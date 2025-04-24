15 фото, от которых может невольно свести олдскулы
Иногда нам вспоминается наше беззаботное детство и яркая юность. И мы лезем за своими фотоальбомами, чтобы немного поностальгировать. Ведь от этого может на душе стать теплее. Именно такими разными фото и поделились герои нашей статьи.
"Подарок от родителей за отличное окончание 3-го класса. Это был самый лучший подарок"
"Моей бабуле кто-то подарил кроссовки. Детские. С черепашками ниндзя! Мне в то время было лет 12-13. В кроссовки я явно не поместилась, потому что не помню чтобы носила их"
"Но бабуля такая: "Самим когда-нибудь пригодятся". И отнесла кроссовки на чердак. Теперь моему сыну 6 и у него есть офигенно крутые кроссовки с черепашками ниндзя. Спасибо, бабуль!"
"Фото старого компьютера и молодого меня. Часы рядом - родители выделяли только 15 минут подряд. Запуск компа был событием всегда"
"Это был день после Рождества, когда я получила самые классные подарки: огромный набор конструктора и пазл с Покахонтас"
"Вот так, в это солнечное воскресное утро, кто-то просто взял и выкинул чье-то детство"
"Если бы во дворе узнали, что у меня есть такое, то проходу не давали бы. Так что я радовалась. Молча"
"Приехал в родительский дом и получил задачу разобрать свои старые вещи. На запылившейся полке была найдена коробка, заполненная игрушками из киндера"
"Я была счастливым ребенком. Ведь у меня был видеомагнитофон и куча кассет с фильмами и мультиками"
"С другом собирали с детства наклейки из жвачек "Турбо". Всего их 614"
Сегодня хороший вечер для ностальгии))) помню вкус и запах турбо. И бумера.
"Я себя чувствовала невероятной крутой в своих леопардовых солнечных очках"
"Брелок для олдов"
"Помню, раньше такая бижутерия была популярная: искусственный жемчуг, золотые цепи и, конечно же, сердечко из лунного камня"
"А это работа моего отца. Нужно было надевать на голову шапку-ушанку, а уже потом шлем, чтобы не слетал. Сидеть тоже было не очень удобно"
"Дочь в магазине спросила: "Что это, мама?" Я ответила: "Ностальгия, дочь, ностальгия..."
"Нашла его, пока разбирала старые вещи. А раньше, как же классно было играть в мини-игры на нем"
А вот еще подборочка фото из нашего прошлого, которые могут вызвать приступ ностальгии.
Комментарии
Защипало в носу..ах,как хочется вернуться,ах,как хочется ворваться..на́ денек
Игрушка моего детства, до сих пор есть, несколько лет назад работал. Но я, балда такая, забыла про батарейки в нем, и они протекли... Не фотка, скрин из интернета.