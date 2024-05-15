19 работников общепита поделились своими историями. И это натуральный анекдот

В сфере общественного питания все члены команды чрезвычайно важны: повара, официанты и менеджеры. Ведь их задача — не только вкусно накормить посетителей, но и предоставить сервис высокого уровня. Правда, порой случаются такие казусы, что работники общепита запоминают их на долгие годы.

У друга жена поваром работала. Далее с ее слов. В ресторане тараканы завелись. Подходит официантка к клиенту, и тут на его лысину с потолка падает таракан. Официантка не растерялась и полотенчиком лысину клиенту протерла, сказав при этом: «Мы вас так любим». В итоге получила пять тысяч на чай. И теперь она каждый раз этому типу лысину протирает. Даже специально шелковое полотенце купила. © КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! / VK

Несколько лет назад пришлось мне поработать в небольшом ресторанчике. Администратором у нас была ну очень пафосная мадам, которая обожала вставлять умные словечки по поводу и без. Как-то раз подходит она ко мне и вручает тонкую тетрадочку, а на обложке огромными буквами написано: «Персоны нон грата». И говорит, чтобы эти имена у меня от зубов отскакивали. Говорю: «Ну ок, а что делать при их появлении? Охрану вызывать?» А она мне выдает: «Дорогая, ты вообще глупая? Это персоны нон грата — самые важные посетители нашего заведения!» И удалилась, приговаривая, что наберут глупых официантов, а ей потом мучиться. © niakris89 / Pikabu

Однажды я работала официанткой и узнала в пришедшем госте пианиста, который недавно играл на выставке одной художницы. О чем я незамедлительно ему сообщила. Дядя не привык, чтобы его узнавали официанты. И шутки ради взял у меня автограф. © Warmi / Pikabu

Есть у нас одна постоянная посетительница, которая почти каждый вечер заказывает хорошо прожаренный стейк со спаржей. И почти постоянно она жалуется на мясо: то слишком жирное, то слишком тонкое, то пережарено или, наоборот, сыровато. Что я только не пробовал, чтобы приготовить стейк для нее идеально. Когда в очередной раз дама вернула его на кухню, я психанул. Приготовил мясо заново до средней степени прожарки, а потом просто засунул его на пару минут в микроволновку. Она съела это с удовольствием и даже дала мне чаевые! © Uzasodinson / Reddit

«Сегодня клиент заказал пиццу без основы — ему очень понравилось».

Я кондитер. Заказали медовик. Я отдала заказ, а через 5 минут пришла администратор и сказала всем: «Сейчас поржем». Далее диалог с клиентом:

— Вы делали медовик?

— Да, а в чем, собственно, дело?

— Доченька нашла волос в медовике, я требую возврата денег.

— Извините! Это не может быть мой волос.

Я снимаю колпак, все видят мою почти лысую головушку. Клиент такая: «Хорошо, у вас на кухне много поваров, может, это их». Администратор зовет всю бригаду — все лысые. У мамки подгорает. Администратор берет ее под руку и ведет за собой. Смотрим на камеры: она вытаскивает из сумки что-то и тычет малой в торт. В итоге мамка заплатила за обед двойную сумму. И все ржали: как на кухне, так и в зале. © КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! / VK

— Вы делали медовик? — Да, а в чем, собственно, дело? — Доченька нашла волос в медовике, я требую возврата денег. — Извините! Это не может быть мой волос. Я снимаю колпак, все видят мою почти лысую головушку. Клиент такая: «Хорошо, у вас на кухне много поваров, может, это их». Администратор зовет всю бригаду — все лысые. У мамки подгорает. Администратор берет ее под руку и ведет за собой. Смотрим на камеры: она вытаскивает из сумки что-то и тычет малой в торт. В итоге мамка заплатила за обед двойную сумму. И все ржали: как на кухне, так и в зале. © КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! / VK Летним вечером за один из столиков села парочка. Заказали на большую сумму. И адекватно вел себя лишь мужчина. Его дама бесилась по поводу каждой мелочи. Ее спутник постоянно ее одергивал. Наконец-то кавалер попросил счет. Он дал чуть больше, чем надо, мол, без сдачи. Но я человек честный, всегда папку со сдачей приношу — мало ли, люди бывают разные. Мужчина уже к тому моменту ушел к машине, а его леди допивала кофе. Я положила на стол папку и отошла. И вижу, что дамочка воровато смотрит по сторонам, а затем вытаскивает деньги из папки, пихает их в сумку и быстро убегает в сторону выхода. Тут она поднимает голову и видит, что ее мужчина все видел. Он молча подошел ко мне, достал кошелек, отсчитал процентов 30-40 от их заказа и вручил мне. Потом приходил еще несколько раз, но уже без нее. © BelleTyrell / Pikabu

Работаю официантом. Гостья за беседой с кавалером совсем не прикоснулась к салату. В мои обязанности входит уточнить причину: может, пересолили, переперчили или не тем соусом заправили. Девушка с улыбкой отвечает, что, мол, просто не голодна, а я могу продать этот салат еще раз. Я поблагодарил и сообщил, что в нашем заведении не принято подавать салат в третий раз. © umorist / Pikabu

Я работаю шеф-поваром в итальянском ресторане высшего класса. Средняя стоимость блюда составляет около $ 50. Одно из наших популярных блюд — лосось. Я готовил его десятки раз, и клиенты восторгаются им. И вот одна дама его заказала, но вернула блюдо нетронутым. Официант рассказал, что гостья заявила: «Это не лосось. Я знаю, как выглядит лосось, и это не он». Потом она заказала стейк средней прожарки. И было опять не то! Ее претензией на этот раз было: «Я заказала среднюю прожарку, а вы принесли мясо, которое еще розовое внутри. Это не средняя прожарка!» Это было настолько абсурдно, что казалось розыгрышем. © ThisCarSmellsFunny / Reddit

«Шеф-повар сказал, что нужно разморозить креветки».

Я работаю бариста уже 5 лет, за это время повидал много разных ситуаций: смешных и не очень. Как-то отрабатывал я свою смену, и один посетитель решил попробовать новый напиток в меню. Это был кофе с сиропом и экстра большой порцией сливок сверху. Не видя, где заканчиваются сливки, а где начинается кофе, парень делает огромный глоток, и тут же ему на лицо падают сливки и выливается весь кофе. Я напрягся в ожидании скандала, но вдруг слышу смех. Парень начал смеяться над ситуацией, и весь зал вместе с ним. Этот забавный случай поднял настроение всем посетителям и создал приятную атмосферу. © Палата № 6 / VK

в ожидании скандала, но вдруг слышу смех. Парень начал смеяться над ситуацией, и весь зал вместе с ним. Этот забавный случай поднял настроение всем посетителям и создал приятную атмосферу. © Палата № 6 / VK Была лютая северная зима. Я работала в ресторане, и у нас был заказан банкет человек на 30. Мы с напарницей весь день шуршим, накрываем. Голодные бегаем, а там стол ломится прям. И вот стол накрыт, а гостей нет. На улице метель, объявлено штормовое предупреждение. Час ждем, два ждем, к третьему приехали 5 человек. Ну, посидели они за накрытым столом, поговорили, встали и ушли. Мы, недолго думая, как набросились с напарницей на еду. Проходит минут десять, открывается дверь в зал — перед нами предстает вся эта орава. Оказалось, те пятеро просто пошли их встретить. Моя напарница сидит с набитым ртом и выдает: «А мы думали, фто вы узе уфли». Но гости оказались классные. Мы быстренько убрали следы наших бесчинств, а гости сели за стол и потом подкалывали нас весь вечер. Мне никогда в жизни не было так стыдно. © MissYellow / Pikabu

Работаю в ресторане. В начале у меня был очень тяжелый период адаптации к коллективу. И коллега, чтобы меня подбодрить, рассказала мне об одном случае, который произошел с нашим лучшим официантом: «Вот когда он еще стажировался, его попросили убрать стол (грязную посуду со стола), а он взял и просто его унес». © ehinopsis / Pikabu

Наше заведение работает уже 25 лет, и за это время меню менялось несколько раз. Но у нас есть так называемое секретное меню, о котором знают только завсегдатаи. Проблема в том, что эти блюда заказывают всего несколько раз в год. И их рецепты знаю теперь только я, так как другие повара уже уволились. Так что когда я уйду, секретное меню уйдет вместе со мной. И мне немного смешно, когда я представляю, как кто-то заказывает что-то из этого меню, а ему говорят, что такого нет. Но клиент-то будет настаивать, ведь он заказывает это блюдо уже много лет. И получается, что человек будет просто чувствовать себя слегка сумасшедшем, когда ему будут объяснять, что такого блюда тут никогда не было. © AngryChefNate / Reddit

«Мой помощник выложил много котлет, прежде чем понял, что использует спрей для нержавеющей стали вместо спрея для выпечки».