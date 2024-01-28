11 видов маникюра, о которых давно пора забыть, ведь они портят весь образ

Когда мы взаимодействуем с окружающими, наше внимание привлекает не только лицо, но и руки. Не последнюю роль в этом играет маникюр. Тенденции в покрытии ногтей меняются не так часто и иногда мастера предлагают устаревшие техники. А некоторые виды дизайнов, вне зависимости от моды, просто портят образ. Мы решили разобраться в этой теме и понять, какой маникюр лучше не делать вовсе.

Акцентные ногти

Маникюр, где дизайн делался только на нескольких пальцах, был популярен очень долгое время. Однако теперь он больше не актуален. Сейчас лучше выбрать минималистичный дизайн или дизайн на все пальцы.

Цветочные узоры

Сухоцветы на ногтях могут смотрятся очень изящно и придают изюминку маникюру. Крупные наклейки с цветами, напротив, неактуальны и не имеют ничего общего со стилем. И, если честно, такой дизайн выглядит немного топорно и напоминает разноцветные обои.

Акриловые ногти

Маникюр, выполненный в этой технике, всегда подразумевает под собой наращивание ногтей. Акриловые ногти могут быть очень длинными и позволяют наносить на них различные виды нейл-арта вплоть до объемных композиций. Однако, по мнению экспертов, такой маникюр уже давно не считается стильным. К тому же с ним крайне неудобно заниматься повседневными делами. Заменой акриловым ногтям может стать гелевое покрытие. Оно имеет более естественный и ухоженный вид.

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Стикеры для ногтей

Еще недавно наклейки на ногтях были заметным трендом. Однако со временем многие поняли, что стикеры очень быстро начинают отслаиваться и маникюр выглядит крайне неопрятно. Специалисты по маникюру предлагают вместо этого отдавать предпочтение рисункам на ногтях. Можно прибегнуть также к нестандартному способу: использовать сухоцветы, покрывая их сверху прозрачным лаком.

Маникюр с пирсингом

Когда только появился тренд на проколотые ногти с подвесками, многим это казалось крутым. Однако очень скоро и бьюти-блогеры, и обычные люди стали отмечать, что такой маникюр выглядит скорее странно, чем красиво. К тому же, если не знать, как правильно сделать прокол, можно испортить ноготь.

Матовое покрытие

Ногти без глянцевого блеска может быть и выглядят необычно, однако на таком покрытии чаще всего образуются сколы, оно быстрее выцветает. Это выглядит неряшливо и не добавляет лоска образу. Но его можно заменить «бархатным» маникюром. Такой эффект создается с помощью мелких магнитных частиц в лаке, но глянцевое покрытие дольше не скалывается и выглядит роскошно.

Темные лаки для ногтей

Темные оттенки лака для ногтей могут придать образу стиля. Однако есть нюанс: черные, темно-синие и бордовые оттенки подчеркивают морщинки и пигментные пятна на коже, придавая ей бледный и тусклый вид. Поэтому специалисты считают, что лучше оставить привычку использовать темные лаки в прошлом. Лучше выбирать аккуратные нюдовые и нейтральные оттенки или, наоборот, яркие цвета (например, ярко-красный).

Французский маникюр

Кажется, что классический френч с прозрачным покрытием и белым кончиком ногтя — это классика. Однако, по мнению экспертов, в прошлом году такой маникюр устарел. Однако сейчас есть новые техники французского маникюра с цветным кончиком или в технике омбре.

Животный принт

Животные принты были также довольно популярные в последнее время. Но сейчас такой маникюр всем надоел, он выглядит устаревшим и безвкусным. Некоторые считают, что такой рисунок — это перебор в дизайне ногтей.

Маникюр с эффектом потресканности

Хотя трещины на маникюре обычно ассоциируются с неряшливостью, появление тренда на искусственные трещины (кракелюр) в какой-то момент внезапно стало трендом. Идея изначально кажется оригинальной и необычной, однако на практике такой маникюр далек от элегантности и выглядит небрежно.

Любые виды глиттера

Некоторые мастера маникюра утверждают, что маникюр с глиттером уже устарел. И действительно, чересчур блестящие ногти выглядят вызывающе, они приемлемы, разве что, на новогодней вечеринке. Однако это совсем не повод отказаться от блесток. Просто теперь маникюр с ними должен быть более спокойным и минималистичным.