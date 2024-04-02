А можно было просто вежливо попросить пропустить. Ведь люди бы поняли, скорее всего. По опыту с обеих точек зрения знаю.
15+ наглецов и хамов, которые смело поперли грудью вперед, но филигранно были осажены
Порой в повседневной жизни случаются ситуации, когда какой-нибудь неприятный человек начинает хамить или провоцировать на конфликт. Таким личностям важно суметь дать отпор. Некоторые стараются просто промолчать, но есть и те, кто за словом в карман не полезет и с легкостью ответит колким словечком.
- Летели на море, сыну 1,5 года. Он немного волновался из-за первого полета, слегка хныкал, мы его старательно занимали разными играми и мультиками. Женщина рядом начала предъявлять претензии: «Ребенок должен знать слово „нет“». Я от неожиданности предложил ей помолчать. Поджала губы и попросила проводницу пересадить ее. Пересадили на место, где со всех сторон были дети, которые плакали в течение всего полета. А мой спокойно уснул и сопел до самой посадки. © Safon / Pikabu
- Свекровь выразила свое разочарование тем, что моя 4-летняя дочь не поблагодарила ее должным образом за рождественские подарки. Конечно, по ее мнению, это была моя вина, а не ее сына. У нас довольно непринужденная обстановка на праздники: мы по очереди открываем подарки, потом говорим спасибо. Свекровь хотела, чтобы дочка поблагодарила ее отдельно за каждый подарок. Думаю, она боялась, что ее щедрость недооценили. © Susan Mueller / Quora
- Сосед попросил у меня лопату. Я дала, но он был из тех, кто «забывал» возвращать вещи, и мне пришлось просить ее обратно самой. Однажды его брат пришел и высокомерно так мне говорит: «Верните лопату, она мне нужна». Я говорю ему: «Какую лопату? У меня ничего чужого нет». А парень раздраженно отвечает: «Лопату моего брата». Я сказала ему, что лопата была моя и одолжить ее не могу, потому что она мне скоро понадобится. © Celeste Paz
- Отец был в зоомагазине и увидел, как семейная пара с ребенком купила щенка. Радостная 5-летняя девочка взяла поводок и побежала, волоча шпица за собой по полу. Продавщица сделала замечание: «Вы что делаете? Вы же его погубите!» На что мать ответила: «Это же ребенок! Мы для кого собаку купили? Пусть делает с щенком все, что хочет!» © Яровой Ястреб / ADME
- Пришлось мне беременной стоять в очереди. Жара, токсикоз ужасный, гормоны играют. Тут заявляется «яжмать» с ребенком и начинает вещать, что надо ее без очереди пустить, мол, чаду жарко, он маленький и все такое. Ну, тут, видимо, гормоны мои дали о себе знать, и я высказала ей все, что о таких думаю: что у меня тоже двое детей дома сидят, и я их с собой не притащила (хотя могла), и один во мне сидит и тоже дает о себе знать, и все, что во мне сейчас сдерживается, может на нее вылиться и физически, и морально. Короче, и смех и грех. Многие поржали, но со мной согласились и отправили эту фифу в конец очереди. © Юлия / ADME
- Стою с сыном в очереди на кассу. Мадам перед нами начинает орать, что ей нужна «вегетарианская курица, выращенная на траве». Мы-то кур разводили, поэтому сын все знает. Слушал он все это и засмеялся. Психуша обернулась: «Что смешного?» А сын как выдал: «Вы! Просто куры далеко не вегетарианцы, они не смогли бы жить, питаясь только травой». И дальше ржет. Дамочка повернулась ко мне и спросила, собираюсь ли я сказать сыну извиниться. О, нет, дорогая. Я рассказала ей во всех красках, чем питаются куры на самом деле. Она очень разозлилась и убежала. Продавец был так рад, что скандалистка ушла, что сделал нам скидку. © Jeannine Ritter / Quora
- У моего малого не очень с математикой. Так его и можно понять: у меня по алгебре и геометрии всегда тройки были, если не ниже. Меня уже учительница в школу вызывала, говорила, что мне надо ему объяснить, как решать те уравнения, если он сам догнать не может. А я ей говорю: «Так это вы учительница математики, а не я! Вот вы и объясняйте. А я, скажу честно, и сама не знаю, как те уравнения правильно решать!» © Мамдаринка / VK
- За время работы с людьми я видела многое, меня в целом трудно удивить, но сейчас в раздевалке состоялся диалог, от которого я в шоке. Как-то переодеваюсь в раздевалке. Внезапно подходит какая-то женщина и говорит: «Девушка, вы часто в зал ходите? С вашими данными надо бы почаще!» Я обалдела, но сказала, что меня все устраивает. А она: «С таким характером мужа не найдешь!» Тут уже я не выдержала и как выдам: «Уже нашла!» © Just_denni / Twitter
- Работаю в больнице. Еще в сентябре у нас было очень много первокурсников, которые проходили медкомиссию. Мы почти со всеми группами закончили, осталась одна из последних. Там был один парень, который сильно достал мою коллегу. Она решила его немного проучить и отправила со справкой в 99-й кабинет. Сказала ему, чтобы сам его искал, а парень поверил. До самого закрытия больницы шлялся по этажам, не мог понять, куда ему идти. Моя коллега уже давно ушла домой, а он все еще ходил и расспрашивал, где же этот дивный кабинет. © Палата № 6 / VK
- Когда мне изменил парень, я поступила глупо, но с юмором. Вставила в начале документа его фото и составила мини-характеристику. Изменщик и далее по списку. Коротко, но со вкусом, так сказать. Потом выставила у себя в соцсети все это дело, мол, осторожно, я предупреждаю. Дальше разослала документ всем девушкам, которые были у него в подписчиках. И наблюдала, как треть от него отписалась. Он, конечно, ругался, но ничего сделать не мог. От знакомых узнала, что это мое «объявление» пошло дальше и сделало ему дурную славу. Девчонки, пользуйтесь и не благодарите! © Карамель / VK
- Была я как-то в кофейне. В очереди начала возмущаться девушка, мол, почему ей не могут сделать кофе с соевым молоком. А оно закончилось. Дамочка стукнула кулаком по прилавку: «Мне все равно, дайте мне соевое молоко! За углом есть магазин!» Подразумевая, что девушка-кассир должна туда сбегать. Она дальше ругала девушку и грозилась нажаловаться на нее начальству. За ее спиной образовалась очередь, и тут один парень такой: «Если бы вы пошли в тот магазин 5 минут назад, то могли бы купить себе соевое молоко, а не заставлять всех слушать ваше нытье!» Шокированная тем, что на нее наехал другой покупатель, женщина подхватила свою сумочку и убежала. © Nuralia Mazlan / Quora
"Девчонки, пользуйтесь и не благодарите! "
За это можно и под суд пойти.
И да, сама то про себя такое в сети увидишь, как отреагируешь?
- Одно время пришлось летать по два-три раза в месяц. Чего только не насмотрелась! В том числе случилась у меня проблема места у окна. Вошла в салон, у окна и рядом сидят двое мужчин, примерно 45+ лет. На мою просьбу пересесть согласно купленным билетам довольно небрежно отмахнулись: «Садись где свободно и не отсвечивай». Я настояла, пригрозила вызвать бортпроводника. Пересели с недовольными лицами. Где-то через полтора-два часа полета я захотела в туалет, а они меня не выпускают, мол, хотела сидеть у окна — вот и сиди. Пришлось все-таки вызвать стюардессу. © Подслушано / VK
- Я работала кассиром. Раннее утро, в магазине только я и грузчик. К кассе подходит бабулька с кучей товаров. Она закончила их выкладывать и тут подошел парень в деловом костюме и спросил, могу ли я его быстро обслужить — он очень торопился. Я ответила, мол, спросите у посетительницы перед вами. Старушка отказалась. Тот начал возмущаться и требовал, чтобы открыли еще одну кассу. Пришлось объяснить, что сейчас я единственный кассир. Парень прям начал кипеть: «Да вы знаете, кто я?» А бабулька ему в ответ: «Да. Ты дурак, так что замолчи уже». И еще пару ласковых ему сказала. Парень в шоке бросил корзину с товарами и ушел. © Sarah Foxx / Quora
- Сегодня на меня наехала соседка. Я такого наглого наезда еще никогда не слышала. Короче, говорит: «Вы так сильно душитесь парфюмом, что когда я возле вас иду, мне дышать нечем!» Я так обалдела, что сразу и не знала, что отвечать. Хотелось ей сказать, сколько тот парфюм стоит, но сдержала себя. «Да? Ну что ж, тогда закрывайте нос, пока не спуститесь на улицу», — ответила я и довольная побежала к метро. © Карамель / VK
О, есть на работе такая. И духи дорогие. Но! Запах старой спревшей половой кухонной тряпки. И жутко резкий и стойкий.
Как же я рада, что у меня отдельный кабинет на другом этаже!
- Была в маршрутке очень странная сцена. Бабушке молодой парень предложил сесть, она вежливо отказалась. Парень не сдался: «Да садитесь, чего вы? Тяжело же стоять». И тут бабушка эта на него посмотрела внимательно и как выдаст: «Во всей сложности и многогранности Вселенной, со всеми ее измерениями, которых теория струн предполагает от 10 до 26, такая мелочь как мое пребывание в сидячем или стоячем положении во время поездки в маршрутке, никоим образом не стоит двух минут, которые мы потратили на выяснение этого вопроса». Спокойненько обернулась к окну и продолжила стоять. © Палата № 6 / VK
- Я низенькая и очень молодо выгляжу. Мы с мужем пошли в автосалон выбрать мне машину. Я знала, какую хочу, и сказала мужу, что хочу сначала пойти одна и посмотреть, что будет. Короче, продавец озвучил сумму и божился, что даже ни копейки комиссионных не возьмет. А потом такой: «Может, поговорите со своим папой? Приведите его сюда, мы все решим». Я улыбнулась и согласилась. А потом пошла к мужу и все рассказала. Чуть позже в салон пошел муж. Ему за ту же машину цену назвали гораздо ниже, чем мне. Потом зашла я. Муж представил меня и спросил, почему ему сказали одну сумму, а мне другую. Продавец побледнел и вспотел. Я позвала менеджера, парня уволили. © Tee Smith / Quora
- Ненавижу хамство без причины, считаю, что за такое можно и проучить хама. Гулял с дочкой, нашел у песочницы ключи, выяснил, что они от машины нашего соседа. Отнес. Вскоре он подошел ко мне и стал орать, хамить и даже угрожать, потому что по камерам видно, что я принес ключи не сразу, а через 15 минут. Я просто уговаривал дочку, которая не хотела уходить из песочницы. Вскоре я нашел в лифте эти же ключи. Вынул из них батарейки и бросил в шахту. Пусть ищет, хамло. © Подслушано / Ideer
Некоторые люди в конфликтных ситуациях предпочитают держать себя в руках и не провоцировать наглецов. Однако если человек начинает переходить все границы, то очень важно уметь их отстоять. Так и поступили герои еще одной подборки, которые не стали молчать в тряпочку, а поставили обидчиков на место.
Комментарии
Народ, вы на реддит точно заходите: там историй миллион. Наберите уде наконец-то что-то новое!
Мы уже устали считать, по какому кругу эти истории здесь повторяются. Прекратите некромантию!🤬
"Когда мне изменил парень ... выставила в соцсети его характеристику: изменщик и т.д."
На прежнем месте работы сисадмин рассказывал: двух парней уволили (было за что), а поскольку они "достали" всех, от уборщицы до гендира, то им добавили "приданное" - по всем кадровым агентствам, службам занятости и отделам кадров предприятий в округе разослали их "портфолио". С указанием характеристик из серии "лентяй", "интриган", "разваливает коллектив", "таскает еду из холодильника" и с указанием "достижений".
В общем, "прославили" их так, что даже ассенизаторами не возьмут.