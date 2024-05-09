8 вещей, на которые женщина с хорошим вкусом сейчас даже глядеть не станет
Чтобы всегда быть в тренде, хорошо бы иногда пересматривать свой гардероб. Что-то оставлять до лучших времен, а что-то доставать из закромов и с удовольствием носить. Чтобы облегчить вам эту задачу, мы изучили, какие вещи в этом году лучше спрятать куда подальше, а за какими срочно бежать в магазин.
Большие очки
Модные эксперты говорят, что классические очки "кошачий глаз" уже не в моде. Они советуют носить более современную форму этой модели - узкие и немного заостренные. Еще рекомендуют обратить внимание на очки с цветной оправой, особенно красной, или с цветными линзами.
Самые смелые могут попробовать носить в этом сезоне что-то футуристичное или игривые очки необычной формы.
Монохромные бежевые наряды
Я лучше поскучаю, у меня под это платье такие туфельки есть....мммм
Аутфит в бежевых тонах многими, вероятно, воспринимается как неустаревающая классика. Однако в нынешнем сезоне такие монохромные наряды лучше оставить на вешалке. Отличной альтернативой станут луки в нежных пастельных оттенках.
Если же вы готовы к чему-то более смелому, то настоящий тренд этого сезона - очень яркие цвета и анималистичные принты. Можно даже сочетать их друг с другом.
Брюки
Если обратить внимание на последние модные показы, то можно заметить один любопытный тренд - ультракороткие шорты. Эксперты говорят, что этим летом именно они придут на смену классическим брюкам. На подиумах представлено огромное разнообразие вариантов: из кожи, джинсы, твида, шелка, хлопка. Каждая сможет найти что-то себе по вкусу.
Ну а если вы пока не готовы эпатировать улицы своего города, то можно поиграть с другим интересным трендом - капри. Это могут быть как более классические джинсовые или трикотажные модели, так и что-то более интересное. Например, с рюшами по краю штанин.
Вещи розового цвета
В прошлом году, кажется, весь мир перекрасился в цвет куклы Барби. Однако в нынешнем сезоне этот тренд потихоньку отступает, а на смену розовому приходит холодный нежно-голубой. В этом оттенке можно найти и легкие блузки, и юбки, и тренчи, и многие другие вещи. Стилисты рекомендуют сочетать его с черным, белым или красным цветами.
Еще один трендовый цвет - синий кобальт. Его можно добавлять в образ с помощью аксессуаров или маникюра. Даже такая маленькая деталь прикует к вам все внимание.
Необычные кроссовки
Эм... Так ведь цвет Барби отжил свое. Или до обуви розовый только добрался?
Массивные кроссовки, которые еще несколько лет назад были в гардеробе, кажется, у каждой модницы, начали терять свою актуальность. Кроссовки на танкетке и привычные белые модели тоже потихоньку отживают свое.
Эксперты рекомендуют обратить внимание на обувь ярких цветов в ретро-стиле на тонкой подошве или кроссовки, имитирующие бутсы. Еще один набирающий популярность тренд - обувь, которая имитирует босые ступни.
Одежда с плоскими цветочными принтами
Платье интересное, но как-то сложно вписать в гардероб такоем
Цветы можно с уверенностью назвать одним из самых актуальных принтов для весны или лета. Однако в нынешнем сезоне в моде не привычный плоский цветочный принт, а объемный. Это может быть одежда с рельефной вышивкой или даже живые цветы в наряде. Если к настолько радикальным экспериментам вы пока не готовы, а быть в тренде хочется, можно присмотреться к объемным украшениям в виде цветов (например, брошкам).
Многоуровневая цепочка
Многоуровневые цепочки уже успели стать универсальным украшением. Их легко можно сочетать почти с любой одеждой. Однако модные эксперты говорят, что сейчас это уже прошлый век. Лучше присмотреться к чуть более массивным и ярким украшениям.
Мини- и миди-юбки
Их стоит оставить до лучших времен, потому что в тренде тотальное макси. Наиболее стильным вариантом станут юбки в пол. Но если душа требует драйва, то есть еще более смелый и модный вариант - прозрачные юбки.
Это могут быть как ажурные вязаные модели, так и вещи из полупрозрачной органзы. Сочетать такой женственный и смелый элемент гардероба лучше всего с лодочками на небольшом каблуке.
Если вы не любите юбки и носите только джинсы, то в этой статье вы найдете полезные советы, благодаря котором ваш образ станет в сто раз круче!
Комментарии
Когда эдми пишет о моде, как они ее понимают, что вышло у них из моды и что им скучно, реакция как у Верочки - поступить ровно наоборот. Пусть авторы без намека на вкус носят свои прозрачные юбки как на панель, оставим, пожалуй, бежевое платье и большие солнечные очки, ибо классика на все времена. Но посмеяться можно, да.
Мне кажется, что все эти статьи про моду и стиль - это просто стёб