, по мнению модных обозревателей, является выбор в пользу натуральных материалов. В гардеробе у парижанки не найти множество блузок из синтетических тканей. Качественные блузки из хлопка, льна — верные спутники их безупречного образа.

Спортивный костюм вне зала

В Париже не удастся встретить местную жительницу, которая вышла за хлебом или прогуляться с собакой в спортивных штанах. Французы убеждены, что носить форму для зала нужно только в специально отведенных для этого местах. Избегайте спортивной одежды с названиями команд или брендов. © Alexandra Duboc / Quora

Броские аксессуары и головные уборы

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Туристов во Франции часто выдают аксессуары и головные уборы. Коренная француженка вряд ли будет хранить у себя бейсболку в спортивном стиле. А если таковой предмет одежды и найдется в ее гардеробе, то будет выступать как единственная акцентная вещь в образе. Парижанки стараются не перегружать образ украшениями, поскольку это отвлекает внимание и сбивает с толку.

Огромная сумка

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News , Nicola Gleichauf/SIPA/Sipa Press Russia/East News

Француженки любят маленькие аккуратные сумки на каждый день, а большими пользуются, когда идут на пляж либо в магазин за продуктами.

Бесформенный кардиган

Весьма популярный предмет одежды. В гардеробе француженки найдутся разные его модели: длинные, короткие, мелкой и крупной вязки и т. д. Порой его носят как самостоятельную вещь. Модель во французском стиле будет спокойного нейтрального цвета. Также местные женщины не слишком жалуют бесформенные кардиганы без пуговиц. Ведь им не нравится излишне комфортный стиль.

Высокие каблуки и в пир, и в мир

Жительницы мегаполисов и не только часто ездят на велосипедах либо пользуются общественным транспортом. Поэтому они часто выбирают удобную повседневную обувь: универсальные эспадрильи, лоферы, кроссовки или туфли на низком каблуке.

Обтягивающая одежда

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В этой стране нечасто встретишь даму в слишком тесной одежде. Местные красавицы предпочитают более свободные вещи. Ведь они не сковывают движения, а потому в них намного удобнее. Обтягивающая одежда не льстит вам, а подчеркивает каждую складку. Такой костюм или платье поведает вашему окружению совсем не то, что вам хотелось бы.

У жительниц скандинавских стран, а также Японии и Кореи тоже немало секретов стиля. Предлагаем вам почитать о них в наших статьях.