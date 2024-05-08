16 звезд, которые иногда совсем не прочь похимичить над своими фотографиями
Знаменитости
53 минуты назад
Фотошоп, фильтры и прочие редакторы для того и придумали, чтобы можно было парой кликов изменить изображение по своему желанию. Но фотографы, которые снимают знаменитостей на красных дорожках, свои снимки, конечно, не обрабатывают. Вот мы и решили сравнить, сильно ли звезды отличаются на фотографиях в соцсетях и в жизни.
Брайс Даллас Ховард
Николь Кидман
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Пэрис Хилтон
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Кейт Хадсон
Laurent VU / SIPA / East News
Аня Тейлор-Джой
A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / East News
Эль Фаннинг
JTMLA / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News
Марго Робби
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Сара Джессика Паркер
ANGELA WEISS / AFP / East News
Моника Беллуччи
VALERIE MACON / AFP / East News
Дженнифер Лопес
DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Мэгги Джилленхол
Evan Agostini / Invision / East News
Кристина Агилера
MICHAEL TRAN / AFP / East News
Никола Кохлан
Scott Garfitt / Invision / East News
Гвендолин Кристи
Vianney Le Caer / Invision / East News
Кристина Хендрикс
Jordan Strauss / Invision / East News
Алисса Милано
Chris Pizzello / Invision / East News
Даже трудно решить, какие фотографии нам нравятся больше: обработанные или «честные». Примерно с такой же дилеммой мы столкнулись, когда сравнивали, как смотрятся одни и те же наряды на моделях и на звездах.
Фото на превью Image Press Agency / Alamy Stock Photo
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Тут вроде нельзя ссылки давать? Кому интересно, просто забейте в поиск строчку "Ходит по городу мерзкий и жалкий..."
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