20+ комментариев от остряков, которых хлебом не корми — дай съязвить

Люди с развитым чувством юмора — наши любимчики, ведь они способно остроумно шутить на любую тему и поднять нам настроение всего лишь парой слов. Вот подборка комментариев из интернета от тех, кто никогда не лезет за словом в карман.

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