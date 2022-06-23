16 случаев, когда люди просто хотели построить отношения, а партнер начал выкидывать фортели

Порой мы настолько очаровываемся своим избранником, что не желаем замечать его отрицательные стороны и не обращаем внимания на тревожные звоночки. А ведь его отношение к окружающим, общение с братьями нашими меньшими, высказывания о бывших и прочие нюансы могут показать нутро покруче рентгеновского аппарата.

Мы в ADME всеми руками за здоровые и уважительные отношения между влюбленными, поэтому не приемлем ханжество и наглость со стороны второй половины. А ведь их можно распознать сразу, достаточно приглядеться к человеку более внимательно.

Пригласил парень в заведение. А у меня в кошельке пусто, начала отнекиваться: «Давай просто погуляем. Денег у меня нет». Окей, пошли в парк, сели на лавочку, чтобы просто пообщаться. Тут он говорит, мол, отойти ему надо ненадолго. Жду его на лавке 10, 20, 30 минут. Возвращается. А от него так несет чесноком, и в зубах застрявшая веточка укропа. Сгонял перекусить по-быстрому... © Палата № 6 / VK

Жила у парня. Как-то ждала его с работы, ужин приготовила. Звонит мне, спрашиваю разрешения воспользоваться его ноутбуком, пока жду, и прошу сказать пароль. Он ни в какую. Потом все-таки сказал. Это был просто набор букв. Когда пришел домой, невзначай спросила, почему он так не хотел давать пароль от компа. И тут он заряжает: «Это первые буквы имен всех моих бывших, чтобы я всегда помнил свою „коллекцию“». Я была в шоке. © Justina Grosset / Quora

Пошел на нового «Короля Льва» с девушкой. Сразу ее предупредил, что для меня это тяжелый мультик, но она и глазом не повела. И половины сеанса не прошло, как я пустил слезу. Ничего не могу с собой поделать. На похоронах не мог из себя слезу выдавить, а на фильмах и мультиках они сами текут. После сеанса эта принцесса мне заявила: «Обязательно было рыдать? Я будто рядом с тряпкой сидела, а не с мужчиной!» Моментально дама была послана, ну разве что такси я ей вызвал. Хорошо, что заранее узнал, с какой бесчувственной козочкой ел попкорн бок о бок. Мужикам можно плакать — и точка. © Палата № 6 / VK

Пришла на свиданку деваха. То да се, попили кофейку, вроде все ок. И тут она заявляет: «Предоставь справку о том, что ты ничем не болен, а еще вставь себе зубы». А у меня немного зубов не хватает, есть такое. Короче, вот такие условия. Самый прикол в том, что девчонка эта работала в клинике зубного протезирования. © Skatik / Pikabu

Расскажу про бывшего мужа. Сижу, к примеру, смотрю фильм по телевизору. Приходит он, без спроса меняет канал со словами: «Чего всякую фигню смотришь?» А еще в компании всегда любил поправлять меня: не то сказала, не так посмотрела, не так дышала. Зато за своим поведением, вовсе не идеальным, совсем не следил. © Mariana Mardare / ADME

После отличного первого свидания целый день переписывались, потом договорились, что я ему позвоню после работы. Мы с коллегами вышли, дошли до остановки, ехать мне с пересадкой, проехала часть пути, звоню ему. В трубке слышу металлический голос: «Ты заканчиваешь в 18:00, а сейчас 18:15. Чем же таким важным ты занималась, вместо того чтобы вовремя мне позвонить?» Я сделала большие глаза и попрощалась с ним навсегда. © Не***истка КЭТ / ADME

Общались с девушкой, гуляли, в кафе ходили. Уже готовы были встречаться. И тут она просит, чтобы я сдал анализы. Типа не хочет встречаться с парнем, который может чем-то болеть. Говорю: «Без проблем, хоть завтра готов их сдать. Но ты тоже сдай анализы». Она: «Зачем? Ты что, мне не доверяешь?» Я отвечаю, мол, при чем тут это? Ты хочешь быть уверена, что я здоров, и я хочу быть уверен. Она: «По-твоему, я гулящая?» В общем, так и не получилось у нас отношений, общение завяло. Но анализы я все равно сдал. Все хорошо. © Myhomorij / Pikabu

Подруга приходит после свиданки с парнем и рассказывает: гуляли по парку 3 часа, предложила ради приличия зайти в кафе — отказался. На колесе обозрения покататься тоже. Купила себе и ему по мороженому, так и гуляли. Оказалось, так он проверял, не меркантильная ли она и не хочет ли позариться на его «миллионы». А она сама начальник в классной компании. Деньги точно для нее не главное. У нее зарплата с 5 нулями, и как развести парня на кафешку, точно не думает. © Подслушано / VK

Будьте осторожны с мужчинами, которые винят во всех неудачных отношениях бывшую. Мало того что вы станете его следующей жертвой, так еще и он, скорее всего, выйдет сухим из воды. © se***egs0123456789 / Reddit

Не встречайтесь с теми, кто не радуется вашим успехам. И не будьте с теми, кто чувствует необходимость соревноваться с вами в достижении целей. К примеру, моя жена — врач, а я просто бездарь. Я спросил ее, почему она захотела выйти за меня замуж. Ее ответ: «Ты нашел время, чтобы похвалить меня за мои успехи, и заставил почувствовать себя важной». © OLPopsAdelphia / Reddit

Бывший был очень груб с моим котом. Постоянно говорил, как сильно он его бесит, обзывал всячески. Уже после расставания я поняла, что это было ненормально. Я держала своего кота, рыдала и просила у него прощения за то, что произошло. © pandawaifu420 / Reddit

Сходил на свидание с девушкой. А на следующий день она опубликовала в соцсети отзыв. В течение следующего месяца она выложила 10 постов обо мне и вдобавок отмечала меня на них. Затем она начала несколько раз в неделю менять свои статусы и выкладывать мемы, адресованные мне. Даже несмотря на то, что я уже с ней практически не общался. Прости, но, как бы ты ни была хороша, меня не устраивает отсутствие личных границ. © spiteful_god1 / Reddit

Мой бывший постоянно шикал на меня, когда я говорила что-то, чего он не одобрял. Еще он постоянно при любой возможности поправлял меня, хотя в половине случаев он ошибался, потому что я потом гуглила правильную информацию. © Paine91 / Reddit

Понаблюдайте за отношением партнера к своим родителям. Когда я тусовалась со своим уже бывшим парнем и звонили его родители, он либо говорил с ними грубо и вешал трубку, не дослушав, либо начинал кричать в телефон, если они говорили слишком долго. Скорее всего, ваши будущие отношения будут такими же. © Sachin Jha / Quora

На свадьбе невеста бросала букет. Поймала его ее подруга, у которой был парень. Радостная, поворачивается к нему и видит рожу, на которой изображены вселенские страдания из-за того, что теперь его будут мучить по поводу свадьбы. Девушка возьми да и швырни этот букет. У парня шок. Кинулся к ней с обидами, что она букет выкинула: «Замуж за меня уже не хочешь?» Она: «Посмотрела на то, какую ты рожу скривил, и что-то перехотелось». А все, кто был на свадьбе, его так засмеяли, что он ушел пораньше, бедняжка. © Палата № 6 / VK

Мой бывший не раз говорил мне о родинке с торчащим из нее волоском над моей верхней губой и настаивал на депиляции этого волоска. А еще он был помешан на внешности, поэтому всегда смотрел на мою старую школьную фотографию и спрашивал: «Эта девушка когда-нибудь вернется?» Также он запрещал носить мне легинсы. Видите ли, не хотел, чтобы другие парни пялились на меня. © Veronica Anzaldua / Quora