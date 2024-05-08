16 звезд, которые иногда совсем не прочь похимичить над своими фотографиями

Знаменитости
53 минуты назад

Фотошоп, фильтры и прочие редакторы для того и придумали, чтобы можно было парой кликов изменить изображение по своему желанию. Но фотографы, которые снимают знаменитостей на красных дорожках, свои снимки, конечно, не обрабатывают. Вот мы и решили сравнить, сильно ли звезды отличаются на фотографиях в соцсетях и в жизни.

Брайс Даллас Ховард

Николь Кидман

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Пэрис Хилтон

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Кейт Хадсон

Laurent VU / SIPA / East News

Аня Тейлор-Джой

A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / East News

Эль Фаннинг

JTMLA / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News

Марго Робби

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Сара Джессика Паркер

ANGELA WEISS / AFP / East News

Моника Беллуччи

VALERIE MACON / AFP / East News

Дженнифер Лопес

DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Мэгги Джилленхол

Evan Agostini / Invision / East News

Кристина Агилера

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Никола Кохлан

Scott Garfitt / Invision / East News

Гвендолин Кристи

Vianney Le Caer / Invision / East News

Кристина Хендрикс

Jordan Strauss / Invision / East News

Алисса Милано

Chris Pizzello / Invision / East News

Даже трудно решить, какие фотографии нам нравятся больше: обработанные или «честные». Примерно с такой же дилеммой мы столкнулись, когда сравнивали, как смотрятся одни и те же наряды на моделях и на звездах.

Фото на превью Image Press Agency / Alamy Stock Photo

Комментарии

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Foxy Rainard
32 минуты назад

Тут вроде нельзя ссылки давать? Кому интересно, просто забейте в поиск строчку "Ходит по городу мерзкий и жалкий..."

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