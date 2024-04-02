15+ наглецов и хамов, которые смело поперли грудью вперед, но филигранно были осажены

"Когда мне изменил парень ... выставила в соцсети его характеристику: изменщик и т.д."

На прежнем месте работы сисадмин рассказывал: двух парней уволили (было за что), а поскольку они "достали" всех, от уборщицы до гендира, то им добавили "приданное" - по всем кадровым агентствам, службам занятости и отделам кадров предприятий в округе разослали их "портфолио". С указанием характеристик из серии "лентяй", "интриган", "разваливает коллектив", "таскает еду из холодильника" и с указанием "достижений".

В общем, "прославили" их так, что даже ассенизаторами не возьмут.