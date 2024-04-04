20+ фото из тех времен, когда крылатые качели взлетали выше неба, ну и мы с ними
Многие из нас с теплотой вспоминают о детстве, ведь это время, когда нас окружали верные друзья, молодые родители, а будущее казалось счастливым и радостным. Фотографии могут вернуть нас в этот период жизни буквально за пару секунд, поэтому рассматривать снимки из прошлого можно практически бесконечно.
«Фото из 1997 года. Из одежды на мне здесь только колготки, натянутые до подмышек, и юбка»
«Моя фотка из беззаботного детства»
«Первую стрижку я сделала себе в 6 лет. Волосы до попы превратились в это. Мама рыдала»
«Мы с сестрой повторили фотку, сделанную 19 лет назад»
«Мне 10. Получаю в подарок „Сегу“. Ух, сколько на ней было крутых игр!»
«Каждый свой день рождения до 16 лет я отмечала в деревне, где не было магазинов. Моя мама всегда наполняла миску конфетами, пряниками и печеньем»
«В дополнительных сладостях мы точно не нуждались! Ни у меня, ни у моих друзей никогда не было особой потребности в торте, потому что ключевым и самым важным в этом празднике было загадывание заветного желания и задувание свечей. А их хоть откуда задувай!»
«Где-то в 90-х. Барри, наш первый пес, тут еще молод и полон сил»
«Конец 90-х. Я — тот кент в спецовке не по размеру и в кроссовках размеров на 10 больше»
«Подарок от родителей за отличное окончание 3-го класса — целая коробка киндер-сюрпризов. На тот момент это был лучший подарок!»
«Детство. 90-е. Какие же мы были счастливые! Верните меня обратно»
«Конец 90-х. Обратите внимание на наряд. Помните сногсшибательное платье с висюльками, которое Кэмерон Диас носила в „Маске“? Я решила сшить себе такое же»
«Купила жуткую синтетическую ткань и бахрому, точь-в-точь как на скатерти раньше пришивали, и сшила это чудо. Сейчас смешно вспомнить, но тогда я себе казалась в этом платье шикарной».
«С друзьями детства на гараже: я, Леха Рыжий, Джонни и Илюха длинный»
«Было много фото на фоне ковра, конечно же. Вот вам мой 1997-й с дедом»
«А помните, после ковров были популярны фотообои? Тоже отличный фон. Это я в далеком 1997»
«1997 год. Получил зарплату за 7 месяцев и женился. Тогда мне было 26 лет. Все молоды и счастливы, а родители и друзья живы и здоровы»
"Собачий ошейник" (спасибо эдми за название😁) у невесты классный. Блин, и причёска, и платье не "баба на чайник". И даже жених выглядит не глупо в костюме!
Вывод - дело не в эпохе (громко), дело в деньгах 😁
«В 1987-1990 годах мой папа очень хотел машину, до одури! Начал подрабатывать везде, где только можно: электриком, маляром, сантехником и дворником»
«Я гордилась! И мне завидовали: завидовали, что мой папа красит горки. Вот в какой цвет захочу, в такой и покрасит! А на машину папа-таки накопил. Это был всем известный, бесподобный и несравненный „ушастый“ Запорожец. А это я на фоне нашей машины».
«Фотка с мамой на фоне ковра»
«Это 1996 или 1997 год. Я со своим первым компом!»
«Зима 1991 года, мне 8 лет. Мой папа — инженер. Он раздобыл специальный конструктор, из которого можно собирать крупные модели. Мы собрали санки»
«Вот и ушла эпоха плакатов в спортивных журналах для подростков. Один из кумиров моего детства — Майкл Джордан»
«Когда танцуешь с мальчиком, который нравится, и радуешься: из-за того, что ты гном, в глаза он тебе не посмотрит»
«Было модно делать фото с игрушками от поклонников. Здесь я в гостях у подружки фотографируюсь с ее дарами. Полотенце, что подо мной, тоже ей парень подарил»
Время меняет все до неузнаваемости — не только людей, но и животных, и пейзажи, и даже целые города. А разницу между было и стало лучше всего оценивать именно с помощью фотоснимков, ведь они бесстрастно иллюстрируют жизнь и помогают сохранить воспоминания.