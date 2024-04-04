20+ фото из тех времен, когда крылатые качели взлетали выше неба, ну и мы с ними

Многие из нас с теплотой вспоминают о детстве, ведь это время, когда нас окружали верные друзья, молодые родители, а будущее казалось счастливым и радостным. Фотографии могут вернуть нас в этот период жизни буквально за пару секунд, поэтому рассматривать снимки из прошлого можно практически бесконечно.

«Фото из 1997 года. Из одежды на мне здесь только колготки, натянутые до подмышек, и юбка»

«Моя фотка из беззаботного детства»

«Первую стрижку я сделала себе в 6 лет. Волосы до попы превратились в это. Мама рыдала»

O_о 34 минуты назад Точно фотка та? Тут неплохо стрижка выглядит, даже виски симметрично - - Ответить

«Мы с сестрой повторили фотку, сделанную 19 лет назад»

«Мне 10. Получаю в подарок „Сегу“. Ух, сколько на ней было крутых игр!»

«Каждый свой день рождения до 16 лет я отмечала в деревне, где не было магазинов. Моя мама всегда наполняла миску конфетами, пряниками и печеньем»

«В дополнительных сладостях мы точно не нуждались! Ни у меня, ни у моих друзей никогда не было особой потребности в торте, потому что ключевым и самым важным в этом празднике было загадывание заветного желания и задувание свечей. А их хоть откуда задувай!»

«Где-то в 90-х. Барри, наш первый пес, тут еще молод и полон сил»

«Конец 90-х. Я — тот кент в спецовке не по размеру и в кроссовках размеров на 10 больше»

«Подарок от родителей за отличное окончание 3-го класса — целая коробка киндер-сюрпризов. На тот момент это был лучший подарок!»

«Детство. 90-е. Какие же мы были счастливые! Верните меня обратно»

«Конец 90-х. Обратите внимание на наряд. Помните сногсшибательное платье с висюльками, которое Кэмерон Диас носила в „Маске“? Я решила сшить себе такое же»

«Купила жуткую синтетическую ткань и бахрому, точь-в-точь как на скатерти раньше пришивали, и сшила это чудо. Сейчас смешно вспомнить, но тогда я себе казалась в этом платье шикарной».

«С друзьями детства на гараже: я, Леха Рыжий, Джонни и Илюха длинный»

«Было много фото на фоне ковра, конечно же. Вот вам мой 1997-й с дедом»

«А помните, после ковров были популярны фотообои? Тоже отличный фон. Это я в далеком 1997»

«1997 год. Получил зарплату за 7 месяцев и женился. Тогда мне было 26 лет. Все молоды и счастливы, а родители и друзья живы и здоровы»

© Bogart74 / Pikabu O_о 26 минут назад "Собачий ошейник" (спасибо эдми за название😁) у невесты классный. Блин, и причёска, и платье не "баба на чайник". И даже жених выглядит не глупо в костюме!

Вывод - дело не в эпохе (громко), дело в деньгах 😁 - - Ответить

«В 1987-1990 годах мой папа очень хотел машину, до одури! Начал подрабатывать везде, где только можно: электриком, маляром, сантехником и дворником»

«Я гордилась! И мне завидовали: завидовали, что мой папа красит горки. Вот в какой цвет захочу, в такой и покрасит! А на машину папа-таки накопил. Это был всем известный, бесподобный и несравненный „ушастый“ Запорожец. А это я на фоне нашей машины».

«Фотка с мамой на фоне ковра»

«Это 1996 или 1997 год. Я со своим первым компом!»

«Зима 1991 года, мне 8 лет. Мой папа — инженер. Он раздобыл специальный конструктор, из которого можно собирать крупные модели. Мы собрали санки»

«Вот и ушла эпоха плакатов в спортивных журналах для подростков. Один из кумиров моего детства — Майкл Джордан»

«Когда танцуешь с мальчиком, который нравится, и радуешься: из-за того, что ты гном, в глаза он тебе не посмотрит»

«Было модно делать фото с игрушками от поклонников. Здесь я в гостях у подружки фотографируюсь с ее дарами. Полотенце, что подо мной, тоже ей парень подарил»