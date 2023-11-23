10 фишек японок, которые в плане стиля наступают на пятки великим кутюрье

Считается, что уличный стиль в стране восходящего солнца имеет много общего с европейской высокой модой. Разбираемся, какие же особенности гардероба местных женщин помогли им заслужить такую оценку.

1. Обожают многослойность в одежде

Японки с удовольствием используют многослойность. Такой прием позволяет создавать интересные комбинации из различных текстур, расцветок и форм, придавая образу глубину. Кроме того, это практично в условиях переменчивой погоды. В последнее время среди местных женщин стало популярно повязывать обычную рубашку или кофту вокруг талии — такая себе многослойность за пару секунд.

2. Предпочитают широкие брюки

Если вы встретите в Японии женщину в джинсах скинни или легинсах, то, скорее всего, она окажется иностранкой. Ведь среди местных столь обтягивающая одежда не в почете. Японки предпочитают брюки свободного кроя. Они стараются подбирать одежду так, чтобы она была не только модной, но и комфортной. Кроме того, они привыкли к просторным традиционным нарядам (взять хотя бы кимоно).

3. Любят одежду в клетку и горошек

Японки особенно неравнодушны к нескольким типам паттернов: рисунку «в горошек», который называется «мидзутама», и к клетчатым тканям. В клетку могут быть не только рубашки или юбки, но даже платья, свитеры или целые комплекты одежды. Причем особенно популярными становятся варианты этого узора приглушенных цветов.



4. Носят оверсайз



Японки предпочитают закрывать плечи и не любят подчеркивать фигуру. Даже если местная модница надевает майку на тонких бретельках, сверху она еще что-то накинет. Поэтому свободный фасон — самое то. Кроме того, одежда оверсайз обеспечивают легкость движений, что важно для людей, привыкших к культуре кимоно.

5. Выбирают длинные пальто

Все чаще на японских модницах можно заметить не укороченные, а длинные пальто. Местные женщины довольно миниатюрны, а такой фасон визуально вытягивает силуэт.

6. Покупают длинные юбки

Многие девушки носят короткие юбки. Они считаются более приемлемыми, чем короткие шорты, в которых часто щеголяют приезжие. Но большинство местных женщин предпочитает длинную одежду, в том числе юбки. Особенно актуальны фасоны типа «русалка» — это юбки, которые расширяются к низу, словно хвост русалки. Модели с разрезом тоже в почете. Часто дамы сочетают такие юбки с кардиганами.

7. Не боятся экстравагантного декора

Драпированные ткани, полупрозрачный тюль, люрекс и многообразие текстур — все это японские женщины с легкостью обыгрывают в своих образах. Такой подход позволяет сделать наряд интересным и утонченным. Японки все делают аккуратно и не перегибают палку. Например, они могут дополнить плотные брюки тончайшей полупрозрачной накидкой, и в образе уже появится изюминка.

8. Надевают сарафаны поверх одежды

Японские женщины просто обожают сарафаны. Но обычно они надевают их поверх кофт с длинным рукавом. Такой комплект отлично вписывается не только в летний, но и в осенний гардероб. Заядлые модницы любят еще и бархатные сарафаны.

9. Имитируют французский стиль

Оказывается, японки любят использовать в гардеробе элементы французского стиля. Например, полосатые водолазки и кофты. Некоторые любители моды отмечают, что в холодное время года местные женщины предпочитают одежду с более яркими и широкими полосами. А вот француженки зачастую выбирают темные цвета и предпочитают удобство красоте.

10. Избегают контрастных сочетаний

Есть еще одна хитрость, благодаря которой гардероб японки всегда выглядит гармонично и утонченно. Местные женщины предпочитают нейтральные цвета. Они стараются не носить контрастную одежду и не любят сочетания «вырви глаз». При этом в Японии существует множество субкультур, представители которых нарушают эти условные правила, но это уже совсем другая история.