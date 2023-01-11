11 пар звезд, которые родились в один год, и мы не можем в это поверить
У некоторых людей такие лица, которые, кажется, вообще не подвержены возрастным изменениям. Одни используют инъекции ботокса и иные процедуры, а другие гордо позволяют времени рисовать морщинки на их лицах. Поэтому бывает так, что люди, которые родились в одном году, совсем не выглядят как ровесники, и наша подборка доказывает это как нельзя лучше.
1. Дженнифер Гарнер и Майя Рудольф (родились в 1962 году)
2. Сара Джессика Паркер и Элизабет Хёрли (родились в 1965 году)
3. Джим Керри и Том Круз (родились в 1962 году)
4. Дениз Ричардс и Вайнона Райдер (родились в 1971 году)
5. Джиллиан Андерсон и Люси Лью (родились в 1968 году)
6. Кэтрин Зета-Джонс и Дженнифер Лопес (родились в 1969 году)
7. Шарлиз Терон и Кейт Уинслет (родились в 1975 году)
8. Уильям Забка и Бен Стиллер (родились в 1965 году)
9. Деми Мур и Джоди Фостер (родились в 1962 году)
10. Эмма Стоун и Рианна (родились в 1988 году)
11. Клэр Дэйнс и Кейт Хадсон (родились в 1979 году)
Какое из этих сравнений, на ваш взгляд, наиболее впечатляющее?
Фото на превью Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
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