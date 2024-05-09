8 вещей, на которые женщина с хорошим вкусом сейчас даже глядеть не станет

Чтобы всегда быть в тренде, хорошо бы иногда пересматривать свой гардероб. Что-то оставлять до лучших времен, а что-то доставать из закромов и с удовольствием носить. Чтобы облегчить вам эту задачу, мы изучили, какие вещи в этом году лучше спрятать куда подальше, а за какими срочно бежать в магазин.

Большие очки

Модные эксперты говорят, что классические очки "кошачий глаз" уже не в моде. Они советуют носить более современную форму этой модели - узкие и немного заостренные. Еще рекомендуют обратить внимание на очки с цветной оправой, особенно красной, или с цветными линзами. Самые смелые могут попробовать носить в этом сезоне что-то футуристичное или игривые очки необычной формы.

Монохромные бежевые наряды

юлия юлия 17 минут назад Я лучше поскучаю, у меня под это платье такие туфельки есть....мммм - - Ответить

Аутфит в бежевых тонах многими, вероятно, воспринимается как неустаревающая классика. Однако в нынешнем сезоне такие монохромные наряды лучше оставить на вешалке. Отличной альтернативой станут луки в нежных пастельных оттенках. Если же вы готовы к чему-то более смелому, то настоящий тренд этого сезона - очень яркие цвета и анималистичные принты. Можно даже сочетать их друг с другом.

Брюки

Если обратить внимание на последние модные показы, то можно заметить один любопытный тренд - ультракороткие шорты. Эксперты говорят, что этим летом именно они придут на смену классическим брюкам. На подиумах представлено огромное разнообразие вариантов: из кожи, джинсы, твида, шелка, хлопка. Каждая сможет найти что-то себе по вкусу. Ну а если вы пока не готовы эпатировать улицы своего города, то можно поиграть с другим интересным трендом - капри. Это могут быть как более классические джинсовые или трикотажные модели, так и что-то более интересное. Например, с рюшами по краю штанин.

Вещи розового цвета

В прошлом году, кажется, весь мир перекрасился в цвет куклы Барби. Однако в нынешнем сезоне этот тренд потихоньку отступает, а на смену розовому приходит холодный нежно-голубой. В этом оттенке можно найти и легкие блузки, и юбки, и тренчи, и многие другие вещи. Стилисты рекомендуют сочетать его с черным, белым или красным цветами. Еще один трендовый цвет - синий кобальт. Его можно добавлять в образ с помощью аксессуаров или маникюра. Даже такая маленькая деталь прикует к вам все внимание.

Необычные кроссовки

Массивные кроссовки, которые еще несколько лет назад были в гардеробе, кажется, у каждой модницы, начали терять свою актуальность. Кроссовки на танкетке и привычные белые модели тоже потихоньку отживают свое. Эксперты рекомендуют обратить внимание на обувь ярких цветов в ретро-стиле на тонкой подошве или кроссовки, имитирующие бутсы. Еще один набирающий популярность тренд - обувь, которая имитирует босые ступни.

Одежда с плоскими цветочными принтами

Цветы можно с уверенностью назвать одним из самых актуальных принтов для весны или лета. Однако в нынешнем сезоне в моде не привычный плоский цветочный принт, а объемный. Это может быть одежда с рельефной вышивкой или даже живые цветы в наряде. Если к настолько радикальным экспериментам вы пока не готовы, а быть в тренде хочется, можно присмотреться к объемным украшениям в виде цветов (например, брошкам).

Многоуровневая цепочка

Многоуровневые цепочки уже успели стать универсальным украшением. Их легко можно сочетать почти с любой одеждой. Однако модные эксперты говорят, что сейчас это уже прошлый век. Лучше присмотреться к чуть более массивным и ярким украшениям.

Мини- и миди-юбки

Их стоит оставить до лучших времен, потому что в тренде тотальное макси. Наиболее стильным вариантом станут юбки в пол. Но если душа требует драйва, то есть еще более смелый и модный вариант - прозрачные юбки. Это могут быть как ажурные вязаные модели, так и вещи из полупрозрачной органзы. Сочетать такой женственный и смелый элемент гардероба лучше всего с лодочками на небольшом каблуке.