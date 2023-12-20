15 раз, когда звезды спрятали в своих образах отсылки к фильмам и персонажам. А мы их проморгали

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Не секрет, что многие знаменитости для своих публичных выходов попросту копируют подиумные образы. Но есть и те, кто всерьез заморачивается над нарядом, зашифровывая в него отсылки к фильмам и персонажам.

Наряд Кейт Бланшетт с каннской премьеры фильма «Как приручить дракона-2» содержал небольшую отсылку к главному виновнику торжества — декор в виде чешуек дракона

0000292/Reporter / East News , AP/East News

В фильме «Там, где раки поют» Дейзи Эдгар-Джонс сыграла девушку, которая жила на болотах. Платье с цветочными аппликациями идеально воплотило образ ее героини на премьере фильма

, © Where the Crawdads Sing / 3000 Pictures and co-producers ANGELA WEISS / AFP / East News

Всеобщее внимание на премьере 4-го сезона «Очень странных дел» привлекла стильная куртка Дэвида Харбора со сценами из сериала

ANGELA WEISS / AFP / East News , Invision / Invision / East News

Для премьеры романтической комедии «Что-то от Тиффани» Зои Дойч выбрала нежное платье мятно-голубого оттенка — фирменного цвета ювелирного дома

Priscilla Grant / Everett Collection / East News

А лоск образу придали ослепительные бриллианты Tiffany & Co.

На премьере сериала «Уэнсдэй» главная звезда вечера Дженна Ортега прошлась по ковровой дорожке в мрачном образе — под стать своей героине и атмосфере фильма

, © Wednesday / MGM Television and co-producers Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

На премьере фильма «Кот в сапогах: Последнее желание» Сальма Хайек привнесла на красную дорожку атмосферу сказки, облачившись в небесно-голубой наряд принцессы

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News , MM/ABACA/Abaca/East News

Александра Даддарио решила перевоплотиться в колдунью в реальной жизни на премьере сериала «Мэйфейрские ведьмы»

Chris Pizzello / Invision / East News

Джейсон Момоа не стал заморачиваться над образом и появился на премьере фильма «Страна снов» в обычной пижаме и экранном плаще своего персонажа

, © Slumberland / Chernin Entertainment and co-producers Chris Pizzello / Invision / East News

Для премьеры 5-го сезона «Короны» в 2022 году Элизабет Дебики, сыгравшая леди Ди, выбрала платье, вдохновленное знаменитым образом Дианы с Каннского кинофестиваля 1987 года

AP / East News , Justin Ng / Avalon / Photoshot / East News

На премьере 2-й части «Черной Пантеры» исполнительница главной роли Летиша Райт почтила память актера Чедвика Боузмана, повторив его образ с церемонии «Оскар-2018»



VALERIE MACON / AFP / East News , Image Press Agency / Sipa USA / East News

Спустя 15 лет после выхода картины «Фрида» Сальма Хайек вновь примерила образ мексиканской художницы на мероприятии, посвященном ее творчеству

Иман Веллани блеснула кроссовками в цвет эмблемы на ее костюме из сериала «Мисс Марвел», в котором актриса исполнила роль девочки, получившей суперспособности

, VALERIE MACON / AFP / East News , © Ms. Marvel / Marvel Studios and co-producers VALERIE MACON / AFP / East NewsVALERIE MACON / AFP / East News

В 2022 году Бри Ларсон посетила открытые кампуса Marvel Avengers в парижском Диснейленде в расшитой ручной вышивкой накидке, напоминающей супергеройский плащ

Castel Franck / ABACA / Abaca / East News , Castel Franck / ABACA / Abaca / East News

А вишенкой на торте стали серьги в форме восьмиугольных звездочек.

Во время промо-тура Марго Робби носила наряды, вдохновленные платьями настоящей Барби

На премьере в Лос-Анджелесе актриса предстала в черном платье, точностью повторяющем наряд куклы 1960-х годов — вплоть до таких деталей, как красная роза на подоле и шифоновый платок.

А клетчатый костюм-двойка с фестиваля CinemaCon отсылал к одному из экранных образов актрисы