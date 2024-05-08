16 звезд, которые иногда совсем не прочь похимичить над своими фотографиями

Фотошоп, фильтры и прочие редакторы для того и придумали, чтобы можно было парой кликов изменить изображение по своему желанию. Но фотографы, которые снимают знаменитостей на красных дорожках, свои снимки, конечно, не обрабатывают. Вот мы и решили сравнить, сильно ли звезды отличаются на фотографиях в соцсетях и в жизни.