Мы сравнили, как выглядят 10 сказочных персонажей в разных странах. И теперь спорим, чья версия лучше

Услышав имя сказочного персонажа, все мы представляем себе кого-то определенного, как правило, культового. Например, если Белоснежка, то обязательно версия Disney 1937 года. Но ведь существуют и другие адаптации известных историй, которые показывают уже полюбившихся нам героев с совершенно иной стороны.

1. Золушка

Американский фильм «Золушка» 2015 года — ремейк одноименного мультфильма 1950 года, ставшего уже культовым. А вот в Индии в 2021 году решили снять ужастик, использовав Золушку как образ, который таит в себе нечто паранормальное. В Японии же в 2013 году увидела свет дорама «Последняя Золушка». Это осовремененная версия истории, где главной героине уже почти 40 лет и она увлекается молодым парнем.

2. Шахерезада

Фильм «Тысяча и одна ночь» 1990 года стал дебютным для юной актрисы Кэтрин Зета-Джонс. Эта версия истории представляет собой комедийное фэнтези, приправленное французским юмором. В Италии в 2012 году сняли свою адаптацию старой сказки и выпустили в формате сериала.

3. Снежная королева

Каждый из этих мультфильмов рассказывает классическую историю Снежной королевы. Анимация Чехословакии вышла в 1987 году, а Великобритании — в 1995 году. У второй есть продолжение — «Месть Снежной королевы», в котором злая волшебница не захотела мириться с участью, уготовленной ей в первой части. А в японском аниме немного расширили историю и представили в виде сериала.

4. Русалочка

Американский фильм «Русалочка» 2023 года так же, как и версия «Золушки», является ремейком старой полюбившейся всем анимации 1989 года. В польской адаптации за основу взята сама суть того, что русалка влюбляется в смертного, но вся история снята в жанре ужасов.

5. Принц Эрик

Эрик, появившийся в американской адаптации сказки Ханса Кристиана Андерсена 1989 года, остается одним из самых привлекательных принцев мира Disney и по сей день. Но в японской версии его анимировали даже раньше — в 1975 году в аниме «Принцесса подводного царства». И там он был не менее очарователен.

6. Красная Шапочка

В 2005 году вышел анимационный фильм производства США «Правдивая история Красной Шапки». Это пересказанная оригинальная история, но в центр сюжета вынесено полицейское расследование. В 2011 году у мультфильма появилось продолжение «Красная Шапка против зла». В Японии решили использовать прототип Красной Шапочки для одной из героинь аниме «Волчица и семеро друзей» 2010 года. Девочка становится участницей «клуба взаимопомощи академии Отоги», в котором каждый решает проблемы друзей по учебе.

7. Спящая красавица

«Спящая красавица» 1989 года, созданная в содружестве Германии, Италии и Чехословакии, полностью адаптировала первоисточник. Напротив, французская версия является сборной солянкой из нескольких сказок, но главная героиня по-прежнему уснувшая принцесса. В Японии в экранизации «Спящая невеста» осовременили историю и добавили драмы. Однако самой популярной на данный момент киноадаптацией является американская «Малефисента», вышедшая в 2014 году.

8. Шляпник

В 2010 году в кинотеатрах вышла американская версия «Алисы в Стране чудес» Тима Бертона. Но совсем незадолго до этого, в 2009 году, в Великобритании показали свою версию культовой истории в рамках мини-сериала. В первом случае Шляпника сыграл Джонни Депп, а во втором — британский актер Эндрю Ли Поттс, который не так известен, как его коллега, но исполнил свою роль не менее фантастично.

9. Червонная Королева

В тех же самых экранизациях, что подарили нам таких разных Шляпников, снялись в роли Червонной Королевы две актрисы первой величины. Хелена Бонем Картер вновь составила компанию своему теперь уже бывшему мужу Тиму Бертону и вечному партнеру по съемкам Джонни Деппу. А Кэти Бейтс в очередной раз погрузилась в темного персонажа, показав весь свой безграничный актерский талант.

10. Белоснежка