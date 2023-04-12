12 дочерей топ-моделей, которые пошли по стопам своих мам и сегодня покоряют подиумы

Достаточно часто дочери и сыновья знаменитостей идут по стопам родителей. Недаром многие популярные профессии славятся династиями: актеры, певцы, спортсмены. Модельный бизнес не исключение: сегодня на модных показах блистают девушки, чьи мамы в молодости дефилировали по подиуму и красовались на обложках журналов.

Сестры Джиджи и Белла Хадид, дочери Иоланды Хадид

Netflix / Courtesy Everett Collection / East News , Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Мама известных сестер Беллы и Джиджи Хадид и их брата Анвара работала моделью на протяжении 15 лет, прежде чем решила посвятить все свое время семье. Иоланда родилась в Нидерландах, но после того как в 1994 году вышла замуж за Мохаммеда Хадида, переехала в Лос-Анджелес. Старшая дочка Иоланды, Елена, которую весь мир знает под именем Джиджи, начала модельную карьеру в 2 года. Малышку заметил креативный директор Guess. А младшая, Белла, стала работать моделью с 16 лет, приняв участие в рекламном проекте.

Лила Грэйс Мосс, дочь Кейт Мосс

Кейт Мосс было 14 лет, когда в аэропорту ее заметили представители модельного агентства и пригласили попробовать себя в качестве манекенщицы. Ее дочь Лила Грэйс Мосс-Хак, которая родилась в 2002 году, пошла по стопам матери и с 14 лет работает в модельной индустрии. Интересно, что Кейт не хотела, чтобы Лила повторила ее путь, но при этом не препятствовала выбору дочери.

Эмбер Ле Бон, дочь Ясмин Ле Бон

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Ясмин Ле Бон — одна из самых популярных моделей 1980-х годов. Ее отец — иранец, а мама — англичанка. В 1985 году, после года отношений, Ясмин вышла замуж за вокалиста музыкальной группы Duran Duran. У пары родились 3 дочери, старшая из них, Эмбер, стала моделью. При этом Эмбер получила образование в сфере музыки, истории искусств и фотографии.

Систин Роуз Сталлоне, дочь Дженнифер Флавин

Дженнифер Флавин, будущая фотомодель и жена актера Сильвестра Сталлоне, родилась в многодетной семье, ее овдовевшая мать в одиночку занималась воспитанием семерых детей. С 19 лет Дженнифер работала в модельном агентстве. А в 1997 году вышла замуж и родила трех дочерей. Систин Сталлоне, средняя дочь Дженнифер, впервые появилась на модном показе в 2016 году. Также она пробовала себя в качестве актрисы. А спустя 2 года Систин поступила в университет, чтобы получить образование в области коммуникаций.

Илона Смет, дочь Эстель Лефебюр

LaurentVu / SIPA / East News , J.M. HAEDRICH / SIPA / Sipa Press / East News

Французская модель и актриса Эстель Лефебюр начала свою карьеру в 1980-х. В течение 11 лет она была замужем за певцом Дэвидом Холлидеем, родила двух дочерей. А когда Эстель было 45 лет, у нее родился сын. Одна из дочерей Эстель, Илона, стала моделью. Илона, как и ее мать, была выбрана лицом известного косметического бренда. Сегодня девушка планирует стать режиссером и снять свой собственный фильм ужасов.

Джорджия Мэй Джаггер, дочь Джерри Холл

Ik Aldama / DPA / East News

Супермодель Джерри Холл часто появлялась на обложках журналов, и к 1977 году их накопилось уже 40, включая итальянские Vogue и Cosmopolitan. Она была замужем за солистом британской группы Rolling Stones Миком Джаггером, у них родилось четверо детей. Дочка Джерри, Джорджия, пошла по стопам матери. В 2008 году девушка подписала контракт с крупным модельным агентством и стала весьма известной в мировой модной индустрии. Джорджия участвовала в модных показах Tommy Hilfiger, Miu Miu, Versace, Fendi, Tom Ford, Louis Vuitton, Marc Jacobs и других брендов.

Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд

JULIEN DE ROSA / AFP / East News , Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Дочь одной из самых известных топ-моделей мира Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, смело идет по стопам матери. Она дебютировала на подиуме в 16 лет и стала сотрудничать с такими известными модными домами, как Marc Jacobs, Burberry, Prada, Chanel, Givenchy, Saint Laurent, Valentino и Versace. И уже успела появиться на обложках семи международных изданий журнала Vogue. Когда Кайю сравнивают с матерью, девушка воспринимает это как самый большой комплимент.

Сейлор Бринкли Кук, дочь Кристи Бринкли

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News , AP / East News

Кристи было 19 лет, когда ее заметил известный фотограф. С тех пор ее фото можно найти на более чем 500 обложках журналов. С 1985 по 1994 год она была замужем за известным музыкантом Билли Джоэлом, который не раз снимал супругу в своих музыкальных клипах. Журналы Allure и Men’s Health назвали Кристи одной из самых привлекательных женщин всех времен. Ее младшая дочь, родившаяся в 4-м браке, Сейлор, сначала хотела стать спортсменкой. Девушка сопровождала мать на съемки, где ей и предложили попробовать себя в качестве модели. Позже Сейлор снималась для таких изданий, как Vogue и Sports Illustrated, а также выходила на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке и принимала участие в показах Dolce and Gabbana.

Лили Макменами, дочь Кристен Макменами

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News , Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

В детстве одноклассники часто дразнили Кристен из-за ее худобы. Позже девушка бросила колледж, чтобы работать манекенщицей. Даже после многочисленных отказов модельных агентств она продолжила идти к своей мечте. Однажды ей даже предложили сделать пластическую операцию, но тем не менее ей удалось подписать контракт. В итоге Кристен стала сотрудничать с ведущими домами мод. Дочь Кристен, Лили, с детства появлялась в матерью на модных показах. Когда девушке было 18 лет, она переехала в Париж, где работала официанткой до того, как стала моделью. Сегодня Лили сотрудничает с такими брендами, как Louis Vuitton, Fendi, Jean Paul Gaultier и другими.

Анна Кливленд, дочь Пэт Кливленд

Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News , Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Пэт Кливленд получила билет на олимп моды случайно: ее заметили на платформе метро и пригласили на экскурсию в офис журнала Vogue. Пик ее карьеры пришелся на 1960–1970-е годы. Однажды главный редактор журнала Vogue даже написал о ней: «Она — супермодель всех времен». Дочь Пэт, Анна, впервые появилась на подиуме в возрасте 5 лет в компании мамы. «Моя мать вдохновляет. Но во многих отношениях мне труднее в этом бизнесе», — говорит девушка, которая сегодня является востребованной моделью.

Лени Клум, дочь Хайди Клум

Когда Хайди было 19 лет, друг убедил ее принять участие в модельном конкурсе. Девушка победила и подписала контракт с модельным агентством. Она снималась для международных журналов и участвовала в показах самых известных брендов. Закончив карьеру манекенщицы, Хайди стала телеведущей таких крупных шоу, как «Проект „Подиум“» и «Топ-модель». В 2003 году Хайди встречалась с директором команды «Формулы-1» Флавио Бриаторе, но как только узнала, что беременна, они расстались. Вскоре будущая мать полюбила музыканта Сила. Он присутствовал на родах, а затем воспитывал Лени, дочь Хайди, как свою родную. Когда девочке было 12 лет, она получила первое приглашение работать моделью, но Хайди запретила ей. Позже Лени все же стала манекенщицей, заключив контракты с Dior и GHD, однако продолжила при этом изучать дизайн интерьера в колледже.