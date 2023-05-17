11 хитростей, благодаря которым итальянки даже после тяжелого дня выглядят как королевы

Италия — родина многих именитых модных домов, например Armani, Versace, Prada, Gucci. Поэтому немудрено, что женщины этой страны славятся своим великолепным чувством стиля и особой красотой. Вот и нам захотелось узнать об особенностях их ухода за собой и о правилах стиля, которым они следуют, чтобы всегда оставаться роскошными.

1. Предпочитают натуральные брови

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News , Mondadori Portfolio / Sipa USA / East News

Важный секрет красоты, передаваемый из поколения в поколение местными женщинами, — не трогать брови. Итальянки стремятся сохранить естественность этой части лица и не гоняются за идеально аккуратной формой. Если они используют пинцет, то не делают акцент на изгибе бровей, предпочитая естественную и слегка округлую форму.

2. Пользуются сухим шампунем

Итальянки могут гордиться своей густой роскошной шевелюрой. Однако они верят, что частое мытье волос вредит им, так как шампунь не только смывает грязь, но и удаляет важный защитный слой. Вместо этого женщины предпочитают освежать свою прическу с помощью сухого шампуня, и только потом прибегают к обычному мытью. Они также стараются сушить волосы естественным образом, не пользуясь феном.

3. Носят только черные колготки

Капроновые колготки телесного цвета считаются здесь модным табу. Многие женщины предпочитают не носить их вообще или выбирают темные изделия. Модные эксперты разделяют это мнение, считая, что бежевые колготки действительно могут испортить образ.

4. Имеют в гардеробе белую футболку на все случаи жизни

Szymon Brzoska / East News , Anna Ferzetti / agefotostock / East News

Классическая белая хлопковая футболка — вещь, которую можно найти в гардеробе большинства итальянских модниц. Этот базовый элемент одежды является универсальным и подходит для любых ситуаций. С помощью футболки можно создать романтический или деловой образ, так как она сочетается с любыми брюками, юбками и костюмами.

5. Не экономят на красивом белье

Итальянские женщины утверждают, что, независимо от того, насколько дорогим является наряд, образ не будет великолепным, если нижнее белье под ним слишком скромное. Поэтому они всегда предпочитают надевать роскошные комплекты. Будучи невидимым для окружающих, изысканное белье способно подарить своей обладательнице горделивую осанку и уверенность в себе — в этом итальянки уверены.

6. Дополняют легкие платья черными деталями

Обычно, когда наступает долгожданное тепло и девушки надевают светлые сарафаны, они стараются не утяжелять образ черными туфлями и сумками. В Италии же подход совершенно иной: здесь женщины, напротив, стремятся избежать ассоциаций с пляжем и ищут способы соответствовать городскому стилю. Они сочетают легкое белое платье с черными аксессуарами: ремнем, сумкой, обувью. Или же дополняют свой наряд черным жакетом или курткой, чтобы создать контраст.

7. Не отказываются от каблуков даже на прогулке

prometeus / easyfotostock / East News , Szymon Brzoska / East News

Здесь женщины предпочитают носить обувь на каблуках даже в ситуациях, когда кроссовки или кеды были бы куда более практичным выбором. Они уверенно ходят по брусчатке в элегантных туфлях и даже ездят в них на велосипеде. Каблуки могут иметь разную высоту, но важно, чтобы они были устойчивыми. Женщины никогда не экономят на обуви, рассматривая ее как важный элемент своего образа. Они выбирают комфортную пару кожаных туфель и гордо демонстрируют их на улицах.

8. Добавляют образу романтики с помощью шелкового платка

Французские и итальянские девушки разделяют любовь к шелковым шейным платкам, которым находят множество самых разных применений. Они завязывают их вокруг шеи, носят как повязку на голове, украшают ими ручки своих сумочек и даже используют в качестве пояса. Этот аксессуар придает образу романтичности и свежести, и итальянки не упускают случая надеть его.

9. Любят одежду с блестками, но есть одно но

KVS / Pedro Andrade, PacificCoastNews.com / EAST NEWS , EAST NEWS

Итальянские модницы не прочь добавить немного блеска в свои наряды с помощью страз или пайеток. Однако, если обувь или одежда уже сверкают, остальные элементы стиля должны быть более сдержанными. Но существует одно важное правило, которому женщины безоговорочно следуют: все эти блестящие детали допустимы только после наступления темноты. В течение дня пайетки и стразы считаются в Италии табу.

10. Используют оливковое масло для ухода за кожей

Оливковое масло хорошо не только в качестве заправки для салата. Жительницы Италии отлично знают, что оно богато витамином Е, и вовсю используют его для ухода за кожей. Некоторые любят наносить его на кончики волос после мытья — это позволяет сохранить их блеск.

11. Тщательно следят за своим маникюром

В большинстве своем жительницам Италии важен тактильный контакт, они любят прикасаться к предметам, жестикулировать. Поэтому им крайне важно, чтобы ногти всегда были ухожены. Вместо того чтобы обрезать кутикулу на ногтях, дамы пользуются кремом для ухода за ней. Он делает ногти блестящими, здоровыми, смягчает кожу, да и просто приятно пахнет. Многие женщины тут отдают предпочтение одним и тем же цветам лака, а некоторые еще и везде носят его с собой. Это на тот случай, если нужно будет срочно подновить маникюр.