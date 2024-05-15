15 бытовых мелочей, которые мы хватаем не глядя, а лучше бы оставили на полке в магазине

Некоторые бытовые мелочи заметно улучшают нашу жизнь и не сильно бьют по карману. Остальные 99% процентов товаров для дома делают ровно наоборот. Они вредят и кошельку, и настроению, и даже здоровью. Мы составили список таких недобросовестных помощников, чтобы вы не тратили свои деньги и душевные силы зря.

Дезинфицирующие салфетки

Влажные салфетки наносят ущерб экологии нашей планеты. Именно они являются основной причиной загрязнения наших морей и рек. Однако это не единственный вред, который может принести этот предмет гигиены. Дезинфицирующие салфетки нельзя использовать аллергикам, поскольку они могут вызвать нежелательную реакцию. Однако даже обычные влажные салфетки нередко способствуют развитию дерматита. Эксперты советуют промывать кожу после их использования, чтобы смыть остатки мыльных веществ. Так риск аллергической реакции будет снижен. А если образ жизни позволяет, замените влажные салфетки мылом и полотенцем.

Ежедневные прокладки

Ежедневные прокладки — настоящий рай для бактерий. Чтобы снизить риск инфекции, врачи советуют менять их регулярно в течение дня. Частота зависит от количества выделений. Прокладки с гелевым абсорбентом лучше оставить на полке. Такой предмет гигиены может вызвать аллергическую реакцию. Если обойтись без ежедневных прокладок никак нельзя, то стоит присмотреться к многоразовым вариантам из хлопка. Многослойные вкладыши обладают большей впитывающей способностью, а еще они не вредят окружающей среде.

Метелка для пыли

Подобные метелки бывают разных видов и производятся из разных материалов — от полипропилена до страусиных перьев. Принцип работы у всех одинаковый: ворсинки притягивают пыль за счет статического электричества. Однако часть ее все же остается на предметах или падает на пол, из-за чего приходится использовать дополнительные средства для уборки. Гораздо проще взять обычные тряпочки или спланировать места хранения так, чтобы пыль в них не попадала.

Вакуумные пакеты

Муся 3 часа назад Тряпочкой совсем неудобно протирать мелкие и лёгкие предметы. А пипидастр прекрасно собирает пыль на себя лёгким движением руки. - - Ответить

Производители вакуумных пакетов обещают нам освободить место в доме. Однако такое решение для компактного и гигиеничного хранения вещей имеет свои минусы. В таких пакетах нельзя хранить верхнюю одежду для зимы. А обычные джинсы и кофты после времени, проведенного без вентиляции, могут потерять товарный вид и приобрести неприятный запах. Стоит дважды подумать, нужны ли вам вакуумные пакеты. Иногда корзина для белья или тканевые боксы на застежках могут быть лучшим решением проблемы.

Бумажные полотенца

Iryna Varenko 3 часа назад О боже! Масло со сковороды тканевым полотенцем! Его же только выкинуть потом! Да и вообще, ладно когда ты один живёшь и только на себя готовишь. А если четыре, пять, семь человек которых нужно накормить? Я ещё и влажные салфетки использую плиту протирать. - - Ответить

В 1931 году Артур Скотт представил миру кухонные полотенца из бумаги. С тех пор они встречаются почти в каждой квартире. Их покупают вместе с туалетной бумагой и бумажными салфетками, и возникает логичный вопрос: зачем? Во-первых, они мало отличаются от других бумажных изделий для дома. Обычная салфетка не уступает в эффективности полотенцу, если нужно быстро вытереть лишнее масло со сковороды, например. Во-вторых, не стоит забывать, что на кухне помимо бумажных изделий обычно есть тканевые полотенца. Они стоят дешевле бумажных конкурентов, но не уступают им в эффективности, когда нужно вытереть руки.

Пылесос для клавиатуры

USB-пылесос — модный гаджет для чистки клавиатуры. Креативность этого устройства не вызывает сомнений. Нельзя сказать то же самое о его практичности. Мы чистим клавиатуру не каждый день. А когда руки доходят до этого, обычно обходимся спринцовкой и салфетками.

Освежитель воздуха

Освежитель воздуха содержит до сотни химикатов, среди которых зачастую попадаются и такие токсичные элементы, как формальдегид. Это вещество может вызывать слезотечение, жжение в глазах и горле, затруднение дыхания и даже приступ астмы. Чтобы избавиться от неприятного запаха в квартире, есть более экологичные способы. Например, можно выстелить дно мусорного ведра кофейной гущей. Аромат кофе возьмет верх даже над самыми неприятными запахами. Еще один вариант — чаша с содой. Сода впитает в себя все зловония.

USB-вентилятор

Вопреки слухам, USB-вентиляторы при правильном использовании не причиняют вреда компьютеру. Однако пользователи заметили, что они и не столь эффективны: некоторые слишком маленькие и ломаются спустя 3–4 дня. Чтобы не страдать от жары, надежнее использовать более мощные вентиляторы либо попробовать другие способы охлаждения, например, выпить прохладной воды.

Очиститель для духовок

Для чистки духового шкафа мы частенько обращаемся к самым агрессивным средствам. Такие формулы могут навредить здоровью. Уже во время чистки у человека может появиться раздражение носоглотки. Дальше — больше. Если не смыть средство со стенок шкафа, при включении оно начнет испаряться и пропитывать собой готовящееся блюдо. Такой очиститель опасен и для самой духовки. Он способен разрушить эмаль и вызвать коррозию, сократив срок службы шкафа. Выход из ситуации есть. Можно чистить духовку домашними средствами. Соедините соду с перекисью водорода и средством для мытья посуды. Такой смесью можно очистить жирные загрязнения.

Салфетки для очистки электроники



Iryna Varenko 3 часа назад Нельзя заменить тряпкой для пыли. Она только размазывает, особенно по монитору. - - Ответить

Этот вид влажных салфеток не приносят ощутимой пользы, но стоит дороже обычных. К счастью, такие салфетки можно смело заменить мягкой тряпочкой для пыли. Просто смочите ее в воде или слабом растворе спирта.

Маска для сна

У маски для сна есть несколько минусов. Такой аксессуар может давить на голову и портить прическу. А еще маска для сна может стать причиной проблем со зрением. Если после пробуждения вы видите мир несколько размытым, от ношения такой маски лучше отказаться.

Бумажный ролик для одежды

Кажется, что липкие ролики для чистки одежды — предмет первой необходимости, особенно если в доме есть животные. Однако на практике все немного не так: некоторые пользователи сети предлагают вместо них использовать скотч, чтобы выходило дешевле, другие — бархатистую щетку для одежды. Последнюю можно использовать по несколько лет, не покупая сменные детали.

Силиконовые шарики для стирки

Силиконовые шарики часто используют для стирки верхней одежды. Только вот делать этого не стоит. Оказывается, что такие шарики предназначены для очистки деликатных тканей. С пуховиком такое средство не справится. Для стирки теплой одежды лучше выбрать мячи для тенниса.

Ножи для масла

Елена Ф 5 часов назад Если он нам достался, то мы его всяко не покупали... Экономисты вы мамкины... 🤣 - - Ответить

Бьемся об заклад, у большинства из нас на кухне можно найти такой нож, доставшийся от мамы или бабушки. Правда, будет сложно вспомнить, когда мы использовали его в последний раз. И это логично, ведь масло для бутерброда весьма эффективно можно отрезать обычным ножом, вилкой или ложкой.

Капсулы для стирки