15+ доказательств того, что мастер из чего угодно может сделать крутое украшение

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Мастера творят настоящие чудеса: не успеешь оглянуться, а эскиз, показанный на бумаге, уже превращается в потрясающее золотое изделие. Да что там золото! Истинный умелец может изготовить абсолютно роскошную вещь из меди, стали, глины, даже дерева или стекла. Да такую, что с ней и на королевском балу не стыдно появиться.

Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сети, которые хвастаются украшениями собственного производства на весь интернет.

«До сих пор мой любимый проект. Клиент принес свою идею: зеленый австралийский сапфир в печатке из желтого золота»

«Я сделала это колье в виде феникса с лабрадоритом для своей лучшей подруги. Мне оно так понравилось, что я даже думала оставить его себе»

Обручальное кольцо из нержавеющей стали, камень — это кусок стекла с пляжа родного острова невесты

«Cделала двустороннее колье в виде лебедя, очень им довольна»

«Мое первое ювелирное украшение — кольцо с бриллиантами и серебром, которое я назвал „Солярис“»

«Сделала „змеиное“ ожерелье из сушеных лепестков василька»

«Обручальное кольцо с бриллиантом, которое я сделал для своей, надеюсь, будущей невесты»

Красиво. Чувак, если она не скажет «да», то я скажу! © nanin142 / Reddit



«Я сделала это ожерелье с медузой, используя серебряную проволоку и полудрагоценные камни»

«Сделал кольцо из дуба»

«Я сделала эти ожерелья из макраме с полудрагоценными камнями»

«Вставил кусок необработанной бирюзы в медное кольцо»

«Я сделала это колье из розовых хрустальных бусин и сухого бутона розы»

«Вырезал желтый сапфир в виде подсолнуха и вставил в кольцо»

«Я связала ожерелье с лунным камнем крючком из медной проволоки»

«Cделал кольцо с анютиными глазками»

«После нескольких лет перерыва я смастерила ожерелье из бисера с лабрадоритом»

«Кольцо, которое я сделал из серебряной монеты»

«Это мое любимое сочетание цветов в последнее время»