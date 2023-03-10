AdMe
AdMe

16 наглядных примеров того, как за 100 лет изменился внешний вид молодоженов разных стран

Культура
91226

С момента появления понятия брака прошло более 4 тысяч лет. С течением времени разные культуры создали свои собственные свадебные обычаи. Многие из этих обычаев выдержали испытание временем и по сей день соблюдаются во многих странах. Но все образы молодоженов заметно изменились. Мы решили сравнить, как выглядели женихи и невесты в разных странах около 100 лет назад и в наши дни.

Болгары

Испанцы

Ирландцы

Мексиканцы

Итальянцы

Словенцы

Литовцы

Новозеландцы

Канадцы

Венгры

Финны

Датчане

Греки

Турки

Французы

Сербы

Фото на превью Wikimedia Commons, Konstantinas Krupovičius / Wikimedia Commons, CC0 1.0, Wirestock Creators / Shutterstock.com
91226
AdMe/Культура/16 наглядных примеров того, как за 100 лет изменился внешний вид молодоженов разных стран
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
6