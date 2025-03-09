16 фото из нашего прошлого, которые могут вызвать приступ ностальгии

Иногда мы натыкаемся на наши старые фото, и будто вся жизнь перед глазами проносится. Нам вспоминается наше беззаботное детство и яркая юность. А бывает даже, что в магазине находим любимое лакомство из нашего прошлого - и на душе становится теплее. Именно такими разными ностальгическими фото и поделились герои нашей статьи.

"Это был 2001 год, и я думала, что сделать такие брови - отличная идея"

"Портативный DVD-плеер. Используя его во время путешествия, мы чувствовали себя как будто в будущем"

"14-летняя я думала, что это действительно хорошая фотография"

"Клянусь, одна девочка на людях спросила маму, не рок-звезда ли я в таком костюме"

"Эту джинсовку мама приобрела в 1995 году. На маме она сидела шикарно! Вот уже пару лет курточка моя. И судя по последним модным тенденциям, скоро будет самый топ"

"Весна 1993 года.Наш супер-физрук Славик и девчули-одиннадцатиклассницы на школьном дворе"

"Шел мимо соседнего дома и увидел у подъезда кем-то выброшенный древний артефакт. А ведь у меня на письменном столе была практически такая же "галерея", почти все знакомы до боли"

"Новый 1999 год. Я студентка второго курса. Приехала последней электричкой домой в 10 вечера. Жутко уставшая от позднего экзамена по экономике и двухчасовой дороги домой. Заснула сразу. И будит меня мама, потому что гость с Paloroid’ом пришел"

"Надо сфотографироваться обязательно. Наряжаюсь на скорую руку и с растрепанной головой иду фотографироваться! Тогда мне это казалось глупым, а сейчас такая память о том вечере и нас с мамой".

"Шел 1997 год. На фото нам примерно по 13-14 лет. Нагулялись, накупались, решаем, что еще можно поделать. А вечером - взрослая дискотека в клубе, где я (в середине) и чувак в джинсе были типа диджеями"

"2007 год. Помните, как мы делали селфи в туалете?"

"33 года назад, Новый год у бабушки с дедушкой⁠⁠. Мы маленькие, бабушка с дедушкой еще молодые, праздник у них дома. Мы здесь все двоюродные/троюродные братья и сестры. Мы все представляем какого-нибудь персонажа - я, конечно же, Д'Артаньян"

"Зашел в туалет в рок-заведении. У меня аж олдскулы свело"

"Сегодня на кассе был приятно удивлен, увидев в продаже Виспу. Не ел ее лет 20. Не поверив своим глазам, тут же купил"

"Мы позируем школьному фотографу. 1993 год, весна, было холодно в тот день, конец четвертой четверти. Впереди целых три месяца долгожданных каникул"

"Школьное фото моей девушки, 2002 год"

"Я помню, как перед каждым праздником меня заставляли разбирать, мыть и вытирать это адское создание. На этот процесс уходил целый день моей детской жизни. Особенно грустно было это делать летом, когда все друзья мои гуляли и купались"

© LYIFER / Pikabu Анна 3 дня назад А меня иногда заставляли хрусталь в серванте перемывать🙈вот где ужас кошмарный(( мало того, что помыть надо без разводов, так ещё и ничего не перебить😬🤬 - - Ответить