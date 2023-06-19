12 крутых знаменитостей, которые чихать хотели на чье-то там мнение и с гордостью носят свою седину

У многих людей седина ассоциируется со старостью, хотя она может появиться в любом возрасте и по разным причинам. Но как бы то ни было, большинство нервничает при виде появления первых седых волос и всячески пытается их скрыть. К счастью, среди звезд находятся те, кто совершенно не стыдится серебряных прядок и своим примером доказывает, что они могут выглядеть великолепно.

Сальма Хайек

Evan Agostini / Invision / East News

Не так давно Сальма поделилась с поклонниками своей фотографией, на который были заметны морщинки и седина. Она подписала ее так: «Я просыпаюсь и считаю, сколько морщин и седых волос прибавилось этим утром». И действительно, актриса совершенно не стесняется серебряных прядок, более того, она называет их «белыми волосами мудрости».

Хилари Бертон

Звезде «Холма одного дерева» 40 лет, и она и думать не собирается о том, чтобы закрасить седину. В соцсети она написала, что у нее на это просто нет времени.

Энди Макдауэлл

Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News

Энди рассказала, что начала седеть несколько лет назад. Она решила, что не будет это скрывать, хотя ее менеджеры были против и утверждали, что «еще не время». Актриса призналась, что никогда еще не чувствовала себя такой сильной и честной: «Я принимаю себя такой, какая я есть, и мне от этого так легко. Думаю, седина мне даже идет». Под одним из своих постов в соцсети она также написала, что не собирается стыдиться своего возраста.

Рита Морено

Вы можете поверить, что Рите уже 91 год? Вот и мы нет. Актриса выглядит потрясающе, и седина совершенно не портит ее образ.

Дженнифер Энистон

В 2009 году актриса в интервью рассказала, что когда обнаружила свой первый седой волос, то это выбило ее из колеи и даже довело до слез. Но сейчас Дженнифер гораздо проще относится к этому естественному процессу. Она подкрашивает волосы, но не стремится закрасить каждый серебряный волосок и даже позволяет седине отрасти.

Эрин О’Коннор

У британской модели тоже нет проблем с принятием седины. Периодически она ее закрашивает, а порой и дает отрасти.

Кристен Макменами

Кристен рассказала, что отпустила седину, потому что хотела упростить себе жизнь и не бегать постоянно в салон на окрашивание корней. Модель поразилась тому, как великолепно выглядят теперь ее волосы.

Джессика Бил

Актриса с гордостью продемонстрировала седые корни на одной из красных дорожек. Большинство актрис никогда бы этого не допустили, но Джессика не большинство.

Паулина Поризкова

Модель уже давно наслаждается своей сединой. Однажды она даже расстроилась из-за того, что седых волос у нее не так много. Паулина часто пишет о том, что следует принимать свой возраст, и считает, что лучше тратить силы не на то, чтобы скрыть его, а на то, чтобы заставить на себя работать.

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин подкрашивает волосы, но не скрывает, что у нее есть и седые. На одной из красных дорожек в ее прическе отчетливо виднелись серебряные волоски, и актрису это нисколько не беспокоило.

Фрэнсис Макдорманд

Вот уж кто точно и не подумает смущаться седых волос, так это Фрэнсис. Она уже давно предпочитает естественную красоту и даже на ковровые дорожки спокойно приходит без макияжа.

Сара Джессика Паркер

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Сара Джессика Паркер не видит в седине ничего особенного. Она даже раздражается, когда кто-то называет ее за это смелой. Серебряные прядки актриса не закрашивает потому, что не желает постоянно бегать к парикмахеру: «Я не собираюсь каждые 2 недели тратить время на подкрашивание корней». Также в одном из интервью она добавила про старение следующее: «Я знаю, как я выгляжу. Я ничего не могу с этим поделать. И что мне теперь делать, перестать стареть? Исчезнуть?»

Сару частенько обсуждают за внешность и ее сознательный выбор оставаться собой и не гнаться за голливудскими стандартами красоты. Но она совершенно не переживает по этому поводу и в этом у нее есть чему поучиться.

Фото на превью Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News