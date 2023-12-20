15 раз, когда звезды спрятали в своих образах отсылки к фильмам и персонажам. А мы их проморгали
Не секрет, что многие знаменитости для своих публичных выходов попросту копируют подиумные образы. Но есть и те, кто всерьез заморачивается над нарядом, зашифровывая в него отсылки к фильмам и персонажам.
Наряд Кейт Бланшетт с каннской премьеры фильма «Как приручить дракона-2» содержал небольшую отсылку к главному виновнику торжества — декор в виде чешуек дракона
0000292/Reporter / East News, AP/East News
В фильме «Там, где раки поют» Дейзи Эдгар-Джонс сыграла девушку, которая жила на болотах. Платье с цветочными аппликациями идеально воплотило образ ее героини на премьере фильма
Всеобщее внимание на премьере 4-го сезона «Очень странных дел» привлекла стильная куртка Дэвида Харбора со сценами из сериала
ANGELA WEISS / AFP / East News, Invision / Invision / East News
Для премьеры романтической комедии «Что-то от Тиффани» Зои Дойч выбрала нежное платье мятно-голубого оттенка — фирменного цвета ювелирного дома
Priscilla Grant / Everett Collection / East News
А лоск образу придали ослепительные бриллианты Tiffany & Co.
На премьере сериала «Уэнсдэй» главная звезда вечера Дженна Ортега прошлась по ковровой дорожке в мрачном образе — под стать своей героине и атмосфере фильма
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, © Wednesday / MGM Television and co-producers
На премьере фильма «Кот в сапогах: Последнее желание» Сальма Хайек привнесла на красную дорожку атмосферу сказки, облачившись в небесно-голубой наряд принцессы
NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, MM/ABACA/Abaca/East News
Александра Даддарио решила перевоплотиться в колдунью в реальной жизни на премьере сериала «Мэйфейрские ведьмы»
Chris Pizzello / Invision / East News
Джейсон Момоа не стал заморачиваться над образом и появился на премьере фильма «Страна снов» в обычной пижаме и экранном плаще своего персонажа
Для премьеры 5-го сезона «Короны» в 2022 году Элизабет Дебики, сыгравшая леди Ди, выбрала платье, вдохновленное знаменитым образом Дианы с Каннского кинофестиваля 1987 года
AP / East News, Justin Ng / Avalon / Photoshot / East News
На премьере 2-й части «Черной Пантеры» исполнительница главной роли Летиша Райт почтила память актера Чедвика Боузмана, повторив его образ с церемонии «Оскар-2018»
VALERIE MACON / AFP / East News, Image Press Agency / Sipa USA / East News
Спустя 15 лет после выхода картины «Фрида» Сальма Хайек вновь примерила образ мексиканской художницы на мероприятии, посвященном ее творчеству
Иман Веллани блеснула кроссовками в цвет эмблемы на ее костюме из сериала «Мисс Марвел», в котором актриса исполнила роль девочки, получившей суперспособности
VALERIE MACON / AFP / East News, VALERIE MACON / AFP / East News, © Ms. Marvel / Marvel Studios and co-producers
В 2022 году Бри Ларсон посетила открытые кампуса Marvel Avengers в парижском Диснейленде в расшитой ручной вышивкой накидке, напоминающей супергеройский плащ
Castel Franck / ABACA / Abaca / East News, Castel Franck / ABACA / Abaca / East News
А вишенкой на торте стали серьги в форме восьмиугольных звездочек.
Во время промо-тура Марго Робби носила наряды, вдохновленные платьями настоящей Барби
На премьере в Лос-Анджелесе актриса предстала в черном платье, точностью повторяющем наряд куклы 1960-х годов — вплоть до таких деталей, как красная роза на подоле и шифоновый платок.
А клетчатый костюм-двойка с фестиваля CinemaCon отсылал к одному из экранных образов актрисы
Конечно, собрать все образы в рамках одной статьи было невозможно. Поэтому, если вам понравилась эта статья, обратите внимание на другие материалы:
Фото на превью NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, MM/ABACA/Abaca/East News
AdMe/Культура/15 раз, когда звезды спрятали в своих образах отсылки к фильмам и персонажам. А мы их проморгали
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