13 историй об аллергиях, которые точно можно использовать, как лекарство от скуки
Истории
1 час назад
В наше время существует немало людей, которым приходится мириться с аллергиями. Явление малоприятное, и поэтому все, что остается несчастным, — поведать о своей жизни в сети.
- Я знаю человека, у которого аллергия на слонов. Как и у его дочери. У них обоих было несколько необъяснимых аллергических реакций в цирке и зоопарке, и им понадобилось время, чтобы понять, что их причиной были именно слоны. © viennawaits88 / Reddit
- Везла кота в ветклинику на такси, выбрала опцию "Перевозка животных" (она с доплатой). Погрузились, поехали. На полпути водитель начал непрерывно чихать, тереть глаза, нос чесать. Я спрашиваю:
— Вы в порядке?
— Да, просто аллергия на животных.
— Так я же отметила, что везу животное, зачем вы заказ взяли?
— А где я дополнительную копеечку заработаю?
Высаживать отказался, скорость не сбавлял. Когда приехали, вернул мне часть денег, чтобы я не снижала ему рейтинг. © CatherineGreen / Pikabu
- У меня аллергия на зубную пасту. Не страшно, но нос на пару минут закладывает после чистки зубов. А если новую зубную пасту покупаю, то вообще как с простудой могу проходить какое-то время. И всякий раз, когда я в детстве говорила об этом людям, они думали, что я просто придумываю оправдания, чтобы зубы не чистить. © ShadyWoods822 / Reddit
- У меня аллергия на кошек. Дома их нет, к друзьям с животными не ходим. А тут начались симптомы. Подумала, соотнесла с графиком мужа, нагрянула домой неожиданно. А там — любовница. Кошатница, вся с ног до головы в шерсти. Мне стоять рядом больно было, пока она собиралась. © Подслушано / Ideer
- Оказалось, что у меня аллергия на кунжут. Ну, тот, которым еще булочки в бургерах украшают. А я вообще не понимаю, как это возможно, потому что я ем его всю жизнь, и никаких реакций организма не было. Но анализы показывают, что аллергия все-таки имеется. © Dawson_Ramos / Reddit
- Если я окажусь рядом с большим магнитом или надену браслет с ним, то у меня сразу же начнет колотиться сердце и закружится голова. Однажды я была в музее науки, и когда я зашла в очередной зал, то сказала своей сестре: "Здесь есть большой магнит". Она не поверила, что я могу его «почувствовать», но в итоге я оказалась права. © rad2themax / Reddit
- Сказала другу, что люблю киви, но раздражает, что от него щиплет язык, и в целом рот немеет. Я думала, что это нормально, ну как от ананаса немного язык покалывает, знаете? Оказалось, что это вообще не норма. © sweetpoison02 / Reddit
Но ведь правда же от киви язык щиплет, будь он даже самый зрелый! И в горле еще чешется.
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- Аллергия на воду. Кожа зудит еще полчаса, если я постою под душем или намокну под дождем. Не то чтобы это было прям большой проблемой, но в разговоре я смело могу сказать: “Ой, у вас аллергия на бананы? Это, должно быть, трудно. А у меня аллергия на 3/4 поверхности планеты, но давайте поговорим о вашей проблеме”. © Clapperoth / Reddit
- А у меня проблема со стиральными порошками. Есть только одна фирма, которая мне подходит. Иногда реакция бывает, если я просто дышу и сижу на стульях в доме, где пользуются другими порошками. © Kiya-Elle / Reddit
- Живу одна. В доме слышимость хорошая. Недавно началась аллергия, и теперь я постоянно чихаю по 3–4 раза подряд. Сегодня утром в уборной опять пробило на чих, и перед четвертым разом слышу мужской голос: "И теперь контрольный!" Спросонья не поняла, откуда взялся этот голос! Испугалась настолько, что выбежала сразу же из дома! Дошло только к вечеру... Только сейчас стала задумываться о картонных стенах. © Подслушано / Ideer
- Приблудилась кошка, взял домой. Постоянно чихает, глаза воспаленные. Показал ветеринару. Не разобрался, в чем причина. Потом еще одному. И еще… В конце концов, знаете, что у нее оказалось? Аллергия на кошачью шерсть! У кошки! Ну и что мне теперь с ней делать? © fantascop / Pikabu
Ну душ это понятно, а пить теперь тогда как?... Тоже с аллергией? Я вот например без воды не могу. Мне ни чая не надо, ни кофе, ни компота, была бы вода простая. А с аллергией как быть?
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- На прошлой неделе делали операцию. Лежу на операционном столе. Приходит мужик — оказалось, анестезиолог. Спрашивает: "На что аллергия?" Я: "На клубнику". Он серьезно так остальным врачам: "Слышали? Сегодня наркоз без клубники будет!" Все ржали, кроме меня! © Подслушано / Ideer
- Сегодня мой молодой человек сделал мне предложение. Одна беда — ночью началась сильная аллергия, пальцы на правой руке опухли. Конечно же, кольцо не налезло, зато вместо него на пальце красуется кольцо от ключей со стикером “бриллиант”. Романтик мой. © Подслушано / Ideer
А если у вас аллергия на нехватку историй, то держите еще подборку — в этот раз про врачей.
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