16 наглядных примеров того, как за 100 лет изменился внешний вид молодоженов разных стран

С момента появления понятия брака прошло более 4 тысяч лет. С течением времени разные культуры создали свои собственные свадебные обычаи. Многие из этих обычаев выдержали испытание временем и по сей день соблюдаются во многих странах. Но все образы молодоженов заметно изменились. Мы решили сравнить, как выглядели женихи и невесты в разных странах около 100 лет назад и в наши дни.