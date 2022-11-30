10 звезд, которые спустя годы повторили свои культовые образы и произвели настоящий фурор

Да, машину времени еще не изобрели, но некоторые голливудские знаменитости заставляют нас в этом периодически усомниться. Особенно в те моменты, когда они по прошествии многих лет воссоздают свои же знаковые образы из кино или с красных дорожек и выглядят при этом лучше прежнего. Немудрено, что после таких выходок весь интернет только их и обсуждает.

Сара Джессика Паркер

Во 2-м сезоне сериала «И просто так» фанатов истории Кэрри Брэдшоу ждет настоящий сюрприз. Сара Джессика Паркер предстанет в нем в том самом культовом платье Vivienne Westwood, в котором ее героиня должна была выйти замуж за мистера Бига в ленте 2008 года. В этот раз образ Кэрри дополнили яркими бирюзовыми перчатками из шелка, переходящими в накидку с открытыми плечами.

Пэрис Хилтон

На свой 21-й день рождения Пэрис Хилтон организовала сразу 5 вечеринок в 5 городах: Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Самым запоминающимся праздничным образом стало платье в стразах и чокер с кристаллами, в котором Пэрис посетила вечеринку в Лондоне. Спустя 15 лет Пэрис решили воспроизвести образ, ставший ни много ни мало поп-культурным феноменом.

Шер

В 2017 году на премии Billboard Music Awards Шер должна была получать награду как икона музыкальной индустрии. По этому случаю певица решила порадовать поклонников своим не менее иконичным образом, в котором она блистала в конце 80-х: объемная прическа из черных локонов, купальник, высокие сапоги и небрежно накинутая байкерская куртка. И все же Шер умеет повернуть время вспять, чтобы она там ни пела в своем одноименном хите.

Рита Морено

AP/East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

В 2018 году актриса, певица и танцовщица Рита Морено предстала на красной дорожке «Оскара» в наряде, который она уже надевала 56 лет назад. Именно в этом платье в 1962 году она поднялась на сцену за своей наградой в номинации «Лучшая актриса второго плана». Наряд был немного усовершенствован, но все так же подчеркивал все достоинства Морено.

Ким Кардашьян

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Ким регулярно украшает передовицы модных изданий своими луками. Однако ее платье с цветочным принтом на Met Gala 2013 стало одним из самых спорных модных решений. Критики сравнивали наряд с обивкой дивана, а имя звезды фигурировало в многочисленных подборках самых плохо одетых знаменитостей. Но Ким нашла что ответить хейтерам. Она не только назвала этот образ одним из своих любимых, но и повторила его, когда была беременна вторым ребенком.

Гвинет Пэлтроу

Над некоторыми женщинами время будто не властно. И Гвинет Пэлтроу, которая повторила собственный образ 25-летней давности, тому очередное доказательство. Да, речь идет про тот самый костюм Gucci из красного бархата, созданный Томом Фордом. В 1996 году Гвинет в таком наряде пришла на церемонию вручения премии MTV VMA, а в 2021-м — на показ Gucci в Лос-Анджелесе, посвященный 100-летию модного дома.

Кармен Электра

Когда в 2013 году перед Кармен встал выбор, в каком образе идти на телевизионное шоу, посвященное Хеллоуину, она, недолго думая, облачилась в знаменитый наряд ее героини из сериала «Спасатели Малибу». Думается, что недовольных таким костюмом не нашлось ни в студии, ни среди зрительской аудитории.

Алисия Сильверстоун

Желтый клетчатый костюм с длинными белыми гольфами — это один из самых узнаваемых и часто копируемых образов из 90-х, который нам подарила романтическая комедия «Бестолковые». В 2018 году Алисия Сильверстоун на радость всем фанатам решила отдать дань уважения кинокартине, повторив свой культовый наряд во время выступления на шоу Lip Sync Battle.

Гвен Стефани

В прошлом году по случаю 25-летнего юбилея хита группы No Doubt «Don’t Speak» вокалистка коллектива Гвен Стефани повторила свой знаменитый образ из клипа с синим платьем в белый горошек. Она дополнила его золотыми украшениями, колготками в сеточку и белыми ковбойскими сапожками.

Дженнифер Лопес

Платье, в котором 30-летняя Дженнифер Лопес появилась на церемонии «Грэмми» в 2000 году, сразу стало культовым. По словам бывшего председателя совета директоров Google Эрика Шмидта, именно благодаря этому наряду появился поиск изображений Google Images. В том году люди чаще всего искали в поисковике именно платье Лопес на «Грэмми», и разработчики поняли, что нужно двигаться дальше и создавать сервис с картинками. Повторила свой успех Лопес еще дважды. Спустя 14 лет она интерпретировала легендарный образ для выступления в Нью-Йорке. А в 50-летнем возрасте надела новую версию того самого платья на показе Versace.