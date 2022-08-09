16 ошибок, которые многие совершают при использовании бытовой техники, а потом жалуются на ее плохую работу

Казалось бы, не нужно быть ученым, чтобы правильно использовать бытовую технику. Прочитали инструкцию, если имеем дело с прибором впервые, — и вперед к чистоте и порядку. Но мы настолько привыкли к домашним технологичным помощникам, что попросту не уделяем им должного внимания. Из-за этого в итоге приходится вызывать мастера, что влетает нам в копеечку. Или просто бываем недовольны результатом.

Мы в ADME хотим, чтобы бытовая техника служила как можно дольше, и поэтому выяснили, какие ошибки чаще всего допускают пользователи. А в бонусе вас ждет лайфхак, как сэкономить деньги на счете за электричество.

Не выливаем воду из утюга после каждого использования

Если ухаживать за утюгом должным образом, то можно значительно продлить срок его службы. Для этого достаточно соблюдать несколько простых правил, о которых мы частенько забываем. Во-первых, желательно использовать фильтрованную воду — это предотвратит образование известкового налета. Во-вторых, и это то, что большинство из нас не делает, стоит выливать воду из утюга после каждого использования. Так он будет высыхать и на нем не образуется ржавчина.

Не опустошаем резервуар в отпаривателе

Нужно опорожнять резервуар с водой после каждого использования прибора. Необходимо слить всю оставшуюся воду и налить немного свежей. Затем слегка встряхнуть отпариватель, чтобы удалить остатки накипи, и тоже слить. Если оставлять жидкость в резервуаре, внутри может появиться плесень.

Используем фольгу в духовке

Хотя мы привыкли думать, что выстилать дно духовки алюминиевой фольгой — идеальный способ защитить его и не мыть после каждой готовки, на самом деле это может быть опасно. Фольга не только отражает тепло, что становится причиной перегревания пищи, но и может привести к перегоранию нагревательных элементов внутри самого устройства. Фольга ограничивает тепло и поток воздуха и может даже расплавиться на дне духовки. Поэтому лучше просто пройтись по дну и стенкам влажной тряпочкой после того, как духовка остынет.

Не очищаем кофемашину от накипи

Кофемашина, как и любой кухонный гаджет, тоже нуждается в постоянном уходе. Вне зависимости от марки и модели устройство требует очистки каждые пару месяцев. Нужно удалить известковый налет, остатки масла и самого кофе. В регионах с жесткой водой соблюдать это правило еще более важно.

Если пренебрегать чисткой, то можно не только повредить машину, но и испортить вкус самого кофе. Тут можно выбрать любое доступное средство: лимонная кислота, белый уксус, магазинное средство для удаления накипи. При этом важно помнить, что уксус и лимонная кислота должны быть разведены с водой в определенной пропорции, указанной на этикетке.

Открываем дверцу микроволновки во время готовки

Несмотря на то что в большинстве микроволновых печей есть кнопка «Стоп», многие из нас никогда ею не пользуются. Вместо этого мы просто открываем дверцу в процессе работы, а это может быть крайне вредно для устройства. Постоянное открывание микроволновки при включенном питании приведет к преждевременной поломке прибора. Ведь таким незамысловатым действием мы фактически прерываем цепь питания и мешаем корректной работе всей системы.

Ставим разогреваться слишком тяжелые контейнеры с едой

Это еще один распространенный недочет при использовании микроволновки. Мало кто читает инструкции к этому прибору и знает допустимый вес, который можно ставить внутрь. Но да, такой предел существует, и его превышение может привести к проблемам.

Не моем блендер сразу же после использования

Если у вас есть кухонный комбайн, соковыжималка или ручной блендер, то вы знаете, как бывает трудно их очистить. Тем не менее оставлять эти приборы после использования немытыми даже на непродолжительное время — плохая идея, поскольку пища может застрять в труднодоступных местах.

Со временем это может привести к повреждению механизмов блендера и затуплению лезвий, а сам прибор станет рассадником бактерий. Как только вы закончите работу, просто замочите чашу прибора в теплой воде. Также можно использовать старую зубную щетку, чтобы почистить труднодоступные места.

Встряхиваем тостер, чтобы вычистить крошки

Крошки неизбежно скапливаются внутри тостера после каждого использования. А их избыток не только влияет на эффективность устройства, но и может привести к возгоранию. Поэтому следует отключать тостер от сети и удалять остатки хлеба каждый раз. И при этом не забывать вытаскивать выдвижную пластину, где копится большая часть остатков.

Частой ошибкой является то, что мы просто переворачиваем устройство и начинаем неистово трясти его. И делаем этим только хуже, так как крошки могут застрять на нагревательных элементах. Лучше всего чистить тостер в 2 этапа: дать ему остыть, аккуратно перевернуть, слегка потрясти, чтобы выпала основная часть крошек, а потом взять кисточку для выпечки или обычную и смахнуть остатки изнутри.

Не выставляем настройки тостера

Это еще одна распространенная ошибка большинства при приготовлении тостов. Через короткий промежуток времени мы нажимаем кнопку отмены, просто чтобы посмотреть, как продвигается процесс, и хлебные слайсы выскакивают из прибора. Конечно, тост еще не готов, поэтому мы снова нажимаем на рычаг, чтобы дать им еще немного времени поджариться, и попросту забываем о них. К тому времени, когда второй цикл подходит к своему естественному завершению, тост подгорает. Лучший способ избежать этого сценария — изучить настройки тостера, правильно их использовать и позволить ему спокойно выполнять свою работу.

Не меняем фильтры вытяжки в положенное время

Нередко мы забываем о своевременной замене фильтров в вытяжке. А именно они предназначены для поглощения избыточного пара и предотвращения засорения вентиляционного отверстия жиром и частицами пищи, необходимы для поддержания чистоты и обеспечения отсутствия неприятных запахов на кухне. В зависимости от модели прибора и того, как часто он используется, следует заменять фильтр каждые 6–8 месяцев. Чем большее количество жира и тепла воздействует на вытяжку, тем чаще следует менять фильтр.

Ставим не до конца остывшую еду в холодильник

Конечно, вряд ли кто-то будет ставить, например, свежеприготовленное рагу в холодильник. Но многие из нас кладут в него еду, которая еще не остыла полностью. Это приводит к повышению температуры внутри техники, что влечет большие затраты электроэнергии. Так что таким действием мы можем мало-помалу увеличивать счет за электричество. Кроме того, горячая пища может повысить температуру внутри холодильника, что плохо скажется и на продуктах, уже находящихся там, и на самой работе техники.

Споласкиваем тарелки прежде, чем поместить в посудомоечную машину

С посудомоечной машиной многие пользователи допускают ряд оплошностей. Ошибка новичка — сначала сполоснуть грязную посуду под краном, потом положить в посудомойку. На самом деле именно следы от еды на посуде и есть главная цель этого кухонного помощника. В большинстве посудомоечных машин есть датчики, которые определяют, насколько тарелки грязные, и подбирают подходящую силу струи воды. Так что если предварительно споласкивать посуду, вся ее работа будет нацелена на сами тарелки и стаканы, а это может повредить их.

Игнорируем ополаскиватель

Как и в стиральной машине, в посудомоечной тоже есть отсек для ополаскивателя. Но большинство из нас не заморачивается с этим и довольствуется использованием только чистящего средства. И зря, ведь ингредиенты, входящие в состав ополаскивателей, предназначены для снижения поверхностного натяжения воды. В результате вода задерживается на посуде меньше времени, поэтому в итоге на ней будет меньше разводов. Так что игнорирование этого этапа может оказать заметное влияние на качество мытья и внешний вид посуды. На ней могут появиться пятна из-за того, что вода слишком долго остается на каждом предмете, что особенно заметно на тонком фарфоре и дорогой высококачественной стеклянной посуде.

Включаем наполовину загруженную посудомойку

В посудомоечной машине чистящее средство охватывает все пространство внутри. Когда прибор заполнен лишь частично, мыло попадет просто на стенки машины. Это вредно и с точки зрения экологии, ведь на мытье и полностью заполненной машины, и загруженной лишь наполовину уходит равное количество воды. Таким образом, дождавшись полной загрузки машины, вы сэкономите и воду, и электроэнергию.

Не промываем фильтр фена

У каждого фена есть вентиляционное отверстие для фильтра, который защищает волосы от нагревательного элемента внутри и препятствует попаданию пыли внутрь прибора. Когда вентиляционное отверстие загрязнено, воздух не может поступать, что приводит к перегреву фена.

Его чистка крайне проста. Следует вытащить шнур из розетки, извлечь фильтр из вентиляционного отверстия, промыть его под водой, чтобы удалить грязь, протереть насухо и вставить обратно. В зависимости от частоты использования, фильтр следует чистить от одного раза в неделю до каждых трех недель.

Ставим очиститель воздуха в неправильном месте

Чаще всего мы ставим прибор у стены или даже в углу, поскольку многие воздухоочистители выглядят не слишком красиво и могут не подходить под общий дизайн комнаты, а некоторые к тому же довольно массивные. На самом деле этот гаджет стоит устанавливать подальше от стен, а очистители цилиндрической формы — как можно ближе к середине помещения. Причина довольна проста: чтобы очиститель работал наилучшим образом, ему нужно пространство для всасывания и распространения воздуха.

Бонус: как можно сэкономить электроэнергию

Проверено на личном опыте автора ADME: если всегда выключать из розетки приборы, когда мы ими не пользуемся, то счет за электроэнергию в конце месяца будет немного меньше. Мы редко выключаем из розетки микроволновку, тостер и другие мелкие кухонные гаджеты. На первый взгляд кажется, что делать это после каждого использования сложно, но на самом деле такое правило довольно легко ввести в привычку. А можно использовать сетевые фильтры, и тогда достаточно будет просто нажать одну кнопку.