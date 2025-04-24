15 фото, от которых может невольно свести олдскулы

Иногда нам вспоминается наше беззаботное детство и яркая юность. И мы лезем за своими фотоальбомами, чтобы немного поностальгировать. Ведь от этого может на душе стать теплее. Именно такими разными фото и поделились герои нашей статьи.

"Подарок от родителей за отличное окончание 3-го класса. Это был самый лучший подарок"

"Моей бабуле кто-то подарил кроссовки. Детские. С черепашками ниндзя! ⁣⁣Мне в то время было лет 12-13. В кроссовки я явно не поместилась, потому что не помню чтобы носила их"

"Но бабуля такая: "Самим когда-нибудь пригодятся". И отнесла кроссовки на чердак. ⁣⁣Теперь моему сыну 6 и у него есть офигенно крутые кроссовки с черепашками ниндзя. Спасибо, бабуль!"

"Фото старого компьютера и молодого меня. Часы рядом - родители выделяли только 15 минут подряд. Запуск компа был событием всегда"

"Это был день после Рождества, когда я получила самые классные подарки: огромный набор конструктора и пазл с Покахонтас"

"Вот так, в это солнечное воскресное утро, кто-то просто взял и выкинул чье-то детство"

"Если бы во дворе узнали, что у меня есть такое, то проходу не давали бы. Так что я радовалась. Молча"

"Приехал в родительский дом и получил задачу разобрать свои старые вещи. На запылившейся полке была найдена коробка, заполненная игрушками из киндера"

"Я была счастливым ребенком. Ведь у меня был видеомагнитофон и куча кассет с фильмами и мультиками"

"С другом собирали с детства наклейки из жвачек "Турбо". Всего их 614"

"Я себя чувствовала невероятной крутой в своих леопардовых солнечных очках"

"Брелок для олдов"

"Помню, раньше такая бижутерия была популярная: искусственный жемчуг, золотые цепи и, конечно же, сердечко из лунного камня"

O_о 9 часов назад Ой, у моей сестры было ожерелье в центре - - Ответить

"А это работа моего отца. Нужно было надевать на голову шапку-ушанку, а уже потом шлем, чтобы не слетал. Сидеть тоже было не очень удобно"

"Дочь в магазине спросила: "Что это, мама?"⁠⁠ Я ответила: "Ностальгия, дочь, ностальгия..."

"Нашла его, пока разбирала старые вещи. А раньше, как же классно было играть в мини-игры на нем"

Lirinа 36 минут назад Мой первый телефон был, до сих пор где-то лежит - - Ответить